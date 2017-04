Tratamento dado aos vereadores pode gerar crise entre poderes

Tempo quente

Passada a fase de namoro, a relação dos vereadores com o governo municipal parece experimentar uma certa crise. Consta que a maioria absoluta dos vereadores está insatisfeita com a Secretaria de Governo, a ponto de um deles ter dito para quem quisesse ouvir, esta semana, que “tratamento a vereador e a cachorro é uma coisa só lá no governo”. Os reflexos da deterioração do relacionamento entre as partes foram sentidos em plenário, na quarta-feira...



Chá de cadeira

Na Câmara, o que se comentou esta semana é que um vereador tomou verdadeiro chá de cadeira, na terça-feira, embora tivesse agendado a audiência com o secretário de Governo, Toninho Oliveira. A vítima contou a colegas, indignado, que ficou duas horas esperando e, quando o secretário finalmente chegou para trabalhar, passou duas outras pessoas na frente. O vereador levantou, foi embora e disse que não voltaria mais.



Palavra dada...

O queixume dos vereadores não se resume ao chá de cadeira na Segov. Há também dezenas de reclamações quanto a compromissos não cumpridos, deixando os vereadores de “cara grande” com seus eleitores. De qual tipo de compromisso estão falando não se sabe...

Sai pra lá – Nem adianta vereador mandar assessor à PMU para resolver alguma questão relacionada ao mandato. Pelo menos na Segov os assessores são ignorados solenemente, segundo se queixam os vereadores.



Levante - Um dos vereadores que teve o assessor ignorado na Segov conclamou os colegas: “Já que não atende nossos assessores para resolver demandas, agora só vamos aceitar tratar com o prefeito e não com o secretário, que nada mais é que assessor do prefeito”. Xiiiii



Coerência

Por falar em vereadores, leitor da coluna considera “altamente improdutiva” e até “incoerente” a viagem do presidente da Câmara Municipal aos Estados Unidos para participar de seminário sobre segurança pública. Improdutiva, por não ter efeito prático algum. Incoerente, porque o presidente Luiz Dutra, segundo observa o leitor, não quis nem receber os integrantes do Acorda Uberaba para discutir proposta de destinar recursos para criação de um Fundo de Segurança Municipal. Ai, ai, ai...



Dinheiro público

Por e-mail, outro leitor assíduo da coluna corrige a nota publicada na edição de ontem. Diz que o presidente do Legislativo Municipal não vai viajar com recursos próprios coisa alguma, já que recebe dos cofres públicos como vereador e, portanto, o passeio dele aos Estados Unidos será custeado pelo contribuinte.



Polos opostos

Enquanto as obras do BRT na avenida Guilherme Ferreira ganharam musculatura esta semana, o braço que ligará a Leopoldino de Oliveira ao conjunto Beija-Flor anda totalmente paralisado. Nenhuma vivalma se vê nas avenidas da Saudade e Santana Borges para dar andamento ao serviço. Da forma como vai, fica cada vez mais difícil acreditar que as obras serão concluídas até 30 de junho. O serviço na rua Bento Ferreira nem começou até hoje. Se a Prefeitura não apertar o passo, a novela do BRT terá o mesmo número de capítulos do Hospital Regional...



Vergonha!!!

Com mais de 900 horas de gravação de delações premiadas, os trechos que estão vindo a público diariamente são de arrepiar. A safadeza dos políticos citados na Lava-Jato vão de dinheiro de propina transportado em “ceroulas” até revelação de celular particular da mãe do senador Aécio Neves para que os empreiteiros da Odebrecht o localizassem quando necessário. É uma pouca-vergonha atrás da outra.



Excessos

A propósito, nada superou a declaração do megaladrão Sérgio Cabral: “Acho que exagerei”. O ex-governador do Rio de Janeiro já responde a quase duas dezenas de processos por corrupção, desvio e lavagem de dinheiro.



Sem Lula

Hoje é dia de entrega da Medalha da Inconfidência, a comenda máxima outorgada pelo Estado de Minas Gerais. A cerimônia deste ano gerou polêmica desde o princípio, pois o ex-presidente Lula havia sido convidado para ser o grande homenageado e orador oficial da cerimônia. Porém, diante dos desdobramentos mais recentes das delações dos ex-executivos da Odebrecht, citando nominalmente o ex-presidente nas tramas do propinoduto, Lula desistiu de vir. Segundo aliados próximos ao governador Fernando Pimentel, a decisão foi de “consenso, mas o próprio Lula quis se preservar”.



Hipertensão arterial

No Brasil, o 26 de abril é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, doença que atinge mais de 30 milhões de pessoas em todo o país, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais aproveita a data para promover mais uma importante campanha voltada à saúde de advogadas e advogados mineiros. A CAA/MG realiza, entre 24 e 28 de abril, a Semana de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Nestes dias, na Drogaria Santo Ivo de Uberaba, e em todas as demais unidades do Estado, haverá profissionais de saúde aferindo pressão e dando esclarecimentos sobre como evitar e controlar a doença.