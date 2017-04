Paralisação do transporte pegou até o presidente do sindicato de surpresa

Paralisao do transporte pegou at o presidente do sindicato de surpresa



Almoço na Fazenda Santa Vitória colocou lado a lado o vice-governador Antônio Andrade (PMDB) e o governador Fernando Pimentel (PT), que há muito não se bicam. Na foto de Sandro Neves, enquanto Piau conversa com Toninho Andrade, vê-se o ex-prefeito Anderson Adauto em pé, logo atrás de Pimentel



Tempo quente

Sexta-feira teve de tudo em Uberaba, do previsível ao inimaginável. Dia começou com paralisação do transporte público, pegando de surpresa até mesmo o presidente do sindicato de motoristas e cobradores. Muitos usuários acabaram prejudicados, chegando atrasados ao trabalho ou tendo de recorrer a táxi, mototáxi e Uber para se locomover nas primeiras horas do dia. O transporte coletivo público só foi normalizado no meio da manhã, depois de muita negociação e intervenção da PM junto a manifestantes que faziam piquete nas garagens das concessionárias Líder e Piracicabana.



Interferência externa

Correu nos bastidores a suspeita de que os piquetes nas garagens das empresas de transporte coletivo teriam sido orquestrados por “profissionais de greve”, vindos de grandes centros. Isso porque os manifestantes não eram sequer conhecidos dos motoristas e cobradores, muito menos dos empregadores. A PM precisou usar todo o seu poder de persuasão e habilidade para conseguir a desocupação da área, de modo a permitir a saída dos ônibus das garagens para o transporte da população.

Menos mal

Ao contrário das capitais brasileiras onde a paralisação do transporte coletivo foi total, Uberaba “sofreu” apenas no começo da manhã de ontem. As linhas da Leopoldino de Oliveira para o lado das Mercês e bairros adjacentes foram restabelecidas mais rapidamente. Mas o Grande Boa Vista e áreas próximas só viram ônibus em circulação depois das 9h30. O que teve de usuário xingando os grevistas e reclamando do atraso dos ônibus não está escrito. Pior foi chegar atrasado ao emprego e ter de repor as horas no final do expediente, numa baita sexta-feira...



Vandalismo - A propósito da greve geral, o que se viu pelo país foram atos de vandalismo e violência. As cenas mostradas pela TV deixaram claro que o protesto extrapolou os limites da democracia e do bom senso.



Vapt-vupt - Vereador Aguinaldo Silva teve de abortar parte da temporada de pesca para presidir a sessão extraordinária desta sexta-feira, na Câmara. O projeto que institui o Refis municipal foi aprovado por unanimidade, 11 votos a zero.

Homenagem

Vice-governador Antônio Andrade será homenageado hoje, com almoço, na Estância Diamantino. Evento deve reunir políticos da região e empresários.

Pela tangente

Embora o prefeito Paulo Piau tenha cobrado prioridade ao projeto de implantação do gasoduto mineiro, o governador Fernando Pimentel saiu pela tangente no evento realizado na Usina Santo Ângelo, que marcou o início da safra 2017/18 do setor sucroalcooleiro. Pimentel optou por enaltecer o segmento, qualificando-o de moderno e fundamental para a economia de Minas.

Como é mesmo??? - Ao saudar as autoridades na solenidade do setor sucroalcooleiro, o empresário José Francisco acabou se atrapalhando com o nome do governador de Minas. Chamou-o de Eduardo Pimentel.

É hoje! - Sábado especial em Uberaba, com a inauguração da ExpoZebu, a grande festa da cidade. Palanque do Parque Fernando Costa receberá diversas autoridades para prestigiar a ABCZ e a pecuária brasileira. Há grande expectativa em relação ao tom do pronunciamento do presidente Arnaldo Manoel, neste seu primeiro ano de mandato.

Novo estilo - Um almoço para autoridades e criadores será oferecido pela diretoria da ABCZ logo após a solenidade de inauguração oficial. Recepção será no Tatersal da ABCZ, que este ano substituirá a tradicional Feijoada da fazenda Mata Velha, marco das "ExpoZebus" passadas. A propósito, Paula e Jonas Barcellos comemoram o nascimento da neta Celina, nessa sexta-feira, no Rio de Janeiro.