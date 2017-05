Depoimento de Lula ao juiz Moro está confirmado para hoje

Depoimento de Lula ao juiz Moro est confirmado para hoje

Sem choro, nem vela

Não adiantaram as tentativas da defesa do ex-presidente Lula para suspensão do processo do triplex da empreiteira OAS. Com isso, o depoimento dele ao juiz Sérgio Moro está mantido para hoje, a partir das 14h. O dia mais esperado pelos brasileiros finalmente chegou. A decisão judicial destaca que o interrogatório de Lula ganhou repercussão nacional e que isso mudou a rotina da Justiça Federal de Curitiba e de vários órgãos da capital paranaense. Por essa razão, não faz sentido adiar o ato processual.



Segurança máxima

“Medidas excepcionais foram tomadas para evitar tumulto e garantir a segurança nas proximidades do fórum federal; prazos foram suspensos, o acesso ao prédio-sede da Subseção Judiciária será restrito a pessoas previamente identificadas e o trânsito nas imediações será afetado, medidas que vêm mobilizando vários órgãos da capital paranaense”, escreveu o juiz Brunoni, ao negar o adiamento do interrogatório. Para o magistrado, não há razão para suspender o depoimento e o andamento da ação penal em que o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de receber um apartamento tríplex, no Guarujá (SP).



Próxima etapa

Embora seja o mais aguardado, o interrogatório de Lula não encerra o processo sobre o tríplex, mas chega quase lá. Na sequência, o Ministério Público Federal e as defesas dos réus terão prazo para as alegações finais. Em seguida, os autos voltam para o juiz Sérgio Moro para sentenciar, condenando ou absolvendo Lula e os demais réus. Não há prazo para que a sentença seja publicada. Espera-se, porém, que seja conhecida o quanto antes.

Cartão amarelo – Lula sofreu outro revés judicial nesta terça-feira. Juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula. Fundamentou a decisão nos indícios de reiteradas práticas criminosas no local. Vale lembrar que Fisco chegou a suspender a isenção fiscal da entidade, em 2011, por suspeita de desvio de finalidade. Depois, técnicos da Receita Federal contestaram doações suspeitas no valor de R$1,5 milhão ao Instituto Lula por duas entidades sem fins lucrativos.

5 - Afastamentos – Pelo menos sete servidores municipais foram autorizados a prorrogar o afastamento do trabalho, sem vencimentos, na Prefeitura de Uberaba. Na lista dos contemplados com a prorrogação está o ex-presidente do Ipserv, Nei Correa Filho.



Segurança em pauta

Projeto preventivo na área de segurança pública foi tema de reunião ontem na PMU com diversas entidades representativas da comunidade. Com índices inadmissíveis de criminalidade, Uberaba precisa reagir urgentemente e de forma eficiente, ainda que a segurança seja uma obrigação do Estado. Não dá para ficarmos esperando providência vinda de BH. Quando muito vêm viaturas e um reforço ínfimo em recursos humanos. O interessante da reunião foi a constatação de que o governo Paulo Piau está encampando propostas do Movimento Acorda Uberaba para melhorar a segurança na cidade. Pois é. O que fez a Câmara Municipal “espernear” foi visto com outros olhos pelo Executivo.



Olho Vivo

Pela proposta apresentada ontem pelo prefeito Paulo Piau, a ideia é instalar 40 câmeras de monitoramento na região do bairro Boa Vista, atendendo a 41ª PMMG sediada na Aisp 84. Os policiais farão o monitoramento 24 horas das imagens captadas pelas câmeras, por meio de um sistema que processará automaticamente as placas dos veículos para identificar possíveis alvos de furto ou roubo em circulação.



Problema real

Paralelamente, o projeto de segurança municipal preventiva pretende dotar a Aisp de motos para policiamento e prevenção, além de criar um grupo no Whatsapp para receber denúncias da população. Embora esse projeto objetive focar locais identificados pela Polícia Militar como Zonas Quentes de Criminalidade, esbarra num obstáculo: os recursos. O Acorda Uberaba está trabalhando para captar os 180 mil reais necessários à sua viabilização.



Reforma

R$ 1 milhão 295 mil é o custo das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Frei Eugênio. Vencedora da licitação foi a Construtora Pereira Guimarães, que tem 12 meses para entregar o serviço.



Em obras

Já foram publicados os editais para contratação pelo Dnit de dois lotes de obras que contemplam a BR-464, entre Sacramento, Delfinópolis e São João da Glória, na Serra da Canastra. Alargamento, drenagem, melhoria em pontes estão no pacote. O prazo para conclusão do serviço será de dois anos, segundo o deputado Aelton Freitas, que assegurou os recursos da ordem de R$ 40 milhões junto ao Ministério dos Transportes para viabilização da obra.



Caravana Digital

Nos dias 16 e 17 de maio, a caravana do Minas Digital Itinerante, da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, estará em Uberaba para promover a certificação digital oficial dos advogados. Assim como nos postos de atendimentos fixos da capital mineira, o requerente do interior precisa agendar horário para a certificação e comparecer com a documentação original necessária. Fica a orientação.