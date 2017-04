Casas clandestinas de eventos e chácaras estão na mira da Prefeitura

Casas clandestinas de eventos e chcaras esto na mira da Prefeitura

No chão

Prefeitura gastou uma nota preta na reforma do imóvel que vai abrigar o 67º Batalhão de Polícia Militar, em Uberaba. Mas, pelo visto, a reforma não agradou à corporação. A PM está “quebrando” muitas coisas no prédio para fazer diferente. Com dinheiro escasso tanto nos cofres do Município, quanto do Estado, melhor seria que PM e PMU tivessem definido essas reformas previamente, para evitar o desperdício que agora se vê.



Pontapé inicial

Por falar em obra, o start do trabalho de recuperação da avenida Sargento Roberto Carlos, na manhã dessa segunda-feira, levou ao local uma comitiva numerosa. Para lá se deslocaram o prefeito, o vice, Ripposati, os secretários Fernando Hueb e Toninho Oliveira, além do deputado estadual Tony Carlos e do vereador Thiago Mariscal, seu afilhado político. Essa via liga os conjuntos Alfredo Freire ao Beija-Flor e mais parecia um queijo suíço, tantos os buracos. Vale lembrar que o Sargento Roberto Carlos, que empresta o nome à avenida, era irmão do deputado Tony Carlos. Daí seu especial interesse pela obra.



Fora da lei

Casas clandestinas de eventos e chácaras locadas para festas com venda de ingressos estão na mira da Prefeitura de Uberaba. Num primeiro momento serão chamados a regularizar a situação individual de cada um, com prazo e orientações. Depois, vai ter autuação, multa, interdição etc. Cá pra nós: precisa endurecer o jogo mesmo, antes que aconteça alguma tragédia nesses locais, por absoluto descumprimento das regras de segurança.



Semáforos – Devem ser instalados em breve dois novos semáforos nas ruas da cidade. A primeira contemplada com a medida será a avenida Alexandre Barbosa, esquina com rua Antônio Borges de Araújo. A outra será a Major Eustáquio, na esquina com a avenida Alexandre Campos.



Mão única – Para implantar esse segundo semáforo, a Secretaria de Trânsito fará alteração na mão de direção da Alexandre Campos, no sentido Major Eustáquio à avenida Santos Dumont. Medida vem em boa hora, porque o trânsito naquele local é complicadíssimo, principalmente nas manhãs de sábado, com o comércio mais movimentado.



Olha o golpe

Nas contas de telefonia fixa, o consumidor vem pagando, sem perceber, uma tarifa no valor mensal de R$ 11,90, referente à “proteção ativa da família”. Essa cobrança é lançada por uma tal “Central de Segurança”. Os desavisados pagam e nem sabem pra que serve essa tarifa. Fique esperto. Já pensou quanto a operadora de telefonia fatura por mês, por ano, com essa tarifa mandrake?



Limpeza já!

Porta-Voz do último dia de março publicou edital de licitação para contratação de empresa destinada à limpeza das bocas de lobo. Valor estimado para o serviço supera a marca de R$ 620 mil, para um ano. Cá pra nós: esse serviço anda muito devagar em Uberaba. Tanto assim que a enchente de março trouxe à tona uma quantidade assustadora de lixo, seja trazido dos bairros para o centro pela enxurrada, seja emergindo das bocas de lobo.



Demora

Só agora, três meses depois, é que a Prefeitura publicou no seu jornal oficial a lista (ainda parcial) dos contratados que entregaram os cargos em 31 de dezembro do ano passado, em razão do término do contrato... Se a PMU demorou três meses só para a publicação, imagine para o pagamento aos dispensados, sejam motoristas, braçais, professores, técnicos em enfermagem, médicos...



De uma vez

Numa única canetada, o secretário de Saúde, Iraci Neto, exonerou cinco ocupantes de cargos em comissão na sua pasta. Decreto foi publicado na sexta-feira.



Protesto

Advogados mineiros estão articulando um dia de protesto, em todo o Estado, contra o confisco dos depósitos judiciais pelo governo Pimentel. Como o Estado não devolve o dinheiro, descumprindo ordem expressa do Tribunal de Justiça, os advogados vão para as ruas “botar a boca no trombone”. Afinal, já são mais de 7 mil alvarás sem fundos, em razão desse confisco.



Está chegando

A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) segue honrando o lema: “Compromisso com o nosso maior patrimônio: O Advogado”. E entrega, nesta quinta-feira (06/04), uma unidade da Rede Santo Ivo (Drogaria e Ótica) aos advogados de Uberaba. A rede oferece medicamentos, perfumaria e produtos óticos com benefícios, condições especiais e descontos exclusivos para advogadas, advogados e os familiares dos profissionais do direito da cidade e região. A inauguração será depois de amanhã, às 17h30, na sede da Rede Santo Ivo – av. Maranhão 1.153, e contará com a presença do presidente da CAA/MG, Sérgio Murilo Braga, e diretores da Caixa.