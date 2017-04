Santo desconfiado

Durante evento realizado aqui na segunda-feira, a secretária nacional de Habitação disse com todas as letras que Uberaba não se enquadra nas regras para conseguir mais unidades na faixa 1. Já recebeu muito. Tem de dar a vez para outros municípios agora. O presidente da Cohagra, no entanto, garantiu que não está desanimado diante desse “chega pra lá” nos projetos de moradia popular. E que Uberaba vai servir de polo regional para capacitação de outros municípios para conseguirem as verbas do Minha Casa Minha Vida.



Santo desconfiado

Dizem que “quando a esmola é demais, o santo desconfia.” E não teve quem não estranhasse a generosidade de Uberaba em se oferecer para capacitar os municípios vizinhos visando à elaboração de projetos para se habilitarem às verbas do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, a mais cobiçada. “Vamos dar milho pra bode”, criticam adversários do governo municipal, que enxergam intenções eleitorais de 2018 nessa oferta de ajuda. Afinal, em tese, os outros municípios são concorrentes de Uberaba na disputa por verbas federais cada vez mais escassas...



Menino serelepe

Se o escritor Ziraldo topasse, poderia escrever sobre o “Menino Serelepe”, na sequência do seu famoso “Menino Maluquinho”. E poderia se inspirar no jovem deputado federal Caio Narcio, do PSDB. Ele andou sumido desde a prisão de seu pai, o ex-secretário de Estado Narcio Rodrigues, e agora vem reaparecendo por aqui em eventos populares. Foi assim na segunda-feira, no evento da Habitação. Caio Narcio estava todo prosa, acompanhado pelo presidente do PSDB local, Karim Mauad. Chegou a fazer discurso para uma plateia repleta de políticos da região.



Presente! – Nem sessão da Câmara dá o quórum observado no evento da Habitação. Praticamente todos os vereadores compareceram...

Em todas – Mas quem não anda perdendo nada é o deputado estadual Tony Carlos (PMDB). Quando não acompanha o prefeito Paulo Piau em suas andanças por BH e Brasília, marca presença nos eventos chancelados pela Prefeitura, como no de segunda-feira.



Fora de combate

A julgar pela situação dos partidos políticos em Uberaba é de se ter certeza que essas agremiações só têm alguma serventia em anos eleitorais. No ano passado, 32 dos 33 partidos apresentavam comandos regulares no município. Apenas o PCO não havia conseguido essa façanha. Agora a situação é bem diferente. Apenas 23 siglas têm situação regular, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral.



À deriva

Dentre os partidos “abandonados” por seus ex-comandantes estão alguns com projeção nacional, como é o caso do PP. Em 2016, o Partido Progressista teve a então candidata a prefeita Angela Mairink como sua timoneira. Agora está totalmente abandonado no município. Na mesma situação está o PPL, o Partido da Pátria Livre, que serviu de esteio à candidatura de Dê, da Só Faróis.



Siglas de aluguel

Outros partidos, como PTdoB, então comandado pelo ex-subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Fernandes, e o PTN, foram úteis apenas para garantir minutos ou segundos no horário eleitoral do candidato Lerin na disputa eleitoral de 2016. Agora estão como barcos à deriva...



Tem mais

Pelo site do TSE, estão sem comando ativo em Uberaba alguns outros partidos políticos, como o Solidariedade, a Rede, o Partido Verde, o PROS e o PRTB. Pois é. E pensar que teve até briga e polícia na disputa pelo controle desses partidos nas eleições municipais passadas...

No caminho

O deputado federal Marcos Montes iria participar da reunião com o presidente da Petrobras, no Rio de Janeiro, sobre a fábrica de amônia de Uberaba. Mas, a manifestação do Movimento dos Sem Terra na BR-050 fechou a rodovia por algumas horas, tempo suficiente para que o deputado perdesse o voo para a capital fluminense. Montes foi decisivo na articulação da visita ao Presidente da República que culminou com o encontro com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, mas havia alguns sem-terra no meio do caminho.



Refis

A Lei do Refis que a Prefeitura encaminhou à Câmara pode ser votada ainda nessa semana. Na prática, o contribuinte em débito com o município não vai ter a dívida original reduzida, o que, convenhamos, seria muito injusto com quem paga em dia. A redução será apenas de juros e multas, e mesmo assim diferenciada para quem pagar à vista ou a prazo. A vantagem será a chance de parcelamento em até 36 vezes.



Última chance

Ainda sobre o Refis, a Prefeitura aguarda apenas o aval do Legislativo. Caso o Refis seja aprovado, a PMU vai preparar uma campanha publicitária para esclarecer a população. O mais importante a ser dito é que, dessa vez, o Refis será a última chance de regularização sem protesto. Tanto os municípios quanto os estados estão sendo pressionados pelo Judiciário a mandarem para o protesto os maus pagadores. Portanto, quem não aderir agora, fatalmente terá o nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Será como se o município dissesse: “Não diga que não avisei!”.