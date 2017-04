Sindicato dos Servidores pode ter dor de cabeça com “informações inverídicas”

Sindicato dos Servidores pode ter dor de cabea com informaes inverdicas

Calma, gente!

Quem acompanhou ontem a manifestação de grevistas na porta do Centro Administrativo notou que não é pacífica a convivência entre a diretoria do sindicato dos servidores públicos e o chamado “comando de greve”. Ocorre que o “comando” foi constituído na assembleia e, em tese, tem o mesmo poder de negociação e ações do sindicato. Ontem, houve momentos tensos de bate boca entre as partes. De um lado, os dirigentes sindicais, mais ponderados, e, do outro, os integrantes do comando de greve, visivelmente exaltados. Para piorar, a chuva frustrou a expectativa de adesão maciça dos servidores ao movimento. Foram poucos manifestantes no primeiro dia de protesto.



Reparação de danos

Uma das questões que irritou o sindicato foi a distribuição de panfleto com a logomarca da entidade, contendo o que foi chamado de “informações inverídicas”. Num delas, o material afirma que os secretários municipais recebem o 14º salário. Essa afirmação vai render dor de cabeça para o Sindicato, pois consta que a Procuradoria do Município já está engatilhando uma ação de responsabilidade civil e criminal contra a representação dos servidores.



Rápido no gatilho

O Sindemu - sindicato dos educadores - também havia afirmado que os secretários municipais recebem 14º salário. Mas tratou de retirar a informação da Internet, tão logo alertado que não teria como provar a afirmação em eventual demanda judicial movida pela PMU. Ontem mesmo o SSPMU também retirou o texto do ar. No entanto, os radicais do comando de greve bateram o pé e continuam divulgando o material com logomarca do sindicato.



E agora? – Supremo Tribunal Federal decidiu esta semana que forças de segurança não podem fazer greve. Então, como ficará a situação dos guardas municipais que aderiram ao movimento grevista em Uberaba?



Contraste – No início do expediente na PMU, ontem, tinha mais gente trabalhando nos guichês de atendimento do Centro Administrativo do que manifestantes. O saguão estava cheio de cidadãos que aguardavam para ser atendidos e todos os guichês de atendimento estavam ocupados.



Negociações

Já duram dois meses as negociações entre Partido da República e governo Paulo Piau, visando uma composição política e a reaproximação entre o deputado federal Aelton Freitas e o prefeito. Esta semana, o vereador Kaká Carneiro (PR) esteve reunido novamente com o secretário de Governo Toninho Oliveira, para azeitar a conversa. Segundo consta, ainda não chegaram a um denominador comum, mas estariam caminhando para um “final feliz” em breve. Pelo que se percebe, os vereadores do PR estão muito incomodados na oposição ao governo e querem uma reaproximação o mais rápido possível. Mas, como em política tudo tem um "modus operandi" próprio, os republicanos não querem virar "situação" sem uma "contrapartida" interessante. Afinal, o partido tem hoje a maior bancada na Câmara e um deputado federal para trabalhar os projetos de interesse do governo municipal em Brasília.



Segurando

Por conta da greve dos servidores municipais, um calhamaço de nomeações de “apadrinhados” políticos de vereadores teria sido engavetada, temporariamente. Segundo corre nos bastidores, cada vereador aliado teve direito de indicar pelo menos três “afilhados” para cargos comissionados. Estamos de olho!



Troca troca

A propósito, o Porta Voz do dia 5 publicou nada menos do que 17 nomeações para cargos comissionados na Secretaria municipal de Saúde... A pasta agora vai ter assessor que não acaba mais!



Agenda cheia

Com documento formalizando os repasses ao Hospital Regional em mãos, o secretário de Saúde vai a Frutal, na segunda-feira, reunir-se com prefeitos e vereadores dos municípios daquela região para apresentar os detalhes da forma de rateio das despesas mensais. Na quarta-feira o secretário Iraci Neto reúne-se com prefeitos e vereadores dos municípios próximos a Araxá para o mesmo fim. E assim as negociações para manutenção do Hospital Regional vão ganhando musculatura.



Cadeiras

Deputado estadual Antônio Lerim informa que foram depositados nessa sexta-feira os R$ 150 mil restantes da verba de R$ 300 mil que ele conseguiu assegurar para a instalação de cadeiras nas arquibancadas do estádio Uberabão.



Pacto

Shopping Uberaba vai receber na terça-feira, dia 11, o palestrante Edmur Saiani para falar sobre as tendências do varejo. Evento será às 8h30.

Providência

Entre o primeiro e o segundo ofícios protocolados pelo Movimento Acorda Uberaba, o Portal da Transparência da Câmara Municipal foi atualizado. Estava há meses com informações “vencidas”. Agora o Movimento pretende analisar, acompanhar, divulgar e fiscalizar as informações ali contidas.