Prefeitura se prepara para assumir gestão das duas UPAs

Prefeitura se prepara para assumir gesto das duas UPAs



Prata da casa

Prefeitura está buscando alternativas para a gestão do Hospital Regional, mas tem aqui mesmo uma organização social com todas as certidões em dia e capaz de assumir de pronto a tarefa. Trata-se da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central. Ainda que “santo de casa não faça milagre”, vale ressaltar que a contratação da ACCBC resolveria vários problemas simultaneamente. Por um lado, deixaria em Uberaba os recursos do município envolvidos na contratação da OS. De outro, oxigenaria a saúde financeira do Hospital do Câncer de Uberaba, uma vez que a Associação é sua mantenedora.



Preto no branco

Veja como são as coisas: a ACCBC está habilitada em licitação para gestão de hospital semelhante em Barbacena. Para ser contratada por aquele município falta apenas vencer a etapa da proposta financeira. Ora, se está qualificada para a gestão hospitalar em outro município, por que não aqui?



No topo

Por falar no Hospital do Câncer de Uberaba, ele deverá receber até o fim deste ano um novo acelerador nuclear de ponta, destinado ao tratamento radioterápico. O equipamento é considerado a “Ferrari” do segmento e será o terceiro instalado no Brasil. Só dois outros centros de excelência no tratamento de câncer têm equipamentos similares, um no famoso Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e outro em Porto Alegre. Nem Barretos tem acelerador nuclear tão avançado quanto este que está a caminho de Uberaba.



Quem sabe? – Indagado pela colunista, o secretário municipal de Saúde não descartou a possibilidade de ter a ACCBC à frente do Hospital Regional. No entanto, Iraci Neto ressaltou que o modelo de gestão a ser adotado terá de passar pelo crivo dos 27 municípios envolvidos. “Será uma decisão compartilhada”, frisou o secretário.



De olho no calendário – Pró-Saúde terá até amanhã para se posicionar sobre a notificação do município, quanto ao cumprimento do “aviso prévio” contratual. A conferir.

E as UPAs?

Secretário Iraci Neto já trabalha com a possibilidade de não conseguir formalizar parceria com Funepu e Uniube até o final da gestão da Pró-Saúde nas Unidades de Pronto-Atendimento. Com isso, vem sendo elaborado um plano de trabalho no qual o município poderá assumir por completo o serviço, nos moldes anteriores à contratação da OS. No entanto, o secretário não adiantou se a PMU encampará o quadro de profissionais prestadores de serviço nas UPAs atualmente. Está tudo em estudo, por enquanto.



E a Funepu?

Pelo tom da conversa do secretário Iraci Neto, enquanto não houver segurança e respaldo jurídico firme, o município não irá formalizar parceria alguma com a Funepu para a gestão das UPAs. Até onde se sabe, há uma divergência enorme entre os procuradores do município e os da Secretaria de Saúde sobre a viabilidade legal dessa gestão compartilhada entre o município e a Fundação. Resta saber qual das partes vencerá a queda de braço técnica.



Cara a cara

Ex-presidente Lula ficou cara a cara com o juiz Sergio Moro durante quatro horas, tempo de duração de seu depoimento como réu na operação Lava-Jato. O interrogatório de Lula terminou por volta de 18h30, debaixo de um aparato de segurança jamais visto em situações semelhantes. Mais de 1.700 policiais militares foram destacados para a operação na capital paranaense, em especial em frente ao Fórum da Justiça Federal de Curitiba. Enquanto o deslocamento de Lula se deu em jatinho particular "emprestado por um amigo" (oculto), a ex-presidente Dilma Rousseff seguiu para Curitiba em avião de carreira, como reles mortal, para prestar sua "solidariedade" a Lula.



Olha o relógio

Com pauta carente de temas palpitantes, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Uberaba refletem o descaso dos nossos legisladores. Ontem, por exemplo, a sessão iniciou-se com uma hora e meia de atraso e terminou rapidamente. Tem sido assim com frequência, salvo raríssimas exceções. Vai mal!



Homenagem

O empresário Ismar Rossetti, primeiro presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Center Uberaba (Assoceu), será homenageado hoje, às 17h, no Espaço Unique, na entrada G. Ismar Rossetti denominará a Sala Multiuso da Administração do Shopping Uberaba.