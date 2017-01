Marketing ou não?

Marketing ou no?

Prestígio

Cerimônia de posse do prefeito Paulo Piau, de seu vice, João Gilberto Ripposati, e dos vereadores foi muito prestigiada (e muito hilária). Centro de Eventos da ABCZ, que tem capacidade para mais de 1,2 mil pessoas, ficou lotado. Todos os secretários nomeados, ex-colaboradores (claro, alguns na expectativa de retornarem ao governo) e até ex-vereadores que não conseguiram a reeleição, como, por exemplo, Marcelo Borjão e Edmilson Doidão.

Na bica

Por falar em Marcelo Borjão, consta que ele estaria em campanha (e o lobby estaria muito forte) para ele assumir a Secretaria do Agronegócio. Não se sabe até onde o boato tem procedência, uma vez que ele foi um dos únicos vereadores que bateram de frente com o prefeito nos quatro anos de governo. De outro lado, tem muita gente ligada a Borjão e que apoiou Piau. Uma coisa é certa, a secretaria está sob comando interino. E segue dama...

Deu branco

Na hora do discurso, ao agradecer à família, o prefeito Paulo Piau esqueceu o nome da nora. Vixe! O Centro de Eventos, que estava lotado, como eu já disse, veio abaixo em gargalhadas. Muitos disseram que ele deveria mudar seu sobrenome para peru, de tão vermelho que ficou. Depois, ele acabou se lembrando e salvou a boa relação com a nora. Mas que foi engraçado, ah, isso foi!!!

The kids

E o momento mais fofo da cerimônia foi quando a netinha de Piau saiu da primeira fila, onde estava sentada com a família, para fotografar o avô discursando na Tribuna. Com um celular em punho, a minifotógrafa fazia até pose. Só faltou fazer uma selfie. Cute-cute!

Dono do voto

Já o deputado Tony Carlos fez questão de quebrar o protocolo para acompanhar Thiago Mariscal até as cadeiras no palco. Deixou bem claro que o vereador eleito chegou ali por suas mãos. ’Tá certo, recado muito bem dado...

Uma andorinha só...

Franco Cartafina votou sozinho contra a eleição de Luiz Dutra para presidente da Mesa Diretora da Câmara. De duas uma: ou ele realmente é um vereador que não faz parte de grupo e trabalha sozinho, ou, como sabia que a eleição já estava sacramentada, quis fazer marketing. Agora, Franco, que postou vídeo nas redes sociais explicando sua postura, deve estar preparado para passar dois anos em seu gabinete a pão e água. Com certeza, Dutra vai querer dar o troco. Ou não...

De arrepiar

Orquestra Municipal de Uberaba encantou ao executar o “Hino de Uberaba” na cerimônia de posse. Quem esteve presente garante que os músicos foram magistrais e irretocáveis. A entrada dos alunos do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais, conduzindo as bandeiras Nacional, de Minas Gerais e de Uberaba, também foi destaque.

Economia

Falando em hino, é de praxe em solenidades fechadas e com execução eletrônica que se toque só a metade. Mas, talvez por desconhecimento ou até mesmo para descontrair, a assessora de Piau, Eliane Portelinha, ao ouvir a execução ser cortada, foi logo questionando: “Uai, a crise pegou até o hino? ”. Ô dó!!!

Olha ele!!!

Mestre de cerimônias, Eustáquio Rocha, colocou o anfiteatro de pé para salva de palmas ao vereador empossado Rubério Santos, aniversariante do primeiro dia do ano. Teve até “parabéns a você” improvisado com a plateia. Ponto pra ele, que ficou ainda mais conhecido, né?

Boa pra cachorro

E a Denise Max, que de boba não tem nada, mostrou que sabe reconhecer a origem de seus votos. Em momento gracinha, que encantou ao público, a vereadora entrou (desfilou) no recinto, para tomar assento no palco, com seu mascote nos braços (se não for pra causar eu nem entro kkk). O cãozinho acompanhou toda a cerimônia. Atitude da vereadora agradou em cheio aos eleitores e, ainda, aos que adoram os bichos. Ponto pra ela!

