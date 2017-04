Presidente Dutra participa de evento de segurança nos Estados Unidos

Presidente Dutra participa de evento de segurana nos Estados Unidos

Marilu Teixeira - Redatora Interina

Afivelando as malas

Luiz Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, afivela as malas e voa na terça-feira para as terras do Tio Sam. Em Nova Iorque, Dutra vai participar de um seminário sobre tecnologias na área de segurança pública. O presidente da Câmara quer trazer informações para serem aproveitadas em Uberaba. Mas o contribuinte pode ficar tranquilo, que o vereador vai bancar a viagem com o próprio dinheiro, sem gastar nenhum tostão do dinheiro público. Ah... "bão"!

E o Trump?

Como a Câmara estará de recesso até o início de maio, Dutra vai aproveitar a estada em terras americanas para “sentir” o governo de Donald Trump. Que poder, hein?

Pimentel vem aí

Falando em segurança pública, 208 soldados estarão concluindo o curso em Uberaba, no próximo dia 28, em cerimônia de formatura que deve contar com a presença do governador Fernando Pimentel e o subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Leão, que é o paraninfo da turma.

Reforço

Soldados vão reforçar a segurança da cidade durante a ExpoZebu e depois da exposição serão distribuídos para as cidades jurisdicionadas à 5ª Região da Polícia Militar. Eles vão substituir os antigos policiais que devem retornar a Uberaba e compor o efetivo daqui.

Mãos ao alto

Começa hoje, ao meio-dia, e vai até o meio-dia de segunda-feira (24) a operação Tiradentes, da Polícia Militar. Policiamento ostensivo na cidade, nas rodovias estaduais e na zona rural deve prevenir e combater crimes durante o feriado prolongado. A população agradece.

Correndo atrás

E o Paraguai tenta tirar proveito da convulsão por que passa o Brasil. Propaganda daquele país na internet, dirigida aos empresários brasileiros, exalta fatores de produção com ampla vantagem ao industrial, tais como imposto único apenas na saída do bem exportado, custo de energia 70% menor, tributação no salário 65% menor e ausência de tributação sobre a renda da indústria. Um paraíso, uai...

(In)direta

Ainda segundo a propaganda, o Paraguai conta com ofertas de uma infraestrutura competitiva e completa a apenas 11km do Brasil, e “isto em um ambiente político estável e favorável ao mercado, com uma economia em crescimento de 3,5% ao ano”. Propaganda é tudo, né?

E o Brasil...

Com a nossa alta carga tributária, voracidade da arrecadação, crise política que só se agrava, insegurança jurídica aumentando e o poder presidiário mandando, cabe a pergunta: o governo Temer entendeu a mensagem paraguaia?

Manso de coçar

Uberabense em Brasília, ao entrar numa lanchonete, assistiu, com os próprios olhos e bem de perto, ao que muita gente acha impossível de acontecer nos dias atuais. Com a cara mais dura que se possa imaginar, sujeito de terno e gravata negociava ao telefone com alguém assunto que não deixava dúvidas: escândalo da Lava-Jato. Em voz alta, o mala dizia: “Odebrecht”, “juiz Sergio Moro”, “Lava-Jato”, “Palocci”, “Zé Dirceu”, “milhões a receber”, “compra de sentença”, etc. Eh... tem sujeito manso de coçar, mas igual a esse...



Falando em juiz

Quem entra ou sai do edifício do novo Fórum já deve ter visto, mas não dá bola para figura ilustríssima postada bem próximo aos vidros da fachada principal. Ali está o busto em bronze de Melo Viana, quase absolutamente relegado, embora esteja protegido das intempéries. Quem foi Fernando de Melo Viana? Segundo consta, o primeiro juiz da comarca de Uberaba (?). Sua excelência não mereceria um lugar de destaque, ou seja, um pedestal condizente com a sua importância, ao invés de uma simples mesinha e de costas?

Capisce?

Uberaba recebe nesse fim de semana a 10ª edição do Enface (Encontro da Família Cesconetto), um dos maiores encontros de descendentes de italianos no Brasil. Parte da família veio para Minas Gerais. Ao deixarem o porto de Gênova, na Itália, no ano de 1897, desembarcando no Porto de Santos, seguindo até a Hospedaria dos Imigrantes, também conhecida como Memorial do Imigrante, em São Paulo, foram designados para Sacramento e depois vieram residir em Conquista e Uberaba.

Divulgação



Centenas de descendentes da família Cesconetto de vários estados do país vão se encontrar na sede do clube AABB. A capital do boi zebu foi escolhida entre várias cidades para se tornar por dois dias uma extensão da cultura italiana