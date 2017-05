Ladrões não perdoam nem o prefeito Paulo Piau e levam sua picape Fiat Strada

Ladres no perdoam nem o prefeito Paulo Piau e levam sua picape Fiat Strada

Entraves legais

Município está tentando achar uma saída para compartilhar a gestão das UPAs com UFTM e Uniube, mas o prefeito Paulo Piau já teria sido informado sobre a impossibilidade jurídica dessa opção. Há entendimento técnico no sentido de que essa parceria só pode ser feita com organizações sociais. Nem Uniube nem UFTM se enquadram nesse perfil.



Pé atrás

Se a Uniube e a UFTM não preenchem os requisitos de OS, outra opção em estudo é a Funepu. Nessa quarta-feira essa alternativa foi ventilada, considerando que a Fundação tem personalidade jurídica de direito privado e autonomia para, teoricamente, firmar esse tipo de contrato com a PMU. Nessa hipótese, a UFTM entraria indiretamente na parceria, através de seus docentes e estudantes. Vale lembrar, porém, que a Funepu foi afastada da gestão da Universidade Federal (hoje confiada à Ebserh), e chegou a ter dirigentes condenados por improbidade administrativa, em passado recente...



Sem licitação

Caso opte pela gestão compartilhada tanto das UPAs quanto do Hospital Regional, a Prefeitura terá de contratar uma organização social dentre as existentes no mercado. Porém, ao contrário do que se acreditava até aqui, não haverá necessidade de promover novo processo licitatório, como aquele que deu a Pró-Saúde como vencedora. O problema é que a PMU está correndo contra o tempo...



Rateio complicado - Não é apenas a gestão compartilhada da Saúde que anda tirando o sono do prefeito Paulo Piau e do secretário municipal de Saúde, Iraci Neto. O rateio das despesas de custeio do HR vem suscitando muita discussão entre prefeitos da região. Há um impasse sobre a forma proposta para a participação financeira, que seria definida de acordo com o número de habitantes de cada município. Assim, os maiores pagariam mais, e os menores ficariam com quotas mais reduzidas. Consta que alguns prefeitos andam querendo pagar apenas pelos seus pacientes que vierem a ser atendidos aqui, independentemente do número de habitantes do respectivo município, proposta esta que obviamente oneraria muito Uberaba.



A pé – Nem o prefeito Paulo Piau escapou da ação dos ladrões. Sua picape Fiat Strada foi levada ontem pelos bandidos.



Quarentona enxuta

A Filtromóvel comemora seus 40 anos de atuação no mercado uberabense trazendo o piloto campeão Cacá Bueno para passar a tarde dessa quinta-feira com sua clientela. Os interessados poderão experimentar as emoções vividas nas pistas de corrida através de um simulador instalado na empresa. Ideia bacana para celebrar um aniversário importante como esse!



Novo rumo

Deputado federal Aelton Freitas formalizou ontem sua decisão de deixar a liderança do PR. Vai deixar o cargo na próxima terça-feira. Aos colegas de bancada, o parlamentar justificou com a necessidade de se dedicar mais ao próprio mandato e cuidar melhor de suas bases. Na verdade, a liderança do partido estava absorvendo muito o seu tempo, mal dando espaço para as ações pessoais de parlamentar. "Não estou conseguindo ocupar as duas funções, principalmente nesse momento tão difícil que nosso país atravessa", ressaltou Aelton à coluna.



Causa e efeito

Bastou o STF colocar José Dirceu em liberdade para o comparsa Antônio Pallocci desistir da delação premiada. O ex-ministro da Fazenda está confiante que poderá ser o próximo a ser colocado em liberdade com o empurrãozinho do ministro Gilmar Mendes. Já entrou na fila...



Maus lençóis

A maioria dos ministros do STF decidiu, nessa quarta-feira, que os governadores de Estado podem ser processados e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, sem necessidade de autorização das assembleias legislativas estaduais. Com isso, caberá aos 15 ministros do STJ decidir se o governador Fernando Pimentel vira réu ou não na Operação Acrônimo. O governador, que foi acusado duas vezes pela Procuradoria Geral da República, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, conseguiu se safar do processo até agora, mas o STF mudou o "rumo da prosa". Se Pimentel virar réu por decisão do STJ, terá de se afastar do cargo imediatamente, deixando o governo nas mãos do vice, Antônio Andrade.



Mãos dadas

O presidente da Unimed Uberaba, médico Vítor Maluf, e o diretor administrativo e financeiro da cooperativa, médico Gustavo Tiveron, juntamente com o vice-presidente da 14ª Subseção da OAB, Ricardo Perdigão, estiveram reunidos com as equipes de Responsabilidade Social das respectivas instituições para discutir projetos conjuntos visando ao envolvimento de outros setores na atenção aos problemas enfrentados por Organizações Não Governamentais. O objetivo é contribuir para evitar o fechamento de importantes instituições filantrópicas locais destinadas ao atendimento na área da Saúde.



Mãos dadas - 2

Recentemente, Unimed e OAB realizaram um evento para arrecadar donativos para o Sanatório Espírita e o resultado foi expressivo. O hospital macrorregional, referência em tratamentos psiquiátricos, atende Uberaba e mais 83 municípios do Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas Gerais e uma população de aproximadamente dois milhões de habitantes. Aproximadamente 98% das internações ocorrem através do SUS e o Sanatório vem atravessando uma fase de graves dificuldades financeiras.



Presidente e diretor administrativo financeiro da Unimed Uberaba, Vítor Maluf e Gustavo Tiveron, ladeando o vice-presidente da OAB, Ricardo Perdigão. As duas entidades estão trabalhando juntas para evitar o fechamento de instituições filantrópicas na cidade