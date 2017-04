Viagens de agentes políticos estão na mira do MP

Viagens de agentes polticos esto na mira do MP



Tudo ou nada

A PMU está elaborando projeto, via Secretaria de Obras, para solucionar o problema dos prédios abandonados em Uberaba, especialmente na área central. Muitos desses imóveis atualmente estão ocupados por drogaditos e até por delinquentes. Segundo revelou o secretário Toninho Oliveira em entrevista à Rádio JM FM 95.5 na manhã de ontem, uma das ideias é a demolição desses imóveis pelo Poder Público, em caso de inércia e negligência dos proprietários. Claro que a derrubada somente será feita em último caso e com embasamento legal, mas não está descartada. Toninho destacou que existe a disposição da Administração em resolver esses problemas que são de segurança, saúde pública e até social. Por isso, todas as possibilidades jurídicas estão sendo analisadas, caso a caso.



Agora vai!

A revitalização do centro de Uberaba é uma das prioridades da Secretaria de Planejamento. Foi o que garantiu o secretário Nagib Facury, na reunião com presidente do CentroForte, Fábio Lopes, e vereadores. Nagib Facury assegurou que a obra está incluída no planejamento estratégico do governo Paulo Piau. Foi além: disse que as obras de revitalização podem ser anunciadas a qualquer momento, ainda em 2017.



Obra urgente

Os vereadores Kaká Carneiro, Cleomar Barbeirinho e Franco Cartafina, assim como o presidente do CentroForte, Fábio Lopes, defendem a imediata execução da obra de revitalização, considerando a situação atual do comércio na área central, com inúmeras lojas fechadas e imóveis abandonados, tanto nas ruas Tristão de Castro e São Benedito, quanto Artur Machado.

Apertando o cerco – As viagens de prefeitos, secretários, vereadores e demais agentes políticos, bancadas com dinheiro público, estão na mira do Ministério Público de Minas Gerais. A instituição vai intensificar a fiscalização dos portais da transparência de prefeituras, câmaras e demais órgãos públicos no Estado. Todas as despesas de viagem terão de ser detalhadas nos respectivos portais da transparência.



E o leilão? – Leilão do imóvel da Cemig na avenida Fidélis Reis acabou não acontecendo no dia 28 de março. Está suspenso. Não se sabe se teve influência nessa decisão a investida do presidente da Câmara, Luiz Dutra, para evitar a venda, ao argumento de incoerência da Cemig, querendo vender o imóvel próprio, enquanto paga aluguel do prédio onde funciona o escritório da empresa na avenida Santos Dumont.

Reta final

Na segunda-feira pela manhã os secretários Wellington Cardoso (Trânsito) Nagib Facury (Obras e Planejamento) e Antônio Sebastião de Oliveira (Serviços Urbanos e Governo) vão fazer uma visita técnica às obras do viaduto da avenida Padre Eddie Bernardes. O propósito é ver de perto todas as adequações que serão necessárias para a liberação do trânsito no local. A boa notícia é que existe a expectativa do viaduto ser inaugurado já em maio, cerca de um ano após o seu início.



Trânsito

Promessa de campanha do prefeito Paulo Piau, o viaduto da Pe. Eddie Bernardes deve desafogar o caótico trânsito daquela “pinguela” na avenida Leopoldino de Oliveira que hoje liga o centro ao Manoel Mendes. A vizinhança já sentiu o impacto positivo no trânsito em função do viaduto da Claricinda Rezende, mas a “cereja do bolo” é mesmo o viaduto Padre Eddie, que vai permitir acesso a 12 bairros sem passar pela Leopoldino naquela altura. Vai ser um alívio e tanto para os motoristas!



No flagra

Visita surpresa do prefeito Paulo Piau à tarde passada nas duas Unidades de Pronto Atendimento “rendeu”. Em companhia do controlador-geral, Carlos Bracarense, do chefe de Gabinete, Fernando Hueb, e do secretário de Saúde, Iraci Neto, Piau conversou com pacientes, acompanhantes e servidores. E ouviu uma porção de histórias. Resta saber a sua avaliação do que viu e ouviu. Pelos lados da PMU, o assunto da visita foi apenas divulgado na rede social do prefeito, mas sem qualquer comentário público até agora. Com a Pró-Saúde na mira dos vereadores, Piau certamente terá de tomar uma decisão sobre a manutenção ou não da OS na gestão das UPAs, antes da inauguração do Hospital Regional. Problemas por lá não faltam. E queixas, então, são incontáveis!



Xô estresse!

Embalada pelo sucesso da CAAminhar, no sábado, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) já prepara a OABBYKE para breve. Projeto contou com a adesão de cerca de 100 Subseções e mais de 10.000 advogados em todo o Estado. Em Uberaba, profissionais do Direito participaram da primeira caminhada da advocacia mineira, promovida pela CAA/MG em parceria com a 14ª Subseção da OAB/MG. Só no fim de semana, de 8 e 9 de abril, aproximadamente 3.500 profissionais do Direito, de 32 Subseções nas mais variadas regiões mineiras foram às ruas em suas cidades, inclusive na capital, praticar atividade física. Muito bom.