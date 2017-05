Lerin não tem mais chances de assumir secretaria estadual

Lerin no tem mais chances de assumir secretaria estadual

Fora do Governo

Expectativas do deputado estadual Lerin (PSB) de assumir a Secretaria de Estado de Esportes foram por água abaixo. A vaga foi preenchida por Arnaldo Gontijo de Freitas, um ex-vereador de Formiga, filiado ao PRB. Freitas é considerado um político sem grande expressão no cenário político mineiro. Tanto assim que ele disputou cadeira de deputado estadual, mas não conseguiu se eleger. Sua indicação foi acertada na véspera da visita do governador Pimentel a Uberaba e a nomeação já foi publicada no Diário Oficial de Minas.

Chances remotas

No Noroeste de Minas, onde estava nessa terça-feira, o deputado Lerin afirmou que nem tudo está perdido e as articulações do governo com o PSB, de Márcio Lacerda, continuam em andamento. O PRB foi mais ligeiro e assegurou apoio à reeleição de Pimentel, em troca da Secretaria de Esportes. Mas, na verdade, agora ficaram bem mais remotas as chances de Lerin vir a ocupar cargo no primeiro escalão do governo do Estado.

Bom para viver

Pesquisa divulgada na virada de abril para maio pelo portal Infomoney coloca Uberaba entre as 30 melhores cidades brasileiras para se viver. Ranking foi feito pela consultoria Macroplan, a partir da análise da evolução dos indicadores de saúde, segurança, saneamento, economia, gestão e transparência. Uberaba ficou com a 24ª posição entre mais de 5 mil municípios pesquisados. Vale ressaltar que o Infomoney é um portal voltado para mercado de investidores, o que pode alavancar negócios para o Município a partir dessa publicação.

Lado bom - Desde a primeira edição, em 2005, Uberaba saltou da 56ª para 24ª posição, com o mesmo índice de Montes Claros. A cidade deu um salto em infraestrutura e mobilidade, saindo do 23º lugar para a 19ª posição no país. Já a educação deu um salto ainda maior, saindo da 56ª para 25ª posição entre as cidades pesquisadas, pois o foco são cidades acima de 260 mil habitantes. Na saúde, Uberaba saiu do 48º lugar para o 26º, também um avanço significativo se comparado com outras cidades do Brasil.

Foi mal - O lado negativo da pesquisa Macroplan foi o que todos os uberabenses já sabem: Segurança Pública! A cidade caiu nesse quesito e influenciou na nossa nota geral. Caímos da 33ª para a 47ª posição, uma queda brusca que serve de alerta para as nossas autoridades, principalmente Estado e União, responsáveis diretas pelas forças policiais de Uberaba. Coincidência ou não, o período da pesquisa também aponta o tempo em que perdemos muitos policiais na cidade, quase 40% do efetivo, fruto de antagonismos políticos pretéritos.

Fora da cadeia

O que parecia inacreditável se materializou nessa terça-feira através da vergonhosa decisão do Supremo Tribunal Federal de colocar em liberdade o ex-ministro José Dirceu, envolvido em todos os escândalos de corrupção da era petista e denunciado pelo Ministério Público pela prática dos mais diversos crimes. Placar ficou em 3 votos (Dias Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes) a 2 (Edson Fachin e Celso de Melo). E, assim, a Judiciário brasileiro vai jogando no lixo a credibilidade que tinha perante a opinião pública.

Vergonha!!!

Pesquisa divulgada pelo DataFolha mostra que 34% dos brasileiros têm mais vergonha do que orgulho do país. Embora seja um índice recorde, deve aumentar agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar soltar um dos principais artífices do Mensalão, do Petrolão e de todos os outros escândalos de corrupção nos governos do PT.

País da impunidade

O Antagonista publicou o desabafo do procurador Roberto Pozzobon sobre José Dirceu: “A impunidade no país é tamanha que, no Mensalão, o ex-ministro-chefe da Casa Civil acreditava que sua responsabilização criminal por corrupção seria como um raio que não poderia cair duas vezes em seu quintal. Somente assim se explica a atitude de José Dirceu, que, mesmo após ter perdido seu cargo, mesmo durante e após o seu julgamento pelo Supremo, mesmo após o cumprimento de sua prisão por determinação da mais alta corte do País e a deflagração da operação Lava Jato, persistiu recebendo propinas milionárias. O tempo dos crimes objeto da presente denúncia atesta o total menosprezo de José Dirceu à autoridade da Justiça brasileira.” Ao que tudo indica, José Dirceu agora tem mais um motivo para continuar menosprezando a autoridade da Justiça brasileira.

Recordista

Até o fechamento da coluna, o animal mais caro vendido nos 10 primeiros leilões da ExpoZebu era a vaca Itália IV TN1. Metade dela foi arrematada no Leilão Elo da Raça, no domingo à noite, pela bagatela de R$ 1 milhão 464 mil. O feliz comprador foi Eduardo Helian.

Faturamento

Além do público excepcional circulando pelo Parque Fernando Costa como nos bons tempos, a ExpoZebu tem registrado excelente movimentação financeira nos leilões. Os 10 primeiros leilões faturaram nada menos que 15 milhões 206 mil 130 reais.

Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo é uma ação mundial de conscientização sobre os acidentes de trânsito e como evitá-los. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) abraça a causa, e faz campanha para alertar os profissionais do Direito sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Durante todo o mês serão desenvolvidas diversas ações em todo o Estado, inclusive em Uberaba.