Cohagra finaliza projeto de sorteio de materiais de construção

Por incrível que pareça, essa escada está instalada no Hospital Regional, ligando nada a lugar nenhum. Segundo explicação oficial da PMU, a vistoria dos Bombeiros exigiu a colocação dessa escada para segurança em caso de incêndio. Com isso, será necessário quebrar a parede para abrir uma porta de acesso à escada. O custo dessa reforma no prédio do HR ninguém soube responder na PMU, nem quem vai bancar essa nova despesa



Enquanto advogados mineiros protestam por todo o Estado contra a demora do governador Fernando Pimentel em devolver o dinheiro dos precatórios, eis que a resposta veio em forma de afronta. O Governo de Minas anunciou ontem ter retomado, por meio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), os pagamentos a 851 proprietários e posseiros rurais que participam do Programa Bolsa Verde. Montante de recursos disponibilizados para beneficiários passa de 5 milhões de reais! Não é só: está programada, para o primeiro semestre deste ano, a liberação de R$ 19,8 milhões referentes a recursos que foram empenhados (reservados no orçamento) de 2015 beneficiando os posseiros inscritos no Bolsa Verde. Pois é. Dinheiro do Estado reapareceu, mas apenas para contemplar aqueles que interessam ao governo...



Presidente Marcos Jammal está finalizando a formatação de um programa destinado ao sorteio de cestas de materiais de construção entre os contemplados com casas populares da Cohagra. Medida terá duplo sentido: ajudar os mutuários a reformar ou ampliar suas casas e, ao mesmo tempo, reduzir a inadimplência na companhia. De acordo com Jammal, só poderão participar do sorteio aqueles que estiverem rigorosamente em dia com as prestações da casa própria. Prefeito Paulo Piau deverá lançar o projeto assim que ele estiver definido.



Nomeação para o cargo de assessora de gabinete da Presidência da Câmara Municipal, publicada no Porta-Voz do dia 20, poderá trazer problemas ao presidente Luiz Dutra. Isso porque a nomeada é parente em primeiro grau de um dos novatos vereadores, o que, pela Constituição Federal, configura nepotismo. Aliás, se o Ministério Público quiser investigar, de verdade, as nomeações do Executivo e do Legislativo em 2017 vai constatar uma série de casos tipificados como nepotismo. Basta querer.



Risco efetivo – Sessão extraordinária da Câmara Municipal para discutir e votar o projeto do Refis municipal corre sério risco de se tornar infrutífera. Dutra e Samuel Pereira estão em viagem e o presidente em exercício, no caso, não poderá votar. Com isso, restarão 11 vereadores, sendo que para o projeto ser aprovado serão necessários 10 votos.



Precipitação – Nos bastidores, alguns vereadores mais experientes consideraram “imprudente” a convocação da extraordinária pelo prefeito para esta sexta-feira, véspera de feriadão prolongado. Se esse projeto já estava pronto (pelo menos falado) há algum tempo, porque deixar para uma data tão inapropriada?



É grave a situação do Clube Sírio Libanês. Interditado há meses pelo Corpo de Bombeiros, o clube agoniza por falta de recursos para saldar suas dívidas gigantescas. Segundo apurou a coluna, o Sírio deve mais de um milhão de reais em impostos federais e não tem a menor condição financeira de saldar o débito. Além disso, sua sede, na rua Major Eustáquio, chegou a ser penhorada para garantir execução movida pela Cemig por falta de pagamento. O débito, no caso, já passava de R$ 300 mil. O imóvel só não foi levado a leilão graças à interferência do deputado Tony Carlos, que intermediou uma renegociação da dívida com a Cemig em 180 prestações. Mesmo assim, dificilmente o Sírio conseguirá honrar o compromisso. É lamentável. O Sírio já foi um dos melhores clubes da cidade, com carnavais e eventos sociais memoráveis, atividades esportivas e até disputa entre chapas de empresários do bairro São Benedito, integrantes da colônia libanesa. Uma pena que tenha chegado a esse ponto.



Numa escala de 0 a 5, a Fazu emplacou nota 4 na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para o Recredenciamento Institucional. Resultado foi divulgado nesta terça-feira. Com mais de 40 anos de existência, a Fazu é reconhecida internacionalmente pelo ensino, pesquisa e estudo das Ciências Agrárias. “A Nota 4 da Fazu é a confirmação de que aprimoramos, melhoramos, progredimos e alcançamos um alto nível de qualidade”, destaca o diretor administrativo-financeiro, João Machado Prata Junior.



Tudo pronto para o lançamento oficial da JM Magazine 57 logo mais, às 20h. Pela primeira vez, a revista tem uma capa exclusivamente masculina, reverenciando o cirurgião plástico Kaissor Saad, que neste ano comemora os 10 anos da sua Clínica Saad, no bairro Santa Maria. A partir de amanhã você poderá folhear e se deliciar com o conteúdo editorial inigualável da JM Magazine, a revista Top Of Mind de Uberaba.