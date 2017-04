Decisão da Pró-Saúde é “esperneio” de quem tem “culpa no cartório”

Deciso da Pr-Sade esperneio de quem tem culpa no cartrio

Jogando a toalha

A “guerra” que vem sendo travada entre a Prefeitura de Uberaba e a Pró-Saúde teve novos desdobramentos nessa quarta-feira. A Organização Social notificou o Município, externando sua intenção de rescindir o contrato de prestação de serviço. Esse desfecho era previsível. E, de certa forma, a reação é uma espécie de “esperneio” da Pró-Saúde, numa clara demonstração de que tem alguma “culpa no cartório”...

Efeito devassa

No campo prático, o que pode haver são os tais 60 dias de intervenção terminarem antes. Afinal, a PMU está fazendo uma verdadeira devassa na gestão da Pró-Saúde e, segundo consta, já teria elementos suficientes para romper o contrato. Isso explicaria a atitude da Pró-Saúde, pois, sabendo disso, teria optado por antecipar o rompimento e tentar sair por cima, principalmente perante a opinião pública. Afinal de contas, para o que serviria uma coletiva convocada pela Pró-Saúde para anunciar que vai sair antes do fim da intervenção?



Sem chance

De acordo com o procurador-geral Paulo Salge, a notificação feita pela Pró-Saúde ao Município não tem eficácia jurídica, tendo em vista que a rescisão do contrato só poderá ocorrer ao término da intervenção e após a conclusão do processo administrativo. E mais: Salge garante que estão absolutamente em dia os pagamentos do Município à Pró-Saúde pelos serviços pactuados e efetivamente prestados. “O que ela (Pró-Saúde) está fazendo é tentando transpor responsabilidade, de forma até maliciosa, para o Município, especialmente perante fornecedores”, diz Paulo Salge, argumentando que, na verdade, “a Pró-Saúde está confessando sua culpa”.



Animosidade – Independente das questões jurídicas ou formais, o certo é que não há mais clima para a manutenção do contrato de prestação de serviços entre PMU e Pró-Saúde.



Exclusivo - Como a coluna antecipou com exclusividade algumas semanas atrás e sem contestação, a diretoria da Pró-Saúde em nível nacional mudou e, com isso, houve, sim, uma queda acentuada na prestação dos serviços aqui em Uberaba. Esse fato teria irritado o prefeito Paulo Piau, que se sentiu “traído”, na medida que seu governo “avalizou” a OS perante a comunidade em razão das avaliações positivas do serviço.

Mentira pura

O que mais chamou atenção na argumentação da Pró-Saúde foi dizer que a PMU teria afirmado que não abriria o HR. Essa história irritou muito o pessoal do Centro Administrativo, justamente porque ontem mesmo o secretário de Saúde estava em Belo Horizonte tratando da abertura do Hospital. Iraci Neto chegou a ser irônico diante dessa afirmação da entidade, na entrevista ao JM. O secretário desmentiu a Pró-Saúde, assegurando que jamais disse ou insinuou isso. E mais: reafirmou que o Hospital Regional será aberto, sim, e o mais breve possível.



Diferença de valores

Estranhamente, na coletiva de ontem, a Pró-Saúde afirmou que o repasse contratual da PMU está em dia, mas o chamado “extrapolamento” das internações nunca foi pago e que o suposto débito seria da ordem de R$ 7 milhões. No entanto, no documento entregue na PMU, a própria empresa alega débito de mais de R$ 8 milhões. Ou seja, duas informações quase simultâneas, com uma diferença superior a R$ 1 milhão. Ficou parecendo que nem a Pró-Saúde sabe informar ou quantificar esses gastos.



No fim

Deve começar em breve o trabalho de sincronização dos semáforos em toda a extensão da avenida Leopoldino de Oliveira. Entre o Terminal Oeste do BRT e o Mercado Municipal o serviço já está pronto, testado e funcionando a contento. Dali pra frente, só chateação: um sinaleiro no verde o seguinte no vermelho. Mas, segundo o secretário Wellington Cardoso, esse problema está com os dias contados.



Na prancheta

Tão logo estejam concluídos os dois outros braços do BRT (oremos!!!), também irão trabalhar no mesmo passo os semáforos das avenidas Guilherme Ferreira, Nelson Freire, Abílio Borges e Bandeirantes, assim como, do outro lado, rua Bento Ferreira e avenida da Saudade.



Greve geral

Repartições públicas estaduais podem ficar de portas fechadas amanhã, por conta da greve geral convocada pelos movimentos de trabalhadores. Papo corrente entre os servidores é que o dia será cortado de qualquer forma, trabalhando ou não. Como assim?



Sem expediente

Acredite: a Arquidiocese de Uberaba emitiu uma nota comunicando que não haverá expediente na Cúria Metropolitana amanhã, “em conformidade com as manifestações que acontecem em todo o Brasil contra as reformas propostas que agridem as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras”. A nota recomenda, ainda, que as paróquias também suspendam o atendimento ao público.



Nas bancas

