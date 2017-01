Liderana



Redatora Interina: Marilu Teixeira



Sem chance

Prefeito Paulo Piau está atolado de serviço em seu gabinete. Ele, que participaria de entrevista hoje, na Rádio JM, no programa Linha Aberta, adiou o compromisso. Mas, segundo o secretário de Comunicação, Denis Silva, na próxima semana Paulo Piau estará firme e forte na rádio, para falar com os ouvintes e expor seus planos para o novo mandato. Esta semana, segundo Denis, impossível tirá-lo do gabinete, tantos os compromissos e reuniões com secretários. Enfim, sem chance! Aguardemos!

De peso

Falando em Piau, ele foi eleito ontem vice-presidente da Amvale, a associação que congrega os municípios do Triângulo Mineiro. O presidente eleito é Rui Ramos, prefeito de Pirajuba, que sucede Ademir Ferreira de Melo, ex-prefeito de Campo Florido. Do consórcio Convale ficou o prefeito Paulo Barbosa, de Planura, que tem como vice Wesley Di Santi, o Baguá, de Sacramento.

Notícia boa

A prefeitura anunciou que vai voltar a pagar os servidores em cota única, sem escalonamento. Os salários devem voltar a ser pagos no quinto dia útil do mês, já em fevereiro, e os tíquetes passarão a ser pagos no dia 15, como era antigamente. Sinal de que as coisas vão melhorar!

Menos mal

E ainda sobre a posse dos eleitos em Uberaba, no domingo, 1º, consta que o vereador Franco Cartafina passou mal durante a cerimônia. Ele teve uma leve tontura ao deixar a Mesa Diretora. Nos bastidores, foi amparado pela mãe, avisada pelo cerimonial, mas o mal súbito logo passou e ele voltou para a cerimônia, acomodando-se junto aos demais vereadores.

Palmatória

Falando em Franco Cartafina, a César o que é de César. A atuação dele tem feito a diferença na Câmara Municipal. Durante todo o primeiro mandato, sempre marcou posição e promete ser assim no segundo. Atuante, tanto que foi o mais votado, garante que jamais faria algo como jogada de marketing. Realmente, no primeiro mandato mostrou-se um cara inteligente e corajoso, com respostas e argumentos para tudo de forma consistente. E o cara só tem 30 anos. Promete...

Pizza

Acabou em pizza, literalmente, a eleição da Mesa Diretora da Câmara, no domingo. Maioria dos vereadores juntou-se a meia dúzia de secretários para comemorar a posse em pizzaria da cidade. Ui!

Pela estrada

Já o vereador Kaká Carneiro preferiu prestigiar a posse de Celson Pires de Oliveira, prefeito reeleito, e da vice, Ivaina Reis, em Conceição das Alagoas. A solenidade aconteceu logo após a cerimônia realizada em Uberaba. Kaká também acompanhou a posse dos onze vereadores eleitos naquele município.

Nervosismo?

E o vereador Cleomar Barberinho, como secretário ad doc, mostrou que precisa treinar, e muito, a leitura e a oratória. Teve muita dificuldade durante a cerimônia. Gaguejou, leu sem acentuação e palavras com erros. Vai ver não está habituado ainda com o microfone, né?

Pedagógico

O presidente da Câmara, vereador Luiz Dutra, está cumprindo sua agenda de trabalho utilizando seu veículo particular. Perguntado sobre isto, ele disse que adotará tal prática rotineiramente. Tomara!

Papel de líder

Eleito pelos colegas parlamentares para liderar a bancada do seu partido na Câmara, o deputado federal Marcos Montes (PSD/MG) vai assumir uma das funções mais importantes do Congresso – segundo o site oficial da Câmara. Vale dar uma conferida no que caberá ao ex-prefeito e deputado federal majoritário de Uberaba a partir do momento em que ele assumir a liderança da bancada do PSD. Caberá a ele expressar a opinião de quem representa.

Todo poder

Marcos Montes também participa do colégio de líderes – órgão que, entre outras atribuições, define a pauta de votações do plenário. Segundo a Câmara dos Deputados, cabe ao líder orientar a bancada quanto ao voto e até adiar a discussão e votação de um projeto. Também é função do líder registrar candidatos para concorrer a cargos da Mesa Diretora. E mais: os líderes que representem pelo menos 31 deputados também podem requerer verificação de votação no plenário. É o caso de Marcos Montes, já que a bancada do PSD tem 37 deputados federais.

Falta d’água

Bairro Gameleira e demais adjacentes terão o fornecimento de água afetado nesta quinta-feira, dia 5, em função da suspensão do fornecimento de energia na rua São Luiz Gonzaga, onde está o Centro de Reservação 10. A interrupção está programada para o intervalo das 8h às 10 horas. Atenção com as caixas domésticas para não ficar na mão.

Geladinha

E quem não teve problemas com água foram os convidados para a cerimônia de posse dos eleitos, no domingo. Na porta do Centro de Eventos da ABCZ, uma caminhonete pipa com água do Codau, uma espécie de bebedouro motorizado com água geladinha, ficou estacionada durante toda a solenidade. Muito bom!

Tem vaga

Prefeitura de Araxá prorrogou a inscrição dos dois concursos, que visam a preencher vagas em diversos cargos. Os interessados devem se increver até dia 10 de janeiro, www.imam.org.br. Níveis Fundamental/Médio/Superior.