Arnaldo Manuel acertou ao resgatar modelo tradicional da ExpoZebu



Presidente Arnaldo Manuel Machado Borges e sua diretoria na ABCZ têm motivos de sobra para comemorar o sucesso da ExpoZebu 2017, que termina neste fim de semana com elogios e mais elogios de quem passou pelo Parque Fernando Costa nesta semana



Deu certo!

A poucas horas do encerramento da ExpoZebu 2017, o balanço da feira não poderia ser melhor. Tanto para a cidade quanto para a ABCZ, a exposição foi um marco. A diretoria de Arnaldo Manuel acertou em cheio ao resgatar o modelo tradicional da exposição de gado zebu, devolvendo à cidade a sua principal festa de todos os anos. Sempre foi a mais aguardada, a mais desejada, a que gerava expectativa de negócios para os mais diversos segmentos econômicos e que transformava Uberaba na capital mundial do zebu. A ExpoZebu 2017 termina neste fim de semana com um saldo altamente positivo e provando que é possível fazer uma festa com forte apelo popular, sem perder em tecnologia e qualidade técnica. Esse foi o seu principal trunfo.



Acertos em série

Inegavelmente, a volta dos shows ao Parque Fernando Costa teve a melhor repercussão junto à comunidade uberabense e levou multidões para aplaudir Luan Santana, Simone&Simaria, Zezé Di Camargo&Luciano. Tudo superorganizado, sem tumulto, sem confusão, cumprindo horário rigorosamente. Há anos a população pedia a volta dos shows. E deu certo agora, porque teve quem lutasse para viabilizá-los. Os leilões de gado, por sua vez, desafiaram a crise econômica no país e provaram que o zebu continua sendo moeda forte e prestigiada, a despeito da choradeira generalizada dos brasileiros. Além disso, o Parque ganhou vida com a presença maciça de criadores de todo o país, além dos barzinhos movimentados por famílias e muitos jovens. Teve novidade este ano, como foi prometido pelo presidente Arnaldo Manuel durante a campanha eleitoral na ABCZ. E todas, sem exceção, fizeram sucesso.



Recorde de público

Até esta quinta-feira, mais de 150 mil pessoas haviam passado pelo Parque Fernando Costa, público este que deve sofrer acréscimo considerável neste fim de semana. Ao que tudo indica, a ExpoZebu 2017 vai bater recorde neste quesito.



Velocidade máxima – Não passou despercebida a cautela do prefeito Paulo Piau ao usar o simulador de pista de automobilismo quinta-feira, nas comemorações dos 40 anos da Filtromóvel. Piau não passou dos 80km/h.



Só contrato - Em entrevista ao JM nessa sexta-feira, o prefeito Paulo Piau afirmou que não reconhece a alegada dívida com a Pró-Saúde por suposto gasto com internações. Segundo Piau, “se” e “apenas se” houve custos a maior por internações, a questão deve envolver o Estado, que é responsável pela regulação de leitos, e não a PMU. Foi além: garantiu que a PMU está cumprindo rigorosamente tudo o que está previsto em contrato. Mas, fora do contrato, não há o que se falar em dívida do município.

Abandonado

E por falar em Estado, a UAI (Unidade de Atendimento Integrado) em Uberaba funciona na avenida Santa Beatriz. Leitores que tentaram agendar serviço na unidade via internet simplesmente não têm conseguido. E quem vai lá pessoalmente também sofre. Na página da UAI não é possível sequer agendar uma segunda via do RG, pois o sistema manda procurar outra unidade. Onde? Em Uberlândia? Além disso, o prédio que abriga a unidade está sem identificação, já que a fachada em que deveria constar a logomarca do governo de Minas está detonada.



Sobrou

E não são raros os comentários nas redes sociais de pessoas detonando o serviço prestado pelo UAI ou a falta dele. Para seguro-desemprego, então, a situação é ainda pior. Sobra até para quem não tem nada a ver com isso, pois nas redes sociais não são raros os comentários culpando a Prefeitura, embora a unidade seja do Estado. Até quando vai durar essa péssima prestação de serviço??? Alô, deputados estaduais: vamos agir?



Tudo pronto

Estreia da nova programação da Rádio JM FM 95.5 será nesta segunda-feira. Tudo novo, tudo diferente, e uma enorme disposição da equipe para cair no gosto dos ouvintes. Da grade atual foi mantido apenas o programa O Sentinela, com Carlos Paiva, às 5h30. Na sequência virá a 1ª edição do JM News, com novo formato, sob o comando dos jornalistas Márcio Gennari e Marconi Lima. Uma hora e meia de informação, com a participação da premiada equipe de repórteres do Grupo JM de Comunicação. A manhã na nova FM 95.5 terá Klésio Honorato comandando um programa com boa música e informação a cada meia hora, até meio-dia, quando terá início o JM Esporte, com a equipe mais quente de Uberaba e região.



Tarde animada

O comunicador Paulo Garcia vai comandar a programação vespertina da Rádio JM FM 95.5, entre 13h e 17h. Logo depois virá o divertido quarteto Zebu em Pé, com uma hora de humor e diversão. Encerrando a tarde, a 2ª edição do JM News, sob a batuta de Marilu Teixeira e Carlos Paiva, atualizando os ouvintes sobre as notícias do dia. Nessa primeira semana obviamente estaremos em fase experimental, ajustando a programação. Para isso, contando com a opinião de cada um de vocês para nos ajudar a fazer uma FM indispensável na vida dos uberabenses e gostosa de ouvir.

Prata da casa

A formatação da nova programação da Rádio JM FM 95.5 vem sendo elaborada há dois meses, sob a batuta do competente jornalista Alexandre Pereira de Souza, "prata da casa", para nosso orgulho e alegria. Foi um trabalho exaustivo, mas o resultado ficou sensacional. Esperamos que vocês gostem.