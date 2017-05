Novo presidente da Associação Mineira critica deputados

Novo presidente da Associao Mineira critica deputados

Rasgando o verbo

Novo presidente da Associação Mineira de Municípios nem bem tomou posse no cargo e já está mostrando a que veio. Na tal Marcha dos Prefeitos a Brasília, Julvan Lacerda (PMDB) usou a tribuna da Câmara dos Deputados para reclamar do “descaso” da bancada mineira. Disse, em tom de desabafo, que quando chega um deputado na cidade de Moema, da qual é o prefeito, ele estende um tapete vermelho e recebe como se fosse rei. Mas, quanta decepção: “Até achei que a gente ia chegar aqui e poder falar para a Câmara Federal dos nossos problemas, mas eu mesmo só consegui ver um deputado lá do meu estado aqui nesse plenário e isso me entristece”. Vale lembrar que a bancada mineira tem 53 deputados federais...



Extremo descaso

O presidente da Associação Mineira de Municípios acabou sentindo na pele o que o brasileiro comum já sabe de cor. A cartilha da maioria dos políticos só é lida por eles até o “venha a nós” e, depois de eleitos, viram as costas para o eleitor. “Na hora da gente trabalhar para arrumar voto para poder eleger (os deputados), quem tem condição de mudar essa verdade não tem o mesmo compromisso”, afirmou. Disse ainda que os municípios ficam “reféns” do sistema federativo, que coloca na União e no Congresso Nacional o poder para mudar as leis que poderiam levar mais recursos às cidades e reclamou do “corpo mole” dos parlamentares nas causas pedidas pelos prefeitos.



A casa caiu

Mais uma ação vitoriosa da Polícia Federal, desta vez em Uberaba. Na manhã dessa terça-feira, os policiais federais deflagraram a Operação Gateway, que apura o suposto envolvimento de cinco pessoas no esquema de uso indevido de cartões de crédito de diversos bancos e, com estes dados, faziam compras de produtos pela internet para posterior revenda, principalmente por meio de redes sociais. Entre os produtos apreendidos estão computador, celulares, perfumes, bebidas e roupas de grife.



Se correr... – Parece que estamos vivendo numa época em que bandidagem virou regra... Todo dia surge uma nova operação da Polícia Federal e os crimes parecem não ter fim.



Perigo – Judiciário de São Paulo decidiu reabrir o inquérito contra o parque aquático Thermas dos Laranjais para apurar as causas de acidente ocorrido em julho de 2015 e que deixou um empresário tetraplégico. O juiz Eduardo Costa, da Vara Criminal de Olímpia, pediu que as investigações fossem retomadas porque considerou “não esgotadas”. A vítima perdeu os movimentos depois de cair de um brinquedo chamado “bolha gigante” e lesionar vértebras próximas à nuca. Segundo os autos, o parque não prestou socorro adequado à vítima e isso teria agravado as fraturas.



Falta pouco

Faltam apenas alguns poucos documentos exigidos pelo Ministério da Educação para conclusão do processo que viabilizará a construção de uma unidade da UFTM em Iturama. Segundo o deputado Aelton Freitas, tão logo a Universidade apresente a documentação será deflagrada a licitação para início imediato das obras. A unidade da UFTM será erguida no bairro Cidade Nova, em Iturama.



Vai ou não vai?

Associação Centro Forte, que congrega lojistas da Artur Machado e adjacências, está colhendo assinaturas num documento que reforça o interesse do setor na revitalização da área central de Uberaba. Esse projeto de repaginação do centro já foi e voltou várias vezes e quando se pensava que estava prestes a decolar, voltava para a gaveta. Até agora não avançou.



Compensações

O documento que a Centro Forte vai entregar ao prefeito Paulo Piau propõe isenção total ou parcial de IPTU para os proprietários de imóveis históricos na área central da cidade em troca da obrigação de mantê-los em perfeito estado de conservação. Neste caso, o benefício seria concedido automaticamente, sem necessidade de requerimento ao Município.



Faça o que eu digo...

Acredite se quiser. Por meio do decreto nº 47.185, publicado no Diário Oficial do Estado no sábado, dia 13, o governador Fernando Pimentel instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade (PMPI). Sabe do que se trata? Um plano com diretrizes para promover “a transparência, a ética e a probidade nos órgãos e entidades da administração pública estadual”. Traduzindo em miúdos, o governador quer coibir a corrupção na administração do estado.



Dia D

Hoje é o Dia D para o empresário Eike Batista. Esgota-se nessa quarta-feira o prazo para Eike pagar a fiança arbitrada em R$ 52 milhões para ele poder continuar em prisão domiciliar. Segundo o advogado de Eike, ele não tem recursos para o pagamento, já que seus bens estão bloqueados. Ah, coitado!



Pulga atrás da orelha

Leitor que acompanha semanalmente as edições do jornal oficial do município chama a atenção para duas publicações de sexta-feira, envolvendo o mesmo servidor. Num decreto ele foi exonerado, a pedido, do cargo de “trabalhador braçal”. No outro, nomeado “assessor especial de apoio ao gabinete” na Secretaria de Desenvolvimento Social.