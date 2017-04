Presidente regional do PDT vem a Uberaba com missão de resgatar a sigla

Presidente regional do PDT vem a Uberaba com misso de resgatar a sigla

Divulgação



Presidente do PDT mineiro, Sirley Soalheiro, acompanhada do advogado Jacob Estevam, em visita ao prefeito Paulo Piau, nesta sexta-feira



Batendo ponto

Sirley Soalheiro, presidente do PDT de Minas, visitou o prefeito Paulo Piau, ontem, em companhia do advogado Jacob Estevam. A presidente Sirley veio a Uberaba com a missão de resgatar o PDT na cidade. Sigla deve sair das mãos de Fahim Sawan, que já teria sido comunicado oficialmente por ela nessa sexta-feira.



Leitor eleitor

Leitor da coluna saiu em defesa do vereador Franco Cartafina no episódio da votação para terceirizar a saúde em Uberaba. Disse que o parlamentar tem mesmo que deixar claro que votou contra a terceirização. Diz que dos reeleitos, ele foi o único voto contrário e agora que o caldo entornou, os que votaram a favor surgem como os maiores defensores da população, querendo ser os pais da possível rescisão do contrato com a Pró-Saúde. Para ele, “Franco não é ‘maria-vai-com-as-outras’, por isso tem futuro brilhante na política”. Então tá, né...

Reações

E a nota publicada aqui ontem, lembrando também que o vice-prefeito João Ripposati foi um dos três vereadores que votaram contra a terceirização, e agora está silencioso sobre o assunto, provocou reações aos montes. Em e-mail, professor ressalta que, por estas e outras, é que vota no Ripposati desde sua primeira disputa para vereador. “Ele não precisa sair por aí, gritando e xingando, que nem alguns vereadores.” Ui!

O futuro

Teve até gente lançando a candidatura do “Ripa” para 2020. Uma dona-de-casa ligou para dizer que não vê a hora de chegar a eleição para votar nele para prefeito. “Todo mundo sabe que ele será candidato”, disse a leitora/eleitora, lembrando que, na campanha de 2016, o PSD desistiu da candidatura dele para apoiar a reeleição de Paulo Piau. “Ficou pra 2020”, prevê.

Bastilha

Falando em eleições, dizem que o ex-prefeito Anderson Adauto está com a corda toda para ver o ex-chefe Lula de volta ao Palácio do Planalto. Ele até compartilhou em sua página no Facebook matéria intitulada “Revolução francesa no Brasil: Lula mais comitês de base”. Destaque para a frase “A eleição de 2018 pode ser a derrubada da Bastilha. Mas as sirenes da história impõem requisitos inéditos para isso”. Entenderam?

Haja coragem!

E por falar em redes sociais, um grupo de internautas está fazendo um levantamento, com direito a “print”, sobre xingatórios e seus respectivos autores. Tem gente boquiaberta com tanta expressão ofensiva, com tanta injúria e calúnia, e por aí afora!

Linguarudo

E tem vereador novato apanhando nas redes sociais mais que vaca na horta. É o velho ditado, né: quem fala o que quer, ouve o que não quer!

As mina pira

Depois de publicada pela coluna lista de vereadores mais bem vestidos, e também os mais malvestidos, olheiros garantem que Tiago Mariscal anda elegantérrimo. Por onde passa, arranca suspiros. Denise Max também tem arrancado olhares pela elegância. Agora, só desfila no salto alto. Dia desses estava “a bordo” de um scarpin preto, de verniz, de parar o trânsito. Adoooro!

Tirando o chapéu

Deixando as amenidades de lado, a vereadora Denise tem desenvolvido importante trabalho social na cidade. Defensora dos animais, ela já conseguiu a castração de mais de 750 animais, entre cães e gatos, sendo que pelo menos 300 são cadelas. Parte do procedimento é pago pela própria parlamentar. É pra tirar o chapéu!

Chapolim

Moradores dos novos loteamentos já reclamam da falta de patrulhamento da Polícia Militar. Dizem que no Residencial Rio de Janeiro a bandidagem corre solta e no Ilha do Marajó a situação não seria diferente. Estão apelando até para o Chapolim Colorado. Ô vida dura, sô!

Abandonadas

Moradores do Jardim Itália também estão na bronca, visto que existem várias áreas públicas abandonadas quando poderiam ser implantadas praças e academia ao ar livre. Não há nenhum tipo de lazer público no residencial.

MM versus MST

Deputado federal Marcos Montes foi alvo de manifestação, nesta sexta-feira, em seu escritório regional. Movimento dos Sem-Terra (MST) gravou, fotografou, mas nem precisou anunciar nas redes sociais. As páginas do deputado trataram de fazer isso. O deputado não estava presente, mas o grupo foi recebido pela assessoria, que inclusive convidou os manifestantes para entrarem e deixarem as reivindicações por escrito. Recusaram, mas deixaram cartaz em defesa da reforma agrária. A turma também aproveitou pra dizer que “não vota mais nele”. Até aí nenhuma novidade, já que o MST nunca foi eleitor do deputado.