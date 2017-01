Vacas Magras



Pérola histórica

Pouca gente sabe que Dr. João Severiano Rodrigues da Cunha – nome da rua onde estão situadas a Rádio e TV Universitária –, mais conhecido por Joanico, nasceu em Uberaba, na Palestina. Foi Agente Executivo de Uberlândia, de 1912 a 1922. Foi João Severiano quem elevou a então Uberabinha, um povoado, à condição de cidade.

Uberaba perdeu

Tudo começa com ele: o primeiro calçamento, o primeiro esgoto, o primeiro posto de saúde, o primeiro banco, o primeiro grupo escolar, o primeiro serviço de coleta de lixo, a primeira organização do trânsito, etc. Segundo o historiador Antônio Pereira da Silva, o nosso conterrâneo Dr. João Severiano Rodrigues da Cunha foi o melhor prefeito de Uberlândia, o prefeito do milênio.

Exemplo de humildade

Família Obama despede-se dos funcionários que os serviram por oito anos, na Casa Branca, nos Estados Unidos, servindo-lhes em um jantar, mostrando que bons exemplos, obrigatoriamente, devem vir de cima para baixo. Ele é o cara!

Vacas magras

Presidente da Câmara, Luiz Dutra, disse ontem, durante programa na Rádio JM, que vai adotar medidas de contenção de despesas na Casa e, além da liberação do veículo e motorista que serviam à Presidência e que a partir de agora atenderão todo o Legislativo, estuda a permanência do turno vespertino (12 às 18 horas) para o atendimento externo.

Sem comissionados

Quanto à nomeação para cargos comissionados, Dutra reforçou que parte será ocupada por servidores de carreira. No entanto, as nomeações somente serão feitas a partir de fevereiro. Neste primeiro mês, o expediente é interno e a Casa funciona apenas com os servidores concursados.

Terrorismo

Já na Prefeitura de Uberaba começou a onda de terrorismo, típica de início de governo. Rola nas redes sociais e boca a boca que as unidades e postos de saúde estão sem médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, sem profissionais lotados nesses locais, o que teria inviabilizado o atendimento aos usuários. Uma coisa é certa: muitos não tiveram seus contratos renovados; outros estão de férias regulares ou afastados por algum motivo de saúde. Mas daí a dizer que estão fechados já é demais. Vamos ter um pouco de paciência, gente, e dar um voto de confiança ao prefeito e à equipe que estão chegando. Pronto, falei!

Batendo a Globo

E tem instituto de pesquisa prevendo que as próximas edições do jornal oficial do município, o “Porta-Voz”, vão bater os números da TV Globo. Todo mundo de olho nas nomeações... E tem gente que dá tiro no pé, na perna, no braço, no miolo mole... Pessoa vai pro Facebook xingar o prefeito porque foi exonerada e está demorando a ser reconduzida. Nem Freud explica... Ô povo apressado, sô!

Marcando presença

Dupla do PSD na equipe de primeiro escalão do prefeito Paulo Piau demonstra que está com tudo e não está prosa. Iraci Neto (Saúde) e Eduardo Callegari (Feti) foram os únicos a marcar presença na posse da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPMU). E olha que a posse no sindicato aconteceu menos de uma hora após a do secretariado.

Estrutural

Moradores do Condomínio Udon, na rua Carlos Tasso Rodrigues da Cunha, estavam sem água desde as 4 horas da tarde de terça-feira, 3. O problema, segundo informaram, é estrutural e de responsabilidade da empresa construtora. Entretanto, a mesma se negava a enviar engenheiro para verificar a situação, o que acabou causando indignação aos condôminos.

Desabafo

“É um descaso, pois pagamos taxa de condomínio em dia. Temos crianças, idosos, pessoas que trabalham e chegam precisando de um banho, sem contar esse calor imenso. Não temos água nem para fazer comida nem para beber! Estão brincando com nossa cara!”, desabafou uma moradora.

Lata d’água na cabeça

Falando em falta de água, quem pode ficar no seco nesta quinta-feira são os moradores dos bairros São Vicente, Parque São Geraldo, Valim de Melo, Maracanã, Alvorada, Metrópole, Gameleira e Chica Ferreira. A Cemig irá suspender o fornecimento de energia da rua São Luiz Gonzaga, das 8h às 10h, o que afetará a distribuição de água do Centro de Reservação 10, no Gameleira, que abastece toda aquela região. Olho nas caixas domésticas!

Chiqueiro

E na rua Silva Jardim, casa abandonada tem tirado o sono dos moradores. Jornal da Manhã até já publicou foto do imóvel, na Imagem do Dia, mostrando o estado de abandono da residência. Situada em local nobre, está tomada pelo mato e tem servido de ponto para usuários de droga e criatório de animais peçonhentos. Um verdadeiro chiqueiro. Socorro!

Dúvidas?

O secretário de Finanças, Wellington Fontes, participa hoje do programa “Linha Aberta”, na Rádio JM, a partir das 8h30. Oportunidade para quem tem dúvidas sobre o pagamento do IPTU, que começa a vencer no dia 20 de janeiro. Basta ligar no 3331-7999.