Falta pouco para reaproximação de Aelton Freitas e Piau

Falta pouco para reaproximao de Aelton Freitas e Piau



Prefeito Paulo Piau e o deputado federal Aelton Freitas estão novamente de "namoro" político. Agora mais explícito...



A um passo do “altar”

Falta “um beicinho de pulga” para selar a reaproximação política entre o prefeito Paulo Piau e o deputado federal Aelton Freitas. Os dois dividiram a mesa e ficaram lado a lado no almoço oferecido sábado ao ex-governador Toninho Andrade. Consta que essa reaproximação não envolve participação do PR na composição do governo municipal, limitando-se a compromissos políticos e eleitorais futuros.



É o cara

Na verdade, todos os grandes projetos de Uberaba passam por áreas de forte influência política do deputado Aelton Freitas em Brasília. Daí que tê-lo como aliado é fundamental, nesse momento, para o governo municipal conseguir viabilizar obras de impacto, como a conclusão do anel viário, aeroporto internacional de cargas e outros projetos que dependem frontalmente do Dnit, Ministério dos Transportes, etc.



Como fica?

A reaproximação entre Paulo Piau e Aelton Freitas deve ter impacto imediato nas relações políticas entre o prefeito e o deputado federal Marcos Montes. Ainda que os dois parlamentares se deem as mãos para trabalhar juntos por Uberaba (como se espera), as eleições de 2018 fatalmente vão dividir o apoio político do governo municipal e dificultar a reeleição de ambos.



No alvo - Se faltaram autoridades da República na abertura oficial da ExpoZebu 2017, a compensação veio com o maciço apoio popular à maior festa da cidade. Diretoria da ABCZ acertou em cheio ao resgatar o modelo tradicional da exposição, abrindo as portas do Parque Fernando Costa para a população uberabense desfrutar do evento, como antigamente. Nos três primeiros dias da ExpoZebu, milhares de pessoas passaram por lá, movimentando os estandes, bares, parque de diversões e, principalmente, prestigiando os shows.

Acertos em série - Simone e Simaria foram as recordistas de público, levando mais de 14 mil pessoas para ouvi-las cantar no palco montado pela ABCZ para os shows. Zezé di Camargo e Luciano também lotaram pista e camarotes, deixando para Luan Santana a terceira colocação em contagem de público. Um sucesso estrondoso. E, melhor: shows terminando a uma da madrugada, pontualmente, para cumprir o TAC firmado com o Ministério Público.



Tudo novo

Parque Fernando Costa ganhou prédio próprio e permanente da CNA (Confederação Nacional da Agricultura), uma antiga reivindicação da ABCZ. Trata-se de um prédio de dois pavimentos, com estrutura completa para funcionamento do escritório em Uberaba. Os visitantes que passaram por lá nesses dias de ExpoZebu puderam saborear doces e queijos da região atendida pelos cursos do Senar, o serviço nacional de aprendizagem rural.



Big sede

Banco do Brasil também vai montar uma superagência de agronegócio no Parque Fernando Costa, com estrutura permanente.



Força jovem

Principal evento da agenda da ExpoZebu nesta terça-feira será o 7º Encontro Rural Jovem, às 14h, no Centro de Eventos Rômulo Kardec de Camargos. Na oportunidade será lançada oficialmente a ABCZ Jovem, que terá Rivaldo Machado Borges Neto como coordenador. Filho de peixe...



Mãos ao alto!

Proprietários de imóveis próximos ao Parque Fernando Costa estão “atravessando a peixeira” na clientela interessada em estacionamento nesses dias de ExpoZebu. Os preços estão variando entre 50 e 100 reais por carro, verdadeiro assalto!

Fiscalização

Último Porta-Voz de abril publicou portaria instituindo comissão de fiscalização das unidades habitacionais da Cohagra. Os nove fiscais terão de checar as condições em que os imóveis se encontram e colocar no papel caso por caso, mensalmente. A propósito, a companhia está convocando 20 beneficiários de casas para regularizarem sua situação, sob pena de rescisão automática do contrato. Sem choro nem vela.



Alô!!!

Mais 295 proprietários de veículos foram notificados pelo Porta-Voz de sexta-feira por infrações cometidas no trânsito urbano. O uso do celular continua imbatível no topo do ranking das infrações, ainda que a multa custe quase 300 reais ao cidadão.