VLi cancela inauguração e comitiva do prefeito dá meia volta em viagem

VLi cancela inaugurao e comitiva do prefeito d meia volta em viagem

Viabilidade jurídica

Integrantes do departamento jurídico da Secretaria de Saúde estão debruçados sobre leis, pareceres, jurisprudência e todo o material disponível em busca de respaldo legal para viabilizar a parceria entre o município e as universidades para a gestão das Unidades de Pronto-Atendimento. Segundo o secretário Iraci Neto, tudo indica que é questão de tempo a formalização desse acordo de cooperação técnica com a UFTM (através da Funepu) e a Uniube, apesar de vozes dissonantes no sentido de que a legislação em vigor só permite às organizações sociais a gestão compartilhada de saúde.



Uniube reticente

Como a Uniube não fechou as portas, mas apenas se mostrou relutante em assumir a gestão das UPAs, nos próximos dias o secretário Iraci Neto deverá voltar à mesa de negociação com a universidade para apresentar uma nova proposta. A princípio, a ideia é formar um tripé, tendo a Funepu na base, Secretaria municipal de Saúde no suporte e a Uniube na colaboração. Será uma espécie de trabalho compartilhado, com responsabilidades individuais definidas e respaldo dos órgãos de controle (leia-se Ministério Público, Conselhos de Saúde, etc.).



Tudo igual

Embora ainda não esteja sacramentada, a ideia é que o município repasse os recursos à Funepu nos mesmos moldes feitos hoje em dia com a Pró-Saúde.



Sossega, leão! - “Calma. Temos de enfrentar um leão de cada vez.” Assim reagiu o secretário Iraci Neto quando questionado se a gestão do Hospital Regional também será entregue à Funepu. Segundo ele, é preciso resolver primeiro o problema das UPAs.



Para todos – Lembrando que “o Hospital Regional não é de Uberaba, mas de toda a região”, Iraci Neto conta com o empenho dos prefeitos Ruy Ramos e Paulo Piau para sensibilizar os prefeitos ainda reticentes sobre a necessidade de cumprirem o acordo firmado no ano passado, estabelecendo a responsabilidade conjunta dos 27 municípios pelo custeio do HR. Oremos!



Cara na porta!

Capitaneada pelo prefeito Paulo Piau e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, a comitiva que seguiu ontem para participar da inauguração do Tiplam da VLi no Porto de Santos teve de dar meia volta e retornar a Uberaba. Embora prevista para hoje, a festa foi cancelada. O grupo de uberabenses já estava perto de São Paulo quando recebeu a má notícia...



Tiplam

Para quem não sabe, Tiplam significa Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita. Especializado na descarga de enxofre, rocha fosfática, fertilizantes e amônia, movimenta 2,5 milhões de t/ano. A expansão do Tiplam, unidade da operadora logística VLi no Porto de Santos, recebeu investimentos de R$2,7 bilhões e permitiu que a empresa passasse a embarcar açúcar e grãos. Quando estiver totalmente implantado, ampliará a capacidade anual do complexo marítimo para movimentar estas cargas em 14,5 milhões de toneladas.



Refis a caminho

Está confirmado para segunda-feira o início do programa de refinanciamento das dívidas dos contribuintes com o município, o Refis. A lei aprovada na Câmara Municipal não prevê redução da dívida original, apenas dos juros e multa, em percentuais variáveis de acordo com o plano escolhido pelo devedor para o parcelamento. Vale lembrar que quem não aproveitar a chance a agora poderá ter seu nome enviado a protesto.



Chegou tarde

Agora que o Uberaba Sport praticamente não tem mais chance de chegar ao acesso no Campeonato Mineiro, eis que a Nutriplus anuncia patrocínio ao clube. Vai fornecer alimentação ao time. Problema é que daqui duas semanas já não terá mais ninguém para ser alimentado no USC. Seria cômico, se não fosse uma situação tão inusitada quanto deprimente.



Descaso

A partir de denúncia encaminhada pelo Ministério Público, Procon apreendeu mais de dois mil produtos com data de validade vencida, incluindo luvas de borracha de várias marcas, vaselina líquida, graxa, colas e lubrificantes.



Nem sinal

Até o início da noite de ontem a Polícia Civil não tinha pistas do veículo Fiat Strada do prefeito Paulo Piau. Apesar de todas as diligências feitas pela equipe comandada pelo delegado Heli Andrade, não havia câmeras de segurança nas imediações, nem testemunhas capazes de ajudar na identificação dos ladrões.



Nova FM

Depois de quase nove anos dedicados exclusivamente ao jornalismo de qualidade, que lhe renderam dois prêmios Top of Mind como a emissora mais ouvida em AM, a Rádio JM despede-se desse formato neste fim de semana. Segunda-feira estreia a nova programação da Rádio JM FM 95.5, em caráter experimental, agora com músicas de sucesso aliadas à informação on time. Muitas novidades estão previstas, como a estreia da irreverente trupe Zebu em Pé, com o humor fino de Victor Ahmar, Luciano Guimarães e seus companheiros comandando um programa divertidíssimo, das 17h às 18h. Outra aposta da JM FM 95.5 é o comunicador Paulo Garcia, que passa a comandar as tardes musicais na emissora. E, aos sábados, a partir do dia 13, Se Liga na JM, com Kaká Carneiro. Vêm mais novidades por aí.