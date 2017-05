Delação da JBS joga por terra os primeiros sinais de recuperação

Delao da JBS joga por terra os primeiros sinais de recuperao

Presidente Michel Temer foi gravado por Joesley Batista dando aval para o pagamento de uma "mesada" a deputado cassado Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro para ficarem de bico calado na prisão. Esse foi o conteúdo principal da delação premiada do dono da JBS, feita em março, mas só divulgada no início da noite dessa quarta-feira. Essa delação é simplesmente devastadora para o país, num momento em que a economia começava a dar os primeiros sinais de recuperação. O que nos aguarda é realmente uma incógnita. Ninguém sabe exatamente o que poderá acontecer daqui pra frente, seja na política ou na economia. Até o fechamento da coluna, falava-se em renúncia de Temer, eleições indiretas (já que o governo cumpriu mais da metade do mandato), ou eleições diretas... Se o governo Temer já não tinha aprovação popular, agora sua situação tornou-se insustentável. E o pior: essa sugestão de compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha iguala o presidente Temer à sua antecessora Dilma Rousseff em matéria de podridão moral.

Nocaute

Com essa delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, o futuro político do senador Aécio Neves também fica definitivamente sepultado. Aécio foi gravado pedindo R$2 milhões ao dono da JBS, ao argumento de que o dinheiro seria usado para pagar os advogados que o defendem na Lava-Jato. A entrega do dinheiro foi feita a um primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, ex-diretor da Cemig. Sabe quem levou o dinheiro a Fred? O diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saud, braço direito de Joesley Batista. Foram quatro entregas de R$500 mil, mas a PF só filmou uma delas. É... Uberaba está em todas!

Mesma língua

Secretário de Administração, Rodrigo Vieira, reuniu-se nessa quarta-feira com todos os responsáveis por Recursos Humanos das diversas secretarias municipais, para uniformização dos procedimentos. Sugestões e reclamações do dia a dia do RH de cada pasta acabaram vindo à tona também.

Vende-se – Depois de ter-se desfeito de US$13,6 bilhões em ativos no ano passado, a Petrobras definiu seu plano de recuperação financeira até o final de 2018. Além da venda do Campo de Azulão, já iniciado, e da refinaria de Pasadena e Petrobras África (anunciadas), a Petrobras vai se desfazer da BR Distribuidora.

Nova chance – O que renova as esperanças de Uberaba em relação à fábrica de amônia é a inclusão das unidades de fertilizantes no plano de venda de ativos da Petrobras até o final de 2018. Isso porque, assim como nos campos de petróleo em terra e águas rasas, fábricas de biocombustíveis e participação em refinarias, a empresa já confirmou interesse em vender as unidades de fertilizantes. Será a chance de Uberaba ver a sua planta de amônia ser vendida a investidores nacionais ou internacionais capazes de colocá-la em funcionamento.



Terceirização

Codau rendeu-se à terceirização da sua frota. Além dos veículos próprios, está partindo para a locação de 41 veículos leves e 15 caminhões, mediante licitação. Em aditivo publicado no Porta-Voz, na semana passada, o Codau acrescentou mais seis veículos em dois dos contratos existentes, onde estão inseridos 39 veículos, totalizando o valor global de R$1.165.264,96 por um período de 24 meses.

De olho na economia

Segundo o presidente do Codau, esse valor superior a R$1 milhão não se refere apenas aos seis veículos novos, mas a toda a frota de 39 veículos objeto de contratação de locação. Luiz Guaritá Neto ressalta que essas locações têm um custo/benefício bastante atraente para o Codau, na medida em que incluem todas as manutenções corretivas, preventivas e preditivas, além da reposição de peças, pneus, impostos, seguros, identificação visual, seguro e outros serviços. Isso nos permite dar maior agilidade na solução dos problemas mecânicos e de outras naturezas e, consequentemente, maior agilidade na prestação dos serviços do Codau.



Nas urnas de novo

O Tribunal Regional Eleitoral marcou para o dia 2 de julho as eleições suplementares para prefeito e vice nos municípios de Campo Florido e Canaã (Zona da Mata). No período de 24 a 29 de maio, os partidos políticos poderão realizar convenções para definir seus candidatos, sendo que o prazo para registro de candidaturas terminará no dia 1º de junho. No dia seguinte, os candidatos poderão iniciar a propaganda eleitoral. A diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 21 de julho.

Não deu

Em Campo Florido, o candidato a prefeito mais votado, Ronaldo Castro Bernardes (Coligação “A voz e a vez do povo” – PR / PT do B / PT / PSDB / PMDB / PSC/ PC do B / PTB / PTC) teve seu registro indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral por ter tido contas públicas rejeitadas. Embora tenha tido o registro de candidatura deferido pelo TER-MG, Ronaldo teve o pedido indeferido posteriormente pelo TSE. Ele foi eleito, chegou a governar o município vizinho até abril deste ano, quando saiu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Desde então, o presidente da Câmara Municipal assumiu interinamente o Executivo.



Aleluia!

Em reunião no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nessa quarta-feira, o Governo de Minas e o Banco do Brasil fecharam acordo para o pagamento dos alvarás pendentes por causa do impasse relativo aos depósitos judiciais. A quitação será feita de maneira escalonada, com início previsto para o dia 23, próxima terça-feira. Segundo o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior, serão abertas contas específicas e, até o final deste mês, serão pagos os alvarás com valores de até R$20 mil. Em junho será a vez dos alvarás com valores de até R$50 mil e, acima desse valor, o Governo de Minas fará aportes mensais de R$10 milhões, a partir de 31 de julho deste ano. Até que enfim essa história de “alvarás sem fundos” terá um desfecho em Minas Gerais. Palmas para a OAB/MG, que enfrentou a questão com vigor.