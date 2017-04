Porta voz do dia 13 trouxe mais 41 nomes de comissionados

Vapt-vupt

Na semana passada o prefeito Paulo Piau esteve com o presidente da República em Brasília, como foi amplamente noticiado. Vários assuntos foram tratados, mas quando a reunião chegou na fábrica de amônia de Uberaba, Michel Temer não se fez de rogado. Pediu na hora uma ligação para o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Assim surgiu a reunião que aconteceu no Rio de Janeiro nessa segunda-feira. Se Uberaba terá o resultado que deseja não se sabe. Mas pelo menos as negociações foram retomadas visando à viabilização do projeto da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a UFN-V.



Por dentro

Prefeito Paulo Piau levou uma “mala” de documentos para o encontro na Petrobras. Antes, porém, recomendou à Secretaria de Comunicação um material impresso com todo o histórico do investimento na cidade, incluindo matérias de jornais de todo o país. A turma literalmente “cortou um dobrado” no feriado para conseguir entregar o material em tempo.

Decisão demorada

Como tudo ou quase tudo o que envolve a fábrica de amônia e a Petrobras é envolto em sigilo estratégico, por se tratar de interesse do mundo dos negócios, não se pode afirmar muita coisa sobre o andamento das tratativas. Mas é certo que a venda do projeto da UFN-V será o caminho natural, já que a estatal vai querer de volta (e precisa) aquele R$ 1 bilhão investido na planta de Uberaba. Sem contar que a Petrobras ainda tem altos custos mensais para manter as instalações da fábrica aqui em segurança.



Pra entender - Essa questão da fábrica de amônia é tão estratégica para o país que necessita de uma solução rápida. O Brasil hoje já importa 80% da demanda de fertilizantes, ou seja, o maior negócio do país hoje ainda é o agronegócio. Estranhamente, porém, em uma área tão estratégica como essa, o Brasil continua dependente do fertilizante importado. É um gasto gigantesco com importações, quando o país poderia produzir o fertilizante por si mesmo. Por isso que é urgente o investimento nesse segmento, até mesmo por uma questão de soberania nacional.



Hibernação - Além do prefeito Paulo Piau, participaram do encontro no Rio, Marco Antônio Castello Branco , presidente da Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais); Olavo Machado Júnior, presidente da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais); o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, e o gerente Executivo de Gás Natural, Rodrigo Costa e Lima Silva. Piau acredita que a reunião já gerou frutos e que em breve esse projeto vai sair da chamada “hibernação”, pois ficou claro para a Petrobras que existem grupos empresariais interessados no investimento.

Sem afrouxar

Embora o prefeito assegure manter-se firme no propósito de gastar somente 50% dos gastos com cargos em comissão, o Porta-Voz do dia 13 trouxe mais 41 nomeações de comissionados. Oficialmente, a explicação é que os ajustes continuam sendo feitos e as nomeações publicadas seguem essa lógica. “A Prefeitura já chegou a ter mais de 1 mil cargos em comissão, hoje possui menos da metade, incluindo aí os diretores de escolas, gerentes de unidades de saúde, de unidades de atendimento social e por aí vai”, assegura o secretário de Comunicação, jornalista Denis Silva. Além disso, ele ressalta que todas as exonerações e nomeações podem ser conferidas no Portal da Transparência.



Todo cuidado é pouco!

O JM noticiou na véspera do feriado uma ocorrência policial na qual assaltantes armados de revólver e faca invadiram fazenda próxima, deixando pelo menos três pessoas amarradas por mais de uma hora enquanto “limpavam” a propriedade rural. Não bastasse o roubo dos bens materiais, esses assaltantes fizeram várias ameaças (inclusive de morte) aos reféns. Claro que esse não foi o único assalto semelhante, marcado por violência e crueldade dos bandidos. Mas serve de alerta às pessoas de bem para que tenham muito cuidado na contratação de prestadores de serviços temporários. As suspeitas da Polícia, neste caso específico, estão relacionadas exatamente sobre esse tipo de mão de obra. Quando não praticam por si mesmos os crimes, dão dicas a terceiros e se beneficiam indiretamente deles.



Prova de prestígio

Advogado uberabense Rodrigo Barros foi convidado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ, em parceria com a Enfam – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, para capacitar, em Direito Agrário, a magistratura do Estado de Mato Grosso. Rodrigo Barros é especialista, mestre e doutorando, professor de Direito Agrário, Ambiental e Urbanístico da Uniube, e foi subsecretário municipal de Meio Ambiente. Uberaba está mesmo em todas!



Adeus!

Não tinha problema que a tirasse do sério. Falava sorrindo. Ria gostoso. Estava sempre de bem com a vida. Alto astral. Nem parecia ter problema. Era a alegria em pessoa. De repente, no feriado, veio a notícia da hospitalização da Eliana, com quadro grave que a levou para a UTI, assim, num piscar de olhos. Ontem Eliana Amaral partiu e deixou uma tristeza enorme em todas nós, suas amigas desde os tempos do Colégio Nossa Senhora das Dores. E um vazio danado no coração de seus amigos e familiares.