Primeira-dama de Minas Gerais é indiciada na operação “Acrônimo”

Primeira-dama de Minas Gerais indiciada na operao Acrnimo



Arrojado empreendedor Silvinho Rodrigues da Cunha foi merecidamente agraciado com a Medalha da Inconfidência, dia 21, em Ouro Preto. Na foto, o homenageado ao lado do seu amigo Públio Rocha



Maus lençóis

Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira a primeira-dama Carolina Pimentel, mulher do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, nos desdobramentos das investigações na Operação Acrônimo. Além dela, foram indiciados o secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, Marco Antônio Rezende Teixeira, e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães.

Lavagem de dinheiro

A Operação Acrônimo apura um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e recebimento de vantagens indevidas por parte de agentes públicos. O governador Pimentel é suspeito de ter utilizado os serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014 sem a devida declaração dos valores, e de ter recebido “vantagens indevidas” do proprietário dessa gráfica, o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené. Pimentel já foi indiciado duas vezes pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A Polícia Federal apurou que a primeira-dama, que é jornalista, manteve uma empresa de fachada no Distrito Federal, usada pela organização do empresário Benedito de Oliveira nesse esquema que teria beneficiado o governador de Minas.



Alô, alô!

Está custando caro aos motoristas esse hábito de usar o celular enquanto dirigem. Mas, mesmo assim, eles não aprendem. Só para se ter uma ideia, em março os agentes da Sedest e PMs autuaram mais de 440 proprietários de veículos que dirigiam e ao mesmo tempo falavam ao celular, ou liam ou digitavam mensagens. Vale lembrar que o simples manuseio do aparelho celular basta para a tipificação da infração, conforme aprovado pelo Congresso Nacional em novembro do ano passado.



Lerdeza cara – Por falar em infrações de trânsito, no mês passado foram autuados 367 motoristas uberabenses por negligência no uso obrigatório do cinto de segurança. A multa, neste caso, chega a quase 200 reais.



Extra - Os vereadores terão de trabalhar na sexta-feira, dia 28. O prefeito convocou sessão extraordinária para a votação do projeto do Refis. A coluna já havia adiantado que a PMU tem pressa, porque está sendo pressionada a protestar os inadimplentes e quer dar uma última chance para regularização dos débitos. A sessão extra da Câmara não terá remuneração aos vereadores. Menos mal.



Quem vem?

Com inauguração oficial da ExpoZebu programada para sábado, dia 29, até agora não há qualquer movimentação do cerimonial do Palácio do Planalto sinalizando a vinda do Presidente Michel Temer para a solenidade. Embora Temer tenha confirmado presença quando recebeu o convite das mãos do presidente Arnaldo Manuel, a demora nas ações de segurança que precedem a vinda do Chefe de Estado pode indicar mudança de planos. E não seria surpresa se isso acontecesse, dada a fase de ebulição política em Brasília com delações premiadas e votações de reformas polêmicas esta semana.

Fóruns regionais

Estranha também está a falta de movimentação do cerimonial do governador Fernando Pimentel para prestigiar a inauguração da ExpoZebu. Na agenda oficial divulgada pelo governo de Minas constam apenas duas visitas ao Triângulo, sendo uma delas a Ituiutaba, no dia 4 de maio, para nova rodada dos Fóruns Regionais. A outra visita será a Frutal.



Lá vem ela!

Com 204 páginas, será lançada amanhã à noite a 57ª edição da JM Magazine, no Le Castelly Hall. O prestigiado cirurgião plástico Kaissor Saad é o convidado da revista para a capa desta edição, iniciando uma fase mais moderna, chique e inovadora da JM Magazine. E para a festa de lançamento, clientes e parceiros da revista serão brindados com show de Enzo e Daniel, a dupla que vem fazendo o maior sucesso.



Cerco

Prefeitura deve apertar o cerco aos donos de bares que utilizam praças como extensão de seus estabelecimentos. Na verdade, em alguns casos existem convênios com cessão de uso do espaço mediante manutenção na praça a cargo dos beneficiados. Mas, ao que consta, nem todos estão cumprindo com sua obrigação.



Avanço

Começou a funcionar ontem o agendamento eletrônico para o Sine municipal. Com a alta demanda, as pessoas madrugando na fila para conseguir atendimento, a Codiub desenvolveu o sistema e agora quem precisar de atendimento deve apenas acessar o site da PMU, agendar e ir ao local já com a hora marcada.