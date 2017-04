Uberaba está no ranking entre as 15 melhores cidades para se viver

Uberaba est no ranking entre as 15 melhores cidades para se viver

Orgulho ferido

O site “Conheça Minas” divulgou no fim de semana o ranking das 15 melhores cidades mineiras para se viver, com base no IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Pois bem. Uberaba ficou em último lugar, empatada com a vizinha Araxá, com IDHM de 0,772. O que fere o orgulho de todo uberabense bairrista é constatar que Uberaba perde até para a pequena Araguari, cujo IDHM é de 0,773. Na frente de Uberaba ainda estão Pouso Alegre, Viçosa, Itaú de Minas, Lagoa Santa, Varginha, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Lavras, Itajubá, Uberlândia (3ª colocada, com IDHM de 0,789), Belo Horizonte (a 2ª, com IDHM de 0,810) e Nova Lima, a campeã, com IDHM de 0,813.



O que conta

Na elaboração do ranking das 15 melhores cidades mineiras, a pesquisa levou em conta exclusivamente o IDHM. Basicamente esse índice considera a longevidade da população, o acesso ao conhecimento (educação) e o padrão de vida (renda). É bem verdade que o índice geral foi organizado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, divulgado em 2013, e agora a metodologia do índice geral foi adaptada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Fundação João Pinheiro. O que chateia é a divulgação agora desse ranking em que Uberaba aparece em posição altamente ruim.



Olha o lixo!!!

Prefeitura já publicou o edital de licitação para contratação dos serviços de coleta de lixo, transporte, transbordo e deposição final dos resíduos. De acordo com o edital, desta vez o prazo do contrato será de 12 meses e o valor estimado pelo serviço é R$ 444.400,00. Entrega dos envelopes contendo as propostas está marcada para o dia 28 deste mês. Cá pra nós: dificilmente haverá disputa nesse certame.



Preju – Custo da obra de construção do viaduto no prolongamento da avenida Padre Eddie Bernardes ficou maior do que o previsto. Tanto assim que o Porta-Voz publicou na edição de sexta-feira um aditamento do contrato com a M3 Engenharia e Construções elevando em R$ 53 mil o preço a ser pago pelo serviço. Com isso, a obra passará a custar 2 milhões 241 mil 284 reais e sete centavos. Sem choro nem vela!



Mais elástico – Já a obra de adequação do prédio para abrigar o Corpo de Bombeiros não teve reajuste. Mas a construtora Sema, encarregada do serviço, ganhou mais 60 dias de prazo para concluir os trabalhos. Menos mal.

Quanto???

O Município oficializou no Porta-Voz do dia 7 a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de uma área superior a 5.500 metros quadrados da Agropecuária Mário Franco. A justificativa para a medida é a necessidade de adequação da travessia urbana entre as rodovias federais 262 e 050, com consequente implantação de via marginal. Por baixo, a PMU vai desembolsar R$ 5,5 milhões. Mas corretores de imóveis consultados pela coluna apostam que o valor será infinitamente superior, pois aquela área é uma das mais valorizadas da cidade.



Celebrar, enquanto podemos...

No feriado desta sexta-feira, o Aeroporto de Uberaba vai completar 83 anos e comemorar a data com exposição de fotos antigas contando uma parte da história do terminal. O aeroporto também fez uma parceria com o Studio Dança Oriental Giovana Franchi, e vai colocar dançarinas para recepcionar os passageiros que embarcarem ou desembarcarem aqui hoje e depois de amanhã. Porém, o melhor presente que nosso aeroporto poderia ganhar seria um movimento maior de aeronaves e companhias aéreas com variadas opções de voos...



Alô, alô

Dá dó ver o Piscinão no estado de abandono que se encontra atualmente. Mato, sujeira, desleixo na sua manutenção...



Cartão vermelho

Dos 24 recursos julgados pela Junta de Recursos Administrativos por Infração de Trânsito, a Jari, um não foi sequer considerado. Os outros 23 levaram bomba.



Malabaristas

Por falar em trânsito, alguma providência precisa ser tomada o quanto antes para tirar os “malabaristas” que se apresentam nas esquinas, aproveitando o sinal fechado. Não raro esses “artistas” deixam cair os malabares em cima do capô dos carros, provocando a ira dos motoristas. E com razão.



Vai chegar

Já está na fase final de respaldo a primeira edição da JM Magazine em 2017. Revista chegará às bancas antes da ExpoZebu, com muitas surpresas para seu público. Vale lembrar que em abril a JM Magazine completa 14 anos de circulação ininterrupta, consagrando-se como o sucesso editorial mais longevo desse segmento. Além de ser Top Of Mind por dois anos seguidos.



Shopping Uberaba promove o PACTO 2017 e traz à cidade o palestrante Edmour Saiani nesta terça-feira. Ele é o idealizador da Ponto de Referência – a única companhia brasileira especializada na construção da cultura de servir e implantar atendimento como estratégia de marca. A proposta do Shopping Uberaba é investir na qualificação de lojistas, gerentes e vendedores ao longo do ano por meio do PACTO - Programa de Capacitação, com cursos, palestras e workshops ministrados por conceituados palestrantes, como o de hoje.