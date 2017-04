Esquema definido



Ten.-cel. Valdemir Freitas, novo comandante do 67º Batalhão da PM em Uberaba, visitou ontem a sede do Grupo JM de Comunicação e foi recebido pelo diretor Luiz Ciabotti Neto

O custeio do Hospital Regional parece caminhar definitivamente para bom termo. Na primeira etapa, o total das despesas está estimado em R$ 3 milhões, sendo 50% por conta do governo federal e 25% pelo Estado. Os restantes 25% serão rateados entre os 27 municípios da região conhecida por Triângulo Sul. Isso deve girar em torno de R$ 750 mil nesse primeiro momento.



Rateio per capita

Reunião realizada esta semana entre o secretário de Saúde, Iraci Neto, o secretário executivo da Amvale, Vicente Araújo Neto, e o jurídico da Associação, Jacob Estevam, serviu para definir a forma de rateio dos 25% das despesas do Hospital Regional entre os 27 municípios da região. A divisão será feita proporcionalmente, de acordo com o número de habitantes de cada um desses municípios. Como Uberaba é o maior deles, ficará responsável por um desembolso mensal estimado em R$ 340 mil, e o restante será rateado entre os demais. Um documento será elaborado nos próximos dias para fundamentar a regulamentação desse rateio em cada um dos municípios.



Sem data

Apesar das tratativas sobre o custeio do Hospital Regional terem chegado a bom termo, com tudo bem alinhavado também em Brasília e BH, o secretário Iraci Neto ainda não acha prudente arriscar uma data para a abertura das portas do HR. Mas diz que será breve. Oremos!



E a reforma? - Novo comandante do 67º Batalhão de Polícia Militar, ten.-cel. Valdemir Freitas, foi o entrevistado dessa quarta-feira no programa Linha Aberta, pela Rádio JM FM 95,5. Segundo ele, as reformas, ainda em fase de execução no imóvel, mostraram-se necessárias, em razão da idade do prédio e outros problemas imprevistos até então. Mas, dentro de dois meses, no mais tardar, o Batalhão deverá estar definitivamente instalado na antiga sede do Dnit, no bairro Santa Marta. Até lá continuará funcionando no antigo prédio da 5ª RPM, na rua Capitão Domingos.



Nas alturas - Dentre os problemas detectados no prédio cedido para abrigar o 67º Batalhão da PM em Uberaba, um vazamento na caixa d’água e problemas no encanamento resultaram numa conta de consumo superior a R$ 600 no mês de fevereiro. Depois de sanado o problema, a conta baixou para pouco mais de R$ 170.



PM nas ruas

Estágio dos alunos do curso de formação de soldados será nas ruas da cidade. O efetivo atuará no policiamento preventivo, tanto no centro quanto nos bairros, até o fim da ExpoZebu, 7 de maio. Depois de cumprido o período de estágio, os novos soldados serão distribuídos entre Uberaba e municípios da região. É uma pena. Se ficassem todos aqui talvez fosse possível manter o esquema de policiamento ostensivo tal e qual vimos no Natal, com resultados espetaculares para a segurança pública na cidade.



Pimentel aqui

Ainda não foi feita a confirmação oficial, mas à comitiva que esteve em BH, o governador Pimentel garantiu que virá a Uberaba no dia 27 para prestigiar a inauguração oficial da ExpoZebu. A conferir.



Não pegou

A Prefeitura não comenta a greve dos professores da rede municipal, mas informações de bastidores dão conta de que hoje o movimento integra menos de 80 pessoas fora das salas de aula. Isso em um universo de 4 mil profissionais da área da Educação. A falta de foco do Sindicato, misturando questões da Previdência, terceirização do trabalho e o “fora Temer” deram um tom mais político à causa, o que talvez explique a baixa adesão dos docentes ao movimento.



Tíquete ou salário?

Cresce entre os sindicatos a discussão sobre a possibilidade de cortar ou reduzir o tíquete alimentação para aumentar o valor nos salários dos servidores. A proposta é polêmica, mas segundo fonte “segura” ganha corpo entre os sindicalistas. A diferença é que o tíquete não conta para aposentadoria. No entanto, o cálculo do benefício não é tão simples, já que no caso a parte patronal, ou seja, a Prefeitura, teria que arcar com os custos trabalhistas. É preciso que a proposta seja bem estudada, para que os servidores não corram o risco de perder o tíquete e não conseguir aumento substancial nos salários.



Conquista

Está marcada para as 17h30 de hoje a inauguração da unidade uberabense da Rede Santo Ivo, com a presença do presidente Sérgio Murilo Braga e diretores da CAA/MG. Esta é mais uma realização da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, que traz para nossa cidade uma drogaria completíssima e uma ótica de Primeiro Mundo para atender aos advogados e seus familiares. A unidade local da Rede Santo Ivo está localizada na av. Maranhão, 1.153.