Codau injeta de imediato quase R$ 1 milhão em compras no comércio

Ismar Rossetti entre Guilherme Vilela, Luciano Borges, Fúlvio Ferreira, José Eduardo Oliveira e Ildeu Kazeoka



Encontro de compadres

Caiu do cavalo quem esperava um embate contundente entre vereadores e o prefeito Paulo Piau na visita do Executivo à Câmara Municipal, nessa segunda-feira. Foi um encontro de “compadres”, contrariando o discurso de bastidores de alguns dos edis que vinham prometendo cobranças e “aperto” ao prefeito. Não teve nada disso. Foi um encontro super light...



Plano de ação

Piau levou à Câmara boa parte de seus secretários para a reunião dessa segunda-feira. Nem precisava, já que não teve de recorrer a nenhum deles em busca de informações setoriais. Aos vereadores, Piau ainda apresentou o Plano de Ações do seu segundo mandato.



Dia de prosa

A propósito, a segunda-feira foi marcada por visitas ilustres ao Legislativo. Deputado federal Aelton Freitas também esteve lá, reunido com o presidente Luiz Dutra. Aelton foi acompanhado pelos quatros vereadores do seu partido, o PR, Kaká Carneiro, Samuel Pereira, Almir Silva e Denise Max. Na pauta, projetos e ações em prol de Uberaba.



Roda da economia - A julgar pelas publicações do jornal oficial do município, na edição de sexta-feira, o Codau está movimentando bem a roda da economia local, ao injetar de imediato quase um milhão de reais na compra de materiais de construção e elétricos, capas de chuva, café, lanches, marmitex, vidros, impressos, dentre outros itens adquiridos no comércio de Uberaba, com a vantagem do pagamento em dia aos fornecedores.



Tanque cheio – Para abastecer sua frota, o Codau deve gastar este ano 1 milhão 668 mil e 600 reais.



Lição pela dor

Acredite se quiser: Porta-Voz do dia 12 publicou uma relação de apenas 15 veículos dentre os autuados por infrações de trânsito. É bem verdade que essas notificações, objeto dos dois editais publicados na sexta-feira, referem-se ao mês de março. Mas um detalhe chama a atenção: uma das infrações vai custar R$ 880,41 (!) ao proprietário do veículo que transitou sobre os divisores das pistas de rolamento na rua Ituiutaba...



1 x 0

Prefeitura está comprando 3 placares esportivos eletrônicos, ao custo de R$ 20 mil. Investimento vai beneficiar os esportivos coletivos especializados, já que o futebol está na reta final. Uberaba Sport faz seu último jogo da temporada neste sábado. Vale destacar que um dos placares adquiridos destina-se especificamente ao basquete.



Fechando o cerco

O que já se desconfiava, agora se confirmou oficialmente. Das 1.400 casas do Residencial Rio de Janeiro, 228 estão em situação irregular. Próximo passo será a retomada desses imóveis pela Cohagra. E tem de retomar mesmo. Não se pode admitir desvio de finalidade na destinação desses imóveis a pessoas de baixa renda e desprovidas de casa própria.



Nova unidade

Assinado no sábado o acordo para implantação de unidade do Hospital do Câncer de Uberaba em Iturama. Solenidade foi prestigiada pessoalmente pelo prefeito Anderson Bernardes Oliveira (PMDB) e pelo presidente da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, Délcio Scandiuzzi. A prefeitura da vizinha cidade já conseguiu R$ 3,7 milhões para a primeira etapa das adequações da área do Hospital do Povo para abrigar a unidade do Hospital do Câncer de Uberaba. Previsão é que a partir de junho a ACCBC passe a administrar o Hospital do Povo, como OS, e siga com as adequações para colocar em funcionamento a unidade oncológica.



Emoção

Prefeita de Itapagipe, Benice Nery Maia, emocionou a todos na solenidade de assinatura do acordo para implantação de um do Hospital do Câncer de Uberaba em Iturama, no sábado. Benice contou sua própria luta contra o câncer, levando muitos presentes às lágrimas.



Homenagem

A inauguração de sala no Shopping Uberaba com o nome de Ismar Rossetti de Oliveira, primeiro presidente da Assoceu - Associação dos Lojistas do Shopping Center Uberaba - também foi repleta de emoção. Ao lado da esposa Bernadete e dos filhos Roberta e Leonardo, Ismar assistiu à homenagem com falas do empreendedor Luciano Ribeiro; do presidente da Assoceu, Ildeu Kazeoka; do superintendente Guilherme Vilela; da empreendedora Maria Inês Cunha e da empresária Maria Beatriz Cordeiro (Tiza). Vários lojistas e diretores da Assoceu, bem como o presidente da CDL, Fúlvio Ferreira, marcaram presença no evento.