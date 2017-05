Postura do ex-presidente Lula em seu depoimento rendeu memes na internet



Prefeito de Pirajuba e presidente da Amvale, Rui Ramos tomou posse ontem na Associação Mineira de Municípios; solenidade em BH foi altamente prestigiada por prefeitos e lideranças políticas de todo o Estado. Na foto, Rui Ramos com a esposa Vanessa, ladeado pelo advogado Jacob Estevam e pelo executivo da Amvale, Vicentinho Araújo

Dia de memes

A desfaçatez e a arrogância do ex-presidente Lula no depoimento prestado ao juiz Sergio Moro sobre o triplex no Guarujá renderam memes em série nessa quinta-feira. Os mais engraçados mostraram o ex-presidente e sua finada esposa, dona Marisa, desfilando em trajes de banho nas praias brasileiras. Ela, com o célebre maiô branco com a estrela vermelha na barriga, objeto de chacota na época. As fotos postadas nas redes sociais contraditaram a lorota contada por Lula, quando disse que “a Marisa nem gostava de praia”, para desconversar sobre a compra do famoso triplex de frente para o mar. Imagine se ela gostasse. Provavelmente iria querer o prédio inteiro...

Triângulo representado

O novo Conselho Diretor e o Conselho Fiscal da Associação Mineira de Municípios (AMM), para o biênio 2017 a 2019, tomou posse nesta quinta-feira, em BH, durante o 34º Congresso Mineiro de Municípios. Novo presidente da entidade é Julvan Lacerda (Moema), tendo como vice-presidentes Wander Borges (Sabará), Marcos Vinícius (Coronel Fabriciano) e Rui Ramos (Pirajuba). Prefeito Paulo Piau não ficou em BH para a solenidade. Mas o ex-prefeito Anderson Adauto marcou presença no evento, em companhia da esposa Angela.

Questão de exemplo

Vivemos reclamando da falta de opções de voos em Uberaba, cobrando a vinda de outras empresas para operar no aeroporto local, mas na hora de prestigiar os voos que temos, nem sempre isso acontece. No Poder Público, por exemplo, raramente as viagens à capital mineira se dão por via aérea, com nítida prioridade dada à estrada, a despeito do risco das viagens por terra e da perda de tempo nesses deslocamentos.

Na capital – Prefeito Paulo Piau e os secretários Denis Silva, Rodrigo Vieira e Toninho Oliveira estavam em Belo Horizonte desde terça-feira, participando Congresso Mineiro de Municípios da AMM.

Agenda - Segundo informação oficial da Secretaria Municipal de Comunicação, Denis foi como presidente da Codiub e participou do encontro de tecnologia com 93 startups que oferecem serviços diferenciados aos municípios. Toninho participou das atividades voltadas para Parceria Público-Privada e também de tecnologia para o setor de Serviços Urbanos. Já Rodrigo participou das atividades voltadas para o setor de Licitação, Recursos Humanos e Atividades Administrativas.

Dinheirão

Às vésperas do Dia das Mães, o governo joga a partir de hoje R$10,8 bilhões na economia, para alegria dos lojistas. Esse montante virá da liberação do terceiro lote das contas inativas do FGTS aos nascidos em junho, julho e agosto.

Isso tudo?

Quem acompanha as publicações do Diário Oficial do Município deve ter observado o valor do contrato firmado entre a Fundação Cultural e Algar Telecom: 126 mil 717 reais e 72 centavos, por 12 meses. Dá uma média superior a R$10 mil por mês, com telefone e internet.

Lata velha

Cohagra formou uma comissão interna de avaliação dos veículos da companhia para descartar os que não têm mais condições de circular pela cidade. Ultimamente só se fala em vender em leilão “as latas velhas” da administração direta e indireta.

Rigor necessário

Edição do Porta-Voz que circulou no dia 10 trouxe o edital de cancelamento de mais de 20 contratos de compra e venda de imóveis. Não cumpriu o contratado, perdeu a casa.

É assim mesmo?

Por falar na Cohagra, leitor chama a atenção para os posts do vice-presidente Lawrence Borges nas redes sociais. Segundo ele, é no mínimo estranho um vice-presidente da Companhia Habitacional atuar profissionalmente também como corretor de imóveis, anunciando terrenos à venda no Loteamento Residencial Alfredo Freire 4. Pois é. Nesse país tudo é possível e o inacreditável acontece.



Santa Marisa Letícia, que detestava praia...