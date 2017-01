Economia duvidosa

A julgar pela publicação das nomeações de segundo e terceiro escalões no Porta-Voz de sexta-feira, não dá para dizer que a Administração Paulo Piau realmente conseguiu enxugar pra valer a máquina pública. Para começar, basta lembrar que na Secretaria de Saúde foram nomeadas 55 pessoas para cargos comissionados, das quais apenas 14 são servidores concursados. Destas 55 nomeações, 20 são para gerentes, sendo quatro oriundos de outros departamentos, como manutenção, regulação, atenção básica e projeto Farmácia da Gente. Há, ainda, uma quantidade grande de assessores e chefes de seção, num total de 33 nessa primeira etapa.



Cortes sutis

Na verdade, os cargos de assessores, diretores e chefes de departamento têm salários maiores. Esses, sim, deveriam ter sido reduzidos ao extremo ou mesmo eliminados por completo onde não são indispensáveis, mas na sua maioria foram mantidos. A tesoura mais afiada atingiu os cargos de auxiliar de gerência e gerente de UBS, que são de salários menores. Daí a conclusão de que a economia nesse primeiro momento não deverá ter grande impacto sobre o combalido caixa da Prefeitura de Uberaba.



Inchaço continua

O Porta-Voz de sexta-feira publicou a nomeação de vários “assessores”, especialmente para atuação em “gabinetes”. Há casos de candidatos reprovados ou mal colocados no último concurso público que foram nomeados para esses cargos em comissão. Como assim? O candidato não conseguiu se classificar no concurso, mas foi contemplado com cargo comissionado?



Haja assessoria – Fico por entender a necessidade de nomeação de “assessores de apoio” a gabinetes, tanto no caso da Fundação Cultural de Uberaba, quanto da Funel, que tem dois nomeados nessa função. Na Feti tem mais um. Todos comissionados. Nenhum servidor de carreira...



Pra que tanto? – Para o gabinete do prefeito foram nomeados tantos assessores que provavelmente terão de dividir cadeira e mesa de trabalho. Além da secretária executiva, da diretora de ações e eventos, e dos assessores de gestão (6 pessoas), há ainda outros 12 assessores de gabinete nomeados no Porta-Voz do dia 7. E ainda tem chefe adjunto. Socorro!!!



Ligações estreitas

Dentre os nomeados para cargos de subsecretário estão José Eurípedes dos Santos (Planejamento), ligado ao empresário Jota Júnior, e Carlos Dalberto, o Belzinho (Agricultura), ligado ao ex-prefeito Anderson Adauto até pouco tempo atrás. Nos Serviços Urbanos quem venceu a disputa pelo cargo foi Luciano Correa de Paiva, ligado ao deputado Marcos Montes. Os três foram reconduzidos.



Aquele abraço

A mesma sorte não teve o coronel Emanuel Kappel. Ele ainda não foi reconduzido ao cargo de secretário executivo do Conselho Municipal de Segurança Pública.



Indicação de peso

Muita gente não entendeu as razões que levaram à nomeação do empresário Nagib Facury para comandar duas secretarias de peso no segundo mandato de Paulo Piau, Obras e Planejamento. Não que Nagib não tenha competência para tal. Pelo contrário. Mas, no ano passado, Nagib deixou a presidência da Fiemg Regional e do Cigra, alegando que estava cansado e precisava se dedicar mais aos próprios negócios. Tanto assim que passou a tarefa de realizar a Feira da Indústria ao seu vice, Helbert Higino. E ficou longe dos holofotes por um bom tempo, até que acabou cedendo à indicação para ser supersecretário de Piau. Indicação partiu do G9, o grupo das 9 entidades de classe mais representativas de Uberaba, que até então vinha cogitando outros nomes. Nagib foi surpresa.



Malandragem pura

Apesar do movimento intenso de veículos, a rodovia entre Uberaba e Conceição das Alagoas anda com asfalto em frangalhos. Um remendo atrás do outro. Porém, 300 metros antes do radar fixo a pista parece um tapete, de tão lisinha, com seu asfalto novinho em folha. Claro, se tiver buraco e o carro trepidar na pista, como é que o radar vai flagrar a placa?? No resto da estrada (sem radar) o motorista que se vire no zigue-zague na pista.



Todo-poderoso

Tendo a maior bancada na Câmara de Vereadores, é hora de o PR mostrar serviço aos uberabenses e aproveitar o prestígio do seu líder nacional, deputado Aelton Freitas. Comenta-se nos bastidores que Aelton anda prestigiadíssimo nas altas esferas do poder em Brasília, tanto que ele vai indicar um dos vice-presidentes do Banco do Brasil. Na Caixa ele já tem dois indicados, inclusive a chefona da área de loterias. Se não bastasse, o deputado estaria dando as cartas na Infraero. Por que nossos vereadores republicanos não aproveitam para trazer pelo menos uma superintendência da Caixa para Uberaba, já que o número de agências locais justifica esse pleito? Se a bancada do PR for mesmo boa de serviço, vai ser moleza assegurar essa superintendência para nossa cidade. Pra começar...



Novas conquistas

Diretora secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Fabiana Faquim, comemora o fim das obras da Drogaria e Ótica Santo Ivo em Uberaba. Inauguração está prevista para o próximo mês, oportunidade em que toda a diretoria da Seccional estará presente, inclusive para anunciar os projetos em prol da advocacia para 2017. Advogados e familiares poderão contar com descontos especiais. O estabelecimento também estará aberto à comunidade em geral.