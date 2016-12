Formação de Governantes

Formao de Governantes

Consumado

Última edição do Porta-Voz foi publicada nesta sexta-feira, dia 30, e chegou recheada de exonerações. Da administração municipal, fundações e autarquias e Câmara Municipal. São 159 páginas com o nome de todos os ocupantes de cargos em comissão, desde o mais alto até o mais humilde, sem distinção, tudo no mesmo pacote. E a insegurança é a mesma. Ninguém sabe quem retorna e quem rompe o ano na fila dos desempregados. Valha-me Deus!

Oxigenada

Poucos são os privilegiados que puderam dormir esta noite tranquilos. O prefeito Paulo Piau anunciou no meio da tarde parte do seu novo staff que vai ajudá-lo a conduzir os destinos da cidade por mais quatro anos. Não foram muitas as mudanças, mas já dá para dar uma boa oxigenada em seu governo. Que as escolhas tenham sido acertadas! Torcemos!

Com desconto

Mas, se a intenção é começar o ano com as contas em dia, a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, o contribuinte já poderá tirar a Guia para o recolhimento do IPTU no site da Prefeitura. Para quem pagar até o dia 20 de janeiro o desconto é de 20%. Quem precisar de ajuda poderá recorrer a um dos 21 postos que a prefeitura está disponibilizando em vários pontos da cidade, inclusive nos terminais de ônibus.

Sem carnê

A decisão de acabar com o papel, ou seja, os carnês do IPTU, é lógica. Dados da própria PMU indicam que o carnê é emitido para todos, sendo que 1/3 paga a vista, ou seja, não precisa de toda aquela papelada, bastando uma folhinha. 1/3 paga a prazo e não precisa da Guia para pagamento à vista. Cerca de 1/3 fica inadimplente, mas recebeu o carnê. Um verdadeiro desperdício. A natureza agradece.

Bom senso

Falando em natureza, a Mata Eva Reis foi realmente poupada por decisão contrária e acertada do CONPHAU, corroborada por parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município de Uberaba. Imperou o bom senso e a natureza agradece, mais uma vez.

Oportunidade

E para quem vai romper o ano novo desempregado, a Policia Militar do Estado de Minas Gerais reabriu o concurso que visa a admissão ao curso de Formação de Soldados do Quadro de praças. Ao todo estão disponíveis 1.350 vagas. As inscrições (www.policiamilitar.mg.gov.br ) encerram no dia 21 de janeiro. As provas serão realizadas dia 19 de fevereiro em Belo Horizonte e cidades no interior do estado.

Mais vagas

Também com inscrições abertas, o Consórcio Intermunicipal de Saúde Macro Região do Sul de Minas (Cissul), para contratar mais de 480 profissionais, em diferentes níveis de escolaridade. As inscrições encerram no dia 9 de janeiro e podem ser efetuadas no site www.ibgpconcursos.com.br. Vencimentos de até R$7,746 mil. Provas dia 29 de janeiro.

Deslumbrado?

Uberabense trafegando por Uberlândia recentemente à noite, ficou deslumbrado com um lindo ônibus articulado BRT novíssimo ocupando sua faixa exclusiva e bem pavimentada. Na faixa para outros veículos a situação é outra. Caiu com a roda direita do veículo num buraco e voltou pra casa no prejuízo. Pneu estourado e suspensão quebrada. Ô dó!!

Escola de governo

Sucesso de público, de palestrantes e de crítica na década de 1990, vem aí, de volta, a Escola de Governo do Triângulo Mineiro – criada por um grupo de professores universitários e profissionais liberais em 1996, com o principal objetivo de oferecer cursos de Formação de Governantes para pessoas da comunidade.

Sem cor partidária

A Escola de Governo destinava-se à formação política de governantes (membros dos Poderes Executivo e Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público), bem como, de agentes políticos de fora do governo (meios de comunicação de massa, sindicatos, associações empresariais, ONGs).

E a lei? Ora a lei!

Estamos fechando o ano literalmente no prejuízo. Também pudera! Fizemos uma Copa do Mundo e gastamos três ou quatro. Fizemos uma Olimpíada e gastamos outras tantas. E agora quem vai pagar a conta são exatamente os que trabalharam a vida toda; os aposentados. Estão atropelando tudo e a todos. A começar pelo Estatuto do Idoso que prescreve no artigo 4º: “Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por coação ou omissão, será punido na forma da lei.”

Esperança

Mas, no último dia do ano, nossa mensagem é de esperança. Esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Que todos tenham um Feliz Ano Novo e de muita fartura. Que venha 2017!