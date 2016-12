Pegando firme



Redatora Interina: Marilu Teixeira



Expectativa ampla e irrestrita

Prefeito reeleito no primeiro turno, Paulo Piau (PMDB) anuncia hoje, sexta-feira, dia 30, (até parece coisa de brasileiro que deixa para a última hora) o seu secretariado para o segundo mandato. Ele chegaria a Uberaba na noite de ontem, da viagem de descanso que durou cerca de uma semana.

Meu nome é trabalho

Apesar do recesso na administração municipal, o prefeito Paulo Piau possui agenda apertada. Além da expectativa sobre o anúncio do novo secretariado, Piau tem várias reuniões marcadas com alguns colaboradores. A Assessoria de Imprensa não confirma quando será o anúncio, mas a volta do prefeito dias antes da posse é bastante sintomática. Deve pintar coletiva a qualquer hora. Aguardemos!

Coisa estranha

Tem gente apostando que, ou o prefeito só iria definir os nomes quando chegasse a Uberaba na noite de ontem ou na manhã de hoje, ou então, fará mudanças mínimas, sem grandes repercussões. Motivo: o silêncio que imperou em torno dos nomes. Acontece que, em política, nada fica sob sigilo tanto tempo!



Diplomados

Vereadores reeleitos e eleitos em outubro e diplomados pela Justiça Eleitoral em 12 de dezembro tiveram até dia 19 para entregar os diplomas no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Uberaba.



Declaração de bens

Por sua vez, o prefeito e o vice-prefeito vão entregar seus diplomas, junto com suas declarações de bens, na solenidade de posse – marcada para dia 1º de janeiro de 2017, às 16h, no Centro de Eventos da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu/ABCZ. Lembrando que só toma posse quem foi devidamente diplomado.

Com frescura

Falando em solenidade de posse, o ar-condicionado do Centro de Eventos será ligado às 10 horas da manhã. Então, apesar do calor escaldante de Uberaba, lá dentro deverá (e a equipe do Cerimonial da Câmara espera) estar bem fresquinho. Oremos!

Prepara!

Nenhum juiz ou promotor confirmou presença na solenidade de posse dos eleitos. A maioria está de recesso. Mas, caso apareçam (são quatro juízes e quatro promotores das zonas eleitorais), cerimonial está preparado para abrir espaço na mesa das autoridades para prestigiá-los. E não poderia ser diferente!

Fato inusitado

Com o silêncio sepulcral do prefeito Paulo Piau e ainda em viagem, as pressões por cargos recaíram sobre os secretários na última semana. Haja ansiedade e tensão por parte de quem espera ser reconduzido e excesso de expectativa dos que foram sondados. Fato faz lembrar o governador Tancredo Neves que, ao ser interpelado por um autocandidato a secretário, dizendo-se assediado pela imprensa, o aconselhou: “Diga que eu lhe convidei e você não aceitou”.

Liberado

Novo acerto com os médicos das UPAs foi liberado ontem. Eles recebem em duas parcelas dentro do mês. No início do mês, alguns deles paralisaram os trabalhos, mas o imbróglio foi contornado. Ainda bem!

Feriado bancário

Na prática, o feriado bancário prejudica os pagamentos de final do ano, principalmente para o setor público que depende de receitas vindas do Estado e União. Todo ano é assim e alguns acertos ficam para a primeira semana de janeiro.

Ainda dá tempo

Trabalhadores que têm o Cartão Cidadão com senha registrada ainda poderão fazer o saque do abono salarial de 2014 nas lotéricas e nos terminais de autoatendimento da Caixa. Mas é só hoje e depois, tchau e bênção!

No batente

Os vereadores, já diplomados, Rubério Santos (PMDB) e Agnaldo Silva (PSD) já estão no batente. Ontem, eles visitaram as dependências do antigo Denit, no bairro Santa Marta. O local será adaptado para abrigar a sede do segundo Batalhão da Polícia Militar. Os novatos estavam acompanhados do comandante da 5ª RPM, coronel Eliel Alves Júnior, do major Abimael Martins Leal, do Setor Logístico da PM, representantes da CDL, Aciu e Certrim, além de empresários. A visita contou também com o pároco da Paróquia da Ressurreição, monsenhor Paulo Porta.

Divulgação



Rubério Santos e Agnaldo Silva em uma das primeiras ações já como vereadores legalmente investidos no cargo, em visita à área que irá abrigar o segundo Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais