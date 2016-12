Corte profundo

Trabalho à distância

Prefeito Paulo Piau não estava na praia ou fora do país, como alguns especularam nas redes sociais. Piau tradicionalmente passa o Natal em Viçosa, com a família de sua esposa, Heloísa, e a virada do ano em Uberaba. Mesmo à distância, Piau revelou à colunista que acompanhou a par e passo as negociações para viabilizar o restante do dinheiro para o pagamento do 13º salário dos servidores e não sossegou até o último minuto. Piau foi quem negociou diretamente com os bancos interessados na conta da PMU, o que possibilitou o levantamento do montante.



Esforço conjunto

Consta que a secretária de Administração, Eclair Gonçalves, e sua equipe não tiveram recesso de Natal. Ao contrário da maioria dos servidores que aproveitou o ponto facultativo no dia 23, a turma da Administração ficou até tarde no batente para preparar as folhas dos servidores, à espera dos recursos financeiros para liberação do pagamento. Outra equipe que ficou de plantão no Natal foi a da Secretaria de Comunicação. As dificuldades de se obter informações junto à Caixa atrapalharam o trabalho, mas em nenhum momento os jornalistas da assessoria deixaram de atender a imprensa. Justiça seja feita.



Bola fora

Nos bastidores da PMU, o secretário de Finanças está sendo apontado como pivô da confusão em torno do 13º salário. Teria partido dele a promessa ao Sindicato dos Servidores de que o pagamento do 2º lote do 13º salário seria liberado antes do Natal. Como as expectativas se frustraram e o dinheiro não entrou na conta dos servidores, a revolta foi geral.



Xô estresse! - Preparando-se para retornar ao batente amanhã, o prefeito Paulo Piau deve anunciar não apenas seu secretariado para o próximo mandato, como também os cortes que irá promover nas despesas do Município para tentar equilibrar as finanças. Piau não quer passar de novo pelo sufoco de ter de “virar dinheiro” no fim de ano para honrar os compromissos da PMU.



Corte profundo - Comenta-se, por exemplo, que uma das medidas será a redução no número de gerentes de Unidades Básicas de Saúde. Cada duas ou três UBSs ficarão sob a responsabilidade de um só gerente. Outros cargos de direção de departamentos também serão extintos. Pensando bem, a estrutura da PMU ainda tem muita gordura para queimar.



Estado de atenção

Diante da dificuldade que foi levantar os recursos para o pagamento integral do 13º salário este ano, os servidores municipais devem se preparar para eventuais atrasos no recebimento dos salários, em janeiro. Ainda que Uberaba tenha sido uma das raras cidades brasileiras que conseguiu quitar suas obrigações com o funcionalismo dentro do próprio ano, não se sabe se terá de onde tirar o montante para a folha salarial do mês...



Tempo de especulação

À medida que o prefeito Paulo Piau conversa com algumas pessoas, as especulações em torno do novo secretariado aumentam. Se todas essas especulações se confirmassem, não havia cadeira para tanto titular em cada secretaria. De certo mesmo só há uma coisa: o prefeito deve anunciar os escolhidos ainda esta semana, antes da posse marcada para o dia 1º, às 16h, no Centro de Eventos da ABCZ.



Os invictos

Nessa época de especulações, vale lembrar os únicos secretários que iniciaram o governo e terminaram ocupando a mesma função: José Renato Gomes, Desenvolvimento Econômico; Silvana Elias, Educação; Fernando Hueb, Gabinete; Luiz Neto, presidência do Codau; Denis Silva, Comunicação; Glauber Faquineli, Seppar, e Lourival dos Santos, Feti. O restante saiu ou mudou de endereço. Resta saber se vão continuar com Piau no próximo mandato, e nos mesmos postos.



Vai ou não?

Com compromissos políticos que dizem passar pelo comando da Educação, o prefeito Paulo Piau teria sondado Silvana Elias para assumir outra pasta no próximo governo. Segundo consta, ela não topou. Será uma pena se o prefeito trocar o comando da Educação e Saúde, duas pastas que conseguiram bons resultados nas mãos dos atuais titulares.



Melhor escolha

Prefeito Celson Pires inaugurou sexta-feira a sede do novo quartel que vai abrigar o 4º Pelotão de Conceição das Alagoas. Durante a cerimônia, o presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio César Dias Campos, o Bagunça, destacou que pela primeira vez na história de Conceição houve uma gestão no Legislativo que devolveu dinheiro aos cofres públicos. Em dois anos foram devolvidos R$ 1,7 milhão, dinheiro esse que possibilitou a construção do quartel, considerado um dos melhores de Minas. É assim que as cidades avançam: com controle efetivo de gastos e prioridade de ações