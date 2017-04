Procuradoria do Município notifica sindicato a provar 14º salário de secretários

Procuradoria do Municpio notifica sindicato a provar 14 salrio de secretrios



Diretores da ABCZ estiveram ontem com o presidente Michel Temer para convidá-lo para a festa de inauguração da ExpoZebu 2017. Foram acompanhados pelo prefeito Paulo Piau e pelo deputado estadual Tony Carlos. Piau aproveitou a audiência com Temer para reforçar a necessidade de viabilização da planta de amônia em Uberaba, seja ou não diretamente pela Petrobras



A polêmica colocação de Uberaba

O ranking das 15 melhores cidades mineiras divulgado pelo site “Conheça Minas” dividiu opiniões nessa terça-feira. A Prefeitura chegou postar um esclarecimento nas redes sociais em face da grande repercussão do fato, argumentando que o IDH ainda não foi atualizado e o ranking baseou-se em índice de 2013. Todavia, o site informa que esse ranking se refere ao IDHM de 2013.



O outro lado

Vários leitores se manifestaram dizendo que Uberaba está até bem, em 15º lugar nesse ranking do “Conheça Minas”, considerando os mais de 800 municípios mineiros.



Sem teto

Secretaria de Trânsito está prestes a ser “desalojada”. Os proprietários do imóvel na avenida Santana Borges o querem de volta. Ainda não está definido o novo endereço da Sedest, que precisa de imóvel com pelo menos mil metros quadrados de área para abrigar todos os seus departamentos.



Demora – Moradores das ruas Capitão Batista Machado, Menelick de Carvalho e redondezas se queixam que há mais de 20 dias não recebem a visita de um carteiro. Temem receber faturas de cobrança depois de vencidas, com consequentes prejuízos pela incidência de juros e multa.



Vai piorar - A entrega dos Correios está realmente complicada, não apenas no Boa Vista, como em todos os outros bairros de Uberaba. A empresa reduziu à metade o número de carteiros e implantou um esquema de rodízio na entrega. O presidente do sindicato, em entrevista à Rádio JM FM 95.5 esta semana, denunciou este fato e disse que os funcionários dos Correios estão sobrecarregados e extremamente pressionados, levando-os à paralisação em protesto.



Acessibilidade no foco

Presidente do Instituto de Engenheiros e Arquitetos, Eleiçon Mariano, visitou o JM na manhã dessa terça-feira, em companhia da diretora Alexandra Rôso. E disse, com todas as letras, que não há a menor possibilidade de implantar em curto prazo as tais rampas de acessibilidade em todos os estabelecimentos comerciais de Uberaba. Raríssimos profissionais conhecem a fundo a lei federal que instituiu a obrigatoriedade da construção da tal rampa. Segundo Eleiçon, serão necessários pelo menos quatro meses para treinar o pessoal e dois anos, no mínimo, para colocar a lei em prática. Há muitos imóveis comerciais antigos e outros tantos tombados pelo Patrimônio Histórico que precisarão de um tratamento especial e adequado. Prazo para viabilização dessas rampas foi pedido ao Ministério Público pela Prefeitura, com aval técnico do IEATM.



Assunto complexo

A lei da acessibilidade, embora louvável, tem normas consideradas complexas pelos engenheiros e arquitetos de Uberaba. É uma lei relativamente nova, considerando a idade dos prédios no centro da cidade. Por isso mesmo Eleiçon prega que precisa prevalecer o bom senso do Ministério Público para avaliar a situação nesse momento. Sem contar as dificuldades que todo o setor produtivo enfrenta com essa crise econômica interminável...



Temperatura em elevação

Conforme esta coluna antecipou, a Procuradoria Geral do Município notificou ontem o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais por conta do panfleto distribuído no dia da greve. Na notificação, o procurador Paulo Salge destaca que o panfleto contém afirmação inverídica sobre o pagamento de 14º salário aos secretários municipais. E, como a distribuição foi aleatória a alguns servidores, deve ser retirado de circulação, inclusive em redes sociais, num prazo de 24 horas. E mais: o Sindicato terá de “comprovar documentalmente que os agentes políticos percebem subsídio em dobro, no mês de janeiro, a título de 14º salário, e, finalmente, de que o governo municipal teria aprovado o reajuste de tal subsídio”.



Em tempo

Trata-se de coleta de lixo hospitalar o objeto da licitação que a PMU fará, com data final de entrega de propostas fixado no dia 28. Por um cochilo da colunista, a palavra “hospitalar” foi engolida na coluna de ontem.



Presidente do IEATM, Eleiçon Mariano, e a diretora da entidade Alessandra Rôso estiveram no JM nessa terça-feira e foram recebidos pelo diretor Luiz Ciabotti Neto