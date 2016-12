Sem falatório

Sem falatrio

Bom exemplo

Enquanto a maioria dos prefeitos e governadores atrasa ou parcela o pagamento do 13º salário dos servidores e vive o drama do endividamento público, a vizinha cidade de Conquista experimenta situação completamente diferente. Encerrando seu segundo mandato, a prefeita Vera Guardieiro está com todas as contas em dia. Servidores municipais receberam salários e 13º em dia e Vera ainda vai deixar em caixa nada menos do que R$4 milhões para seu sucessor, o que assegura desde já o pagamento da folha do funcionalismo no quinto dia útil de janeiro. Milagre? Não. Competência administrativa.



Mix político regional

No domingo tomarão posse os novos prefeitos, vices e vereadores eleitos em todo o país. Além de nomes já testados pelos eleitores, como Odelmo Leão (Uberlândia) e Luizinho do Doca (Veríssimo), por exemplo, que voltam a comandar seus respectivos municípios. Aracely de Paula (Araxá), Paulo Piau (Uberaba), Celson Pires (Conceição das Alagoas), Rui Ramos (Pirajuba), entre outros, terão mais quatro anos de mandato pela frente. Mas a região vai experimentar novos gestores, como Marquim Advogado, que venceu o candidato apoiado pela prefeita Lauzita nas eleições de Delta em outubro, e Lindon Carlos Resende da Cruz (PSB), que fará seu début no Executivo de Nova Ponte.



Zerinho em folha

Depois de desfrutar de uma semana de descanso em família, prefeito Paulo Piau volta ao batente hoje. Ainda não há confirmação oficial sobre anúncio do seu gabinete de trabalho para o próximo mandato, mas isso deve acontecer entre hoje e amanhã, no mais tardar. Não se sabe se a demora nesse anúncio se deve à indecisão do prefeito sobre os nomes, ou se pretende apresentar todos os novos secretários de uma só vez, mas o certo é que essa demora tem gerado desconforto e especulações de todo gênero.



Tudo novo – Piau tem dito que seu segundo mandato será totalmente diferente deste que está se encerrando. Talvez esteja aí a chave para o secretariado ligar o desconfiômetro. Afinal, não faz o menor sentido falar em mudanças com a mesma equipe de trabalho.



Fim da burocracia – Se quer mesmo mudar, o prefeito Paulo Piau precisará encarar com coragem o desafio de desburocratizar a administração pública. É um tal de processo pra cá e para lá, um excesso de preciosismo, exigências feitas a conta-gotas, que só mesmo com paciência de Jó para enfrentar a maratona da tramitação de qualquer documento na Prefeitura. Coisas simples levam um tempão para ser resolvidas.



Sem falatório, por favor!

A cerimônia de posse dos eleitos, neste domingo, deverá durar em torno de uma hora e meia, se não houver disputa na eleição para a Mesa Diretora da Câmara. Ao que tudo indica a eleição de Luiz Dutra está garantida. O tempo de duração também vai depender dos pronunciamentos oficiais. Se não tagarelarem além dos cinco minutos desejáveis para discursos, a solenidade tem tudo para ser rápida.



Esquema da posse

Com início previsto para as 16h, no Centro de Eventos da ABCZ, a cerimônia da posse vai começa com bênção ecumênica, a cargo do monsenhor Valmir Ribeiro (pároco da Catedral de Uberaba), do pastor Carlos Wilton (presidente do Conselho dos Pastores Evangélicos de Uberaba), e da líder espírita Sônia Maria Barsante Santos, presidente da Aliança Espírita. Mesa dos trabalhos será comandada pelo vereador Franco Cartafina, o mais votado nas eleições de outubro.

Novidade

Ao contrário dos anos anteriores, o hasteamento das bandeiras não será feito pelos atiradores do Tiro de Guerra, mas por três alunos do Colégio Tiradentes. Também a execução do Hino Nacional terá inovação, ficando sob a responsabilidade de três músicos da Banda do 4º BPM, um deles ao violino, outro no teclado e o terceiro no sax. Detalhe: não haverá coquetel depois da cerimônia, por impedimento legal. Já em razão dos custos, foram cortadas as despesas com ornamentação do local para a posse. Muito bem.



Eleição da Mesa

Logo depois da posse dos vereadores haverá eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018. O voto será aberto, sem direito a abstenções. Todos votam. Depois de feita a contagem dos votos, caberá ao vereador Franco Cartafina proclamar o resultado e passar o comando da solenidade ao presidente eleito do Legislativo. A ele caberá dar posse ao prefeito e ao vice. Depois disso virão os discursos...



Cuidados

Cerimonial da Câmara que está cuidando dos detalhes da posse tomou o cuidado de pedir listas nominais antecipadas aos vereadores eleitos para reserva de assentos no Centro de Eventos da ABCZ. Quer evitar tumulto e confusão comuns a esse tipo de solenidade.



Pra morrer de inveja

Sabe quanto custava ontem o preço do litro de gasolina em Uberlândia? R$3,690. O etanol, R$2,620. O diesel? R$3,080. Ai que saudade dos tempos em que o Procon de Uberaba tinha atitude em relação aos preços dos combustíveis praticados na nossa cidade...