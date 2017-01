Motoristas, preparem-se!

No flagra

Motoristas, preparem-se. Em breve as ruas de Uberaba vão ganhar não apenas pardais fixos, como também os radares móveis. Instalação desses equipamentos foi definida ainda em 2016, diante do volume assustador de pedidos populares para instalação de quebra-molas nos mais diversos pontos da cidade. Segundo o secretário de Trânsito, Wellington Cardoso, esses pedidos significam que a população está pedindo socorro, diante da violência no trânsito urbano.



Multa, por favor!

Em entrevista à Rádio JM nesta semana, o secretário Wellington Cardoso revelou estar sendo constantemente abordado por pessoas pedindo mais rigor na fiscalização e lembrando dos adesivos que diziam “Visite Uberaba e leve uma multa”. Pois é. E pensar que reclamamos tanto daqueles tempos...



Dor no bolso

Dizendo-se cansado de realizar campanhas preventivas no trânsito e não ver resultados práticos dessas ações, Wellington acredita que o motorista só cria juízo quando mexem no seu bolso. Daí a decisão por intensificar a punição aos infratores, tanto aqueles que falam ao celular enquanto dirigem, quanto aqueles que avançam sinal ou estacionam em local proibido, por exemplo. Não tenho dúvida de que a chiadeira será gigantesca.



Socorro – Esquina das avenidas Leopoldino de Oliveira e Fidélis Reis, quase em frente ao prédio dos Correios, ganhará semáforo com tempo para pedestres. Medida necessária, porque realmente é uma aventura atravessar a avenida naquele local!



Gratidão – Vereador Rubério Santos reúne seus amigos, familiares e correligionários amanhã, às 9h, na celebração de missa em ação de graças pelo seu mandato. Será na paróquia de São Galvão (Residencial Morumbi).



Novos tempos

Embora sempre muito educado, Piau tem dito categórico “não” para muita gente que o aborda à procura de emprego na Prefeitura. O argumento usado por ele é válido: o Brasil mudou, a realidade hoje é diferente, e ele, enquanto prefeito, tem obrigação de manter os serviços essenciais à população. Isso significa não inchar os quadros de servidores da Prefeitura, pois comprometeria o já combalido orçamento do Município. Está coberto de razão. Uberaba não pode chegar ao ponto crítico a que chegou o Rio de Janeiro, por exemplo.

Trabalho dobrado

Com a redução drástica de pessoal comissionado na Prefeitura, os secretários adjuntos terão de trabalhar dobrado. Consta que o prefeito teria avisado: quem não rezar pela nova cartilha do governo estará na rua. Com a dificuldade que Piau já demonstrou ter para demitir pessoas, ele também terá trabalho dobrado...



Na lista

Nos bastidores comenta-se que o prefeito já teria definido vários nomes de adjuntos. Ontem, por exemplo, esteve reunido no Gabinete com alguns deles, como André Estevam, que deve seguir como subprocurador, bem como Marco Túlio Prata, sub do Meio Ambiente, e Carlos Godoy, na Seds. Mas podem surgir novidades: Hélio Júnior como adjunto da Sedest, e o professor Carlos Eduardo do Nascimento, o Kadu, como adjunto na Administração. A conferir.



Porta-Voz

Até o fechamento desta coluna a edição extraordinária do Porta-Voz com as reconduções e novidades não havia sido publicada. O certo é que, mesmo com as nomeações, o Centro Administrativo deve ficar como esteve durante esta semana: praticamente vazio. Pouquíssimos nomes estariam na lista, conforme essa coluna antecipou, com prioridade para os serviços essenciais, em especial da Saúde. O restante virá com tempo, se houver necessidade.



Acima da expectativa

Dados do sistema da PMU revelam que mais de 40 mil boletos do IPTU foram emitidos entre segunda-feira, dia 2, e ontem. Apenas os boletos para pagamento à vista com desconto estão sendo disponibilizados, já que o parcelamento sem desconto só começa em março.



Mistério

Prefeito Marcos Estevam, recém-empossado em Delta, está com a pulga atrás da orelha. Ao assumir o cargo nesta semana, constatou um financiamento contratado por sua antecessora, no valor de R$6 milhões. No entanto, Marcos Estevam garante não ter visto na cidade vizinha qualquer obra ou conjunto de obras que possa ter consumido recursos tão expressivos. Além disso, em entrevista à Rádio JM, o prefeito disse que as ruas asfaltadas no final do mandato da ex-prefeita Lauzita já estão repletas de buracos.



