Leilão de veículos da Prefeitura poderá render mais de meio milhão

Leilo de veculos da Prefeitura poder render mais de meio milho



Coordenadores do Movimento Acorda Uberaba entregaram cópia do projeto “Vereador Solidário” ao historiador Marco Antônio Villa, neste fim de semana. Ele não apenas elogiou o projeto, como prometeu defendê-lo nos seus programas de rádio. Villa ainda sugeriu que o “Vereador Solidário” seja transformado numa PEC para ser instituído em todo o território nacional, restringindo as chamadas verbas de gabinete dos vereadores para possibilitar a criação de um Fundo Municipal de Segurança



Olha o cabidão!

Saiu no Porta-Voz do dia 5 a nomeação de “assessora jurídica” para a Secretaria de Finanças. Mais um cargo em comissão na estrutura da PMU, em detrimento dos aprovados no concurso público para Procurador do Município. Não é só. A Secretaria de Governo também está enchendo (mais) sua folha de comissionados. Desta vez, foi outra “assessora II”, nomeada através de Decreto publicado no dia 5! Além dessas, uma nova assessora de “apoio ao gabinete” da Controladoria Geral do Município foi nomeada na mesma data. Interessante a quantidade de mulheres encaixadas na estrutura de comissionados da PMU, de janeiro pra cá. E, entrando no quinto mês do segundo mandato do prefeito Paulo Piau, o que se vê é a propalada redução do número de comissionados indo pro brejo. A cada edição do Porta-Voz, a lista de nomeados para cargos em comissão vai aumentando, aumentando, aumentando...



Infrações ao volante

Motoristas de Uberaba andam desafiando as regras de trânsito e se julgando tão impunes quanto o presidente Lula. No último Porta-Voz foram publicadas mais 207 notificações por infrações cometidas nas ruas da cidade. Desta vez, a lista de infrações é longa: vai de estacionamento irregular (longe do meio-fio, em vaga para deficiente ou idoso, em local destinado a carga e descarga etc.) a falta do uso de cinto de segurança. Conversões proibidas e uso da faixa exclusiva do BRT também renderam autuações a proprietários de veículos.



Libera geral!

A faixa exclusiva do BRT na avenida Leopoldino de Oliveira merece ser revista. Nos fins de semana e no período noturno praticamente não há ônibus em circulação para justificar a exclusividade de faixa. A liberação da faixa deveria, pelo menos, coincidir com o horário em que o estacionamento é permitido numa das faixas da avenida.



E o dindim? – Secretário de Obras, Nagib Facury, garante que vai “virar dinheiro” se for preciso, mas as avenidas dos braços do BRT serão recapeadas. Oremos! Saudade, Bandeirantes, Guilherme Ferreira, Abílio Borges, Santana Borges, Nelson Freire vão gastar um dinheirão em recapeamento.



Listão – Ministério Público de Defesa do Patrimônio Público quer uma relação completa dos veículos que compõem a frota do Município. Secretário de Administração, Rodrigo Vieira, já tem os números e deve informar nos próximos dias um relatório completo contendo informações sobre a quantidade de veículos próprios e de veículos utilizados pela PMU na condição de “fiel depositária” (veículos apreendidos pela Receita Federal ou Polícia Federal e cedidos ao Município temporariamente). No relatório será informado o volume de veículos locados: 112 no total.



Devolução

Veículos usados pela PMU na condição de fiel depositária poderão ser devolvidos nos próximos dias. O levantamento da Secretaria de Administração serviu para mostrar que muitos deles não estão sendo utilizados há meses.



Leilão à vista

Deve sair amanhã ou no mais tardar na sexta-feira o edital de leilão de veículos e imóveis do patrimônio do Município. O governo tem pressa. Afinal, só os veículos poderão render mais de meio milhão de reais aos combalidos cofres públicos. No lote a ser leiloado há 17 tratores, 7 automóveis, 1 van, 11 caminhões, e vários equipamentos. Avaliada em R$ 8 mil, até a “carrocinha” do Zoonoses será leiloada.



Bye bye

PMU já tem autorização do Estado para vender em leilão três ambulâncias que estão encostadas. Segundo o secretário Rodrigo Vieira, o conserto desses veículos mostrou-se totalmente inviável. Pelo menos uma delas envolveu-se num capotamento e ficou bastante danificada.



Cereja do bolo

Além dos veículos, a PMU terá um lote grande de imóveis incluídos no leilão. Todos esses terrenos já tiveram a venda autorizada pela Câmara e são remanescentes do leilão anterior. As grandes vedetes, neste caso, são dois terrenos na Avenida Nossa Senhora do Desterro, ao lado do Bahamas. Cada um tem área de 10 mil metros quadrados, aproximadamente.



Casamento comunitário

Será no dia 26 de maio, às 19h, no Cine Vera Cruz, a cerimônia da 14ª edição do casamento comunitário. O Cartório de Registro Civil já publicou os proclamas dos 46 casais inscritos.