Jacob Estevam assume novamente o comando do PDT em Uberaba

Foto/Jairo Chagas

Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Sérgio Murilo Braga, e a diretora primeira secretária, Fabiana Faquim, prestigiaram a Rádio JM FM 95.5 na tarde dessa quinta-feira, antes da inauguração oficial da unidade uberabense da Rede Santo Ivo





Não tem volta

Vai ser mesmo derrubada a Praça de Esportes Murilo Pacheco de Menezes, na rotatória das avenidas Santos Dumont e Santa Beatriz. Aquela área pertence à família Marzola, e estava locada à Prefeitura desde 2004. O contrato de locação venceu em 2014 e desde então os proprietários tentam retomar a posse do imóvel para nele erguer um centro comercial. Esta semana o assunto veio à tona, depois de tudo sacramentado entre as partes.



Mudança de endereço

Não é comum uma praça mudar de endereço. Mas é o que vai acontecer no caso da Praça de Esportes Murilo Pacheco de Menezes. Ela será reconstruída em outro local, ocupando área própria do Município, na avenida Pedro Salomão, a uma esquina da avenida Maranhão. A Construtora Toubes, parceira no empreendimento dos Marzola, ficará responsável pela obra da praça, sem qualquer contrapartida financeira da Prefeitura. Com isso, a PMU nem terá mais de arcar com aluguel mensal de R$ 6 mil da atual praça, nem terá de desembolsar com a construção da nova praça. Menos mal.



Nova estrutura

Segundo o secretário de Governo, Fernando Hueb, filho do inesquecível professor Murilo Pacheco de Menezes, a nova praça de esportes em homenagem ao seu pai será maior e mais completa do que a atual. Conta que só a pista de corrida terá 750 metros, além de academia coberta, quadras de areia, vôlei e peteca, playground, guarita e palco para pequenas apresentações. Toda a iluminação será de LED e a praça contará também com lanchonete. Só quando a nova praça estiver totalmente pronta para uso pela comunidade é que a outra poderá ser desativada para dar lugar ao centro comercial particular.



Custo elevado - “Para desapropriarmos a área da rotatória onde está a Praça de Esportes Murilo Pacheco de Menezes teríamos um custo, segundo avaliações, que poderia chegar a R$ 12 milhões, recurso que não temos”, explicou o prefeito Paulo Piau. Não tem dinheiro para Saúde e Educação, nem para reajuste salarial dos servidores, não teria nem como justificar o pagamento de indenização aos proprietários pela desapropriação do imóvel.

Acabou a festa – Até que enfim acabou a mordomia do lanche dos vereadores, aquele com 50 itens, dentre os salgadinhos diversos, torta de limão, croissant, pão com patê, suco e refrigerante. Agora é café e água – achando bom! Presidente cortou o rega-bofe alegando que o corte no duodécimo foi maior que o esperado.



De volta

Agora é oficial: o PDT em Uberaba está de volta ao comando do advogado Jacob Estevam de Oliveira. Na nova Executiva estão, também, a advogada Ticiara Martins de Arruda, William Alberto de Souza, Ricardo Mansur Lemos, Mônica Chagas, Luiz Antônio Novais e Oliveira Junior e Vanessa Silva Faria. Missão do presidente é instituir o diretório municipal do partido até 15 de julho para dar novo fôlego ao PDT em Uberaba.



Interpretação

Ao contrário do que foi apregoado, não houve muita novidade na reunião entre Prefeitura e sindicato dos educadores, intermediada por vereadores. Ocorre que a alardeada contrapartida salarial por parte da PMU não existiu. Na verdade, o sindicato foi informado que a prefeitura vai continuar pagando o complemento do piso salarial dos educadores infantis, o que já faz desde janeiro, para não fugir do piso nacional. Consta que teria causado até surpresa o fato de alguns sindicalistas não saberem que a PMU paga esse complemento. Interpretações divergentes à parte, o certo é que as partes caminharam para um acordo.

Sem falta

Ainda sobre as negociações entre sindicato dos professores e representantes da Prefeitura, a anuência do município na reposição de aulas foi uma das principais conquistas da categoria. Com isso, os professores vão trabalhar em julho, mês das férias...



Sem reajuste

Na prática, o governo municipal continua firme na linha de que não pode conceder reajuste agora em função da crise nacional e consequente queda na arrecadação. O governo pediu um prazo até julho para se posicionar novamente. A regra lá pelos lados do Centro Administrativo é a mesma que valerá para os demais servidores municipais que anunciaram greve para hoje.



Advogado Jacob Estevam reassume o comando do PDT em Uberaba, oficialmente. Na foto, ele e a presidente estadual da sigla, Sirley Soalheiro, que esteve na cidade semana passada