Piau promete cortar ponto de servidor que faltar ao trabalho hoje

Um gentleman! Essa é melhor definição do médico Kaissor Saad, capa da JM Magazine lançada na noite de quarta-feira. Flashes do coquetel de apresentação da revista serão reunidos numa belíssima edição especial do JM, neste domingo. Aguardem!

Greve geral

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oficiou ao prefeito Paulo Piau pedindo que o ponto não seja cortado hoje para aqueles que quiserem participar da greve geral convocada pelos movimentos sindicais em todo o país. Mas não teve sucesso no pleito. Prefeito disse que respeita toda espécie de manifestação democrática, desde que fora do horário de trabalho do servidor. Portanto, aqueles que faltarem ao serviço terão o ponto cortado. Mesma posição foi adotada por outros gestores públicos pelo país afora, como o prefeito João Doria, em São Paulo, e até pelo presidente Michel Temer. Faltou, perdeu o dia. Não tem conversa.



Olha a chuva

“Não teve gota d'água. Teve uma chuva.” Essa foi a reação do secretário de Saúde, Iraci Neto, ao ser questionado sobre o que teria motivado a PMU a intervir na gestão da Pró-Saúde nas UPAs, agora, em abril, quando os problemas com a organização social já vinham se arrastando há meses. Em entrevista à Rádio JM FM 95.5 nesta quinta-feira, Iraci Neto revelou que os primeiros indicativos de queda na qualidade dos serviços prestados pela Pró-Saúde surgiram em setembro e daí foram se agravando. A partir de então, a Controladoria do Município vinha trabalhando numa auditoria interna que, hoje, soma 19 volumes e mais de quatro mil páginas. Todas repletas de irregularidades na prestação de serviço da OS.



Plano B

Embora tenha acabado gerindo as UPAs, a Pró-Saúde foi contratada para a gestão compartilhada do Hospital Regional. Diante da inevitável rescisão contratual, o secretário Iraci Neto garante que não há o que temer, pois o município está buscando alternativas que, em tese, são capazes de colocar o HR em funcionamento num prazo de 60 dias. Mas o secretário foi cauteloso na abordagem do tema e não quis adiantar o que está sendo entabulado para evitar maiores atrasos na abertura do Hospital Regional.



Agora vai - Desportista que sempre foi, Iraci Neto revelou gostar de um desafio. Deu a entender que essa confusão envolvendo Pró-Saúde vitaminou sua vontade de provar que o Hospital Regional vai abrir este ano, custe o que custar. Chegou a admitir que abrirá o HR com a ajuda financeira dos 27 municípios da região, ou com cinco, seis, quantos puderem compartilhar os custos de manutenção do hospital.



Convocação – Deve ser publicado hoje, no Porta-Voz, o edital de convocação de mais aprovados no concurso público para a área de Saúde. Desta vez serão chamados os agentes de zoonoses.



Polêmica do Funrural

Lideranças ligadas à agropecuária e o governo federal tentam chegar a um denominador comum sobre como resolver o problema dos produtores rurais em relação ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - conhecido como Funrural. Ocorre que a contribuição foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2011. Desde aquela época os produtores rurais pararam, então, de recolher o Funrural. Mas, agora, seis anos depois, o Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão e declarou constitucional a cobrança desse tributo. Com isso, milhares de produtores rurais terão de recolher o Funrural desse período, com multa e juros, o que dá uma fortuna e pode levar muitos deles à insolvência.



Solução urgente

Nessa quinta-feira, o presidente Michel Temer reuniu líderes dos partidos da base aliada, incluindo o deputado federal Marcos Montes (MG), ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), para discutirem uma alternativa para evitar a bancarrota no campo causada pela decisão judicial sobre o Funrural. O deputado Marcos Montes avaliou que há empenho muito grande, inclusive por parte do governo, para que a situação seja resolvida, sem ferir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a sentença do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. “São mais de cinco anos com a suspensão em vigor, e se o produtor rural tiver que recolher o Funrural de todo este período, será uma quebradeira geral.” MM acredita num desfecho satisfatório e rápido para esse problema.



Quem sabe

Depois de sair da audiência com o presidente da República, Marcos Montes disse que não está de todo descartada a vinda de Michel Temer a Uberaba, para inaugurar a ExpoZebu, amanhã. E tem esperança que o presidente anuncie aqui a solução para esse problema do Funrural.



Safra

Sexta-feira movimentada nos meios políticos e do agronegócio em Uberaba. Às 11h, será realizada solenidade de abertura da Safra de Cana de Açúcar 17/18, na Fazenda Santa Vitória, da Usina Vale do Tijuco. Evento contará com a presença de várias autoridades, entre as quais o presidente da Siamig, Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Mário Campos, e possivelmente do governador Fernando Pimentel.



Vice – Entre milhares de gestores municipais de todo o país, o prefeito Paulo Piau foi eleito quarta-feira para o cargo de vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos.