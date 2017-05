Uberaba term índice recorde de advogados inadimplentes

Uberaba term ndice recorde de advogados inadimplentes





Estreia na Rádio JM FM

Hoje tem estreia do programa Se Liga na JM 95.5, sob o comando do comunicador Kaká Carneiro. Com uma pegada divertida e inteligente, o Se Liga na JM começa às 10h, trazendo muita informação e entretenimento para a Rádio JM 95.5 FM. Além de Kaká Carneiro, compõem a bancada do programa o promoter Gegê, empresária Leandra Rotelli, cantora Leslye de Paula, músico Cezar Willian, consultor Cleverton Simonsen, psicóloga Maria Izabel Oliveira, o bem-humorado Aldo Roberto e, na retaguarda, a jornalista Dany Brito. O Se Liga na JM vai trazer sempre um convidado especial, informações sobre o que acontece na cidade, muita música, humor e um tema polêmico para ser debatido pela trupe. Na estreia, a participação da atriz uberabense com destaque no cenário nacional Gisele Tucunduva. Sintonize 95.5 FM e fique ligado. Vem mais novidade na programação da Rádio JM nos próximos dias!



Vitória de peso

Deputado federal Marcos Montes prefere não avaliar politicamente por esse ângulo, mas emplacar destaque em votação de matérias importantes de interesse do governo é, sem dúvida, uma tremenda vitória para todo parlamentar. Foi isso o que aconteceu com a proposta apresentada pelo líder do PSD na Câmara Federal. Ele conseguiu a retirada de artigo do Projeto de Lei Complementar 343/17, que exigia dos poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público dos estados e dos tribunais de contas a devolução das sobras de caixa anuais ao tesouro estadual. O destaque foi apresentado ao projeto do Poder Executivo criando o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para ajudar os estados endividados em troca de contrapartidas.



Inadimplência recorde

Uberaba tem 45% de advogados em débito com a OAB, índice recorde de atraso no pagamento da anuidade legal. Os inadimplentes têm até o fim deste mês para regularizar a situação. A partir de junho vão começar as suspensões, execuções e inclusões dos nomes na Serasa. Segundo o presidente da OAB/Uberaba, Vicente Flávio, por enquanto serão considerados os débitos de 2016, o que ocorrerá no segundo semestre.

De quem?

Jatinho usado pelo ex-presidente Lula para se deslocar entre São Paulo e Curitiba para ser interrogado pelo juiz Sergio Moro pertence a empresa comandada pelo ex-ministro Walfrido dos Mares Guia. O jatinho Aircraft, prefixo PR BIR, integra o patrimônio da Samos Participações.



Junto e misturado

Em 2002, quando Walfrido Mares Guia era ministro das Relações Institucionais, a Samos Participações foi alvo de investigações da Polícia Federal por suspeita de envolvimento no esquema de captação ilegal de recursos envolvendo a campanha pela reeleição ao governo de Minas do tucano Eduardo Azeredo, em 1998, mais conhecido por “mensalão mineiro”. A Samos está em todas!



Vergonha!!!

Delação premiada dos publicitários João Santana e Mônica Moura não deixa dúvidas sobre as maracutaias financeiras que marcaram as campanhas eleitorais de Lula e Dilma. As imagens do depoimento de Mônica, por exemplo, mostraram que ela falava com total naturalidade e conhecimento de causa, além de requintes de detalhes sobre contas no exterior, caixa 2 de campanha, informações privilegiadas que Dilma passava a ela por uma conta secreta de e-mail e muito mais.



Desfaçatez

A cada nova revelação exposta publicamente nos desdobramentos da operação Lava-Jato fica mais evidente o esquema que saqueou o país, perpetrado pelos governos do PT, nos últimos anos. Verdadeiros absurdos estão vindo à tona e desmascaram tanto Lula quanto Dilma e seus comparsas. Esse papo de perseguição política inventado por Lula é só para bobo acreditar. Por isso, pouco importa se houve compra ou não do tal triplex do Guarujá por Lula ou dona Marisa, diante das gravíssimas revelações sobre o esquema de desvio de dinheiro público para enriquecimento pessoal de uns e outros.



Mala de dinheiro

A dinheirama envolvida no esquema de corrupção também colocou na parede o governador Fernando Pimentel. Segundo o depoimento de Mônica Moura, ele transportou uma valise com R$800 mil em dinheiro vivo para pagar aos marqueteiros das campanhas petistas. Na época, Pimentel era ministro de Estado.



Ciberataque

Pelo menos 74 países, incluindo o Brasil, foram alvos de um ciberataque mundial nessa sexta-feira. Os ataques usaram vírus de resgate (ou "ransomware"), que inutilizam o sistema ou seus dados, até que seja paga uma quantia em dinheiro - entre US$300 e US$600 em Bitcoins. Ou seja, eles “sequestram” os dados do computador e pedem uma recompensa. No Brasil, o site do INSS foi alvo dos hackers. Petrobras e Ministério Público tiraram seus sites do ar para evitar o ciberataque.



Pra pensar

Leitores da coluna andam revoltados com a falta de critérios para denominação das ruas e avenidas da cidade. Pedem aos vereadores que pesquisem melhor a vida pregressa dos cidadãos antes de aprovar seus nomes como patronos dos logradouros públicos de Uberaba. “Antigamente apenas as pessoas verdadeiramente ilustres, de relevante contribuição dada à sociedade, eram homenageadas pela Câmara Municipal. Hoje não existe critério de seleção, exceto o da politicagem ou amizade dos familiares com vereadores”, diz um dos leitores queixosos.