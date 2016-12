Xerife

Foto: Enlevo Estúdio



Diretoria da Unimed Uberaba encerra o ano com muitos motivos para comemorar. Da esquerda para a direita, os médicos Gustavo Tiveron, Luciano Luzes Borges, Vítor Maluf, Sônia Silva e Wilson Adriano, que compõem a diretoria





Criminalidade tem solução

Em entrevista à Rádio JM nessa segunda-feira, o delegado Heli Andrade fez um balanço muito realista da violência em Uberaba em 2016 e concluiu: só com a polícia nas ruas é possível deter a criminalidade. E tem razão: um exemplo disso foram os bons resultados com a operação de Natal realizada pela PM nas ruas comerciais, inibindo a ação dos bandidos e atuando na hora certa nos registros de ocorrência.



Ousadia extrema

Lembrando que “polícia é para quem gosta de emoção”, o delegado Heli Andrade avalia que os bandidos estão cada dia mais ousados e destemidos. Citou, por exemplo, que durante muito tempo os policiais andaram à procura de um determinado criminoso, vasculhando a cidade praticamente toda, sem sucesso. Certo dia, enquanto ele e um investigador transitavam pela avenida Lucas Borges, avistaram o meliante sentadinho num banco da praça do Quartel, na maior tranquilidade. Alguém imaginaria tamanha ousadia? Claro que deram voz de prisão para ele na mesma hora.



Importação de bandidos

Outro fato que vem chamando a atenção do delegado Heli Andrade é a “importação de bandidos” por Uberaba e cidades vizinhas. Tanto assim que as cadeias e penitenciárias daqui e da região estão lotadas de presos, mas muitos deles não são da própria cidade. Vieram de fora para praticar crimes aqui.



Mudança de costumes – De vítimas indefesas a autoras de crimes, as mulheres estão se equiparando aos homens em números da violência. Se antes apenas apanhavam ou eram assassinadas por homens, agora também agridem e matam companheiros, maridos, namorados. Novos tempos.



Mãos dadas – Dentre as dificuldades enumeradas pelo delegado Heli Andrade para brecar a onda de violência em Uberaba ele citou a dificuldade em conseguir do Judiciário a decretação de prisões de bandidos pedidas pela Polícia Civil. Não são todos os juízes criminais que negam os pedidos de prisão, claro. Mas isso tem acontecido em Uberaba e desestimulado os policiais no cumprimento de seu dever. Heli tem razão: Se Judiciário, Ministério Público e Polícia não falarem a mesma língua não haverá freio nunca para a violência.

Enfim, o 13º!

Vai sair hoje finalmente o pagamento do 13º salário dos servidores municipais que ganham mais de R$ 2.300 mensais, conforme anunciado pela PMU nessa segunda-feira. Pois é. A Prefeitura deveria ter falado abertamente para os servidores que não havia uma data exata para a liberação do 13º salário, evitando, assim, que criassem expectativa de receber o pagamento antes do Natal. Quando os servidores viram que o dinheiro não estava na conta, muitos deles se revoltaram contra o prefeito. Bom. Pelo menos a Prefeitura está pagando dentro do ano. Melhor do que o Estado, que liberou metade do 13º e prometeu o restante para 2017...



Até loguinho!

Controller do Município, o advogado Carlos Bracarense limpou gavetas antes do Natal. Aos mais chegados, ele alegou que não recebeu convite para continuar na equipe de Piau no próximo mandato, e achou prudente tomar a iniciativa de liberar o local de trabalho.



Resultados positivos

A integração entre a diretoria, os conselhos e os cooperados na Unimed Uberaba ganharam projeção este ano em todo o País por seu pioneirismo de modelo de governança corporativa no Sistema de Cooperativismo em Saúde no país. Além da transparência, esse modelo estimula o posicionamento ético, com adoção de direitos e deveres equilibrados por um tratamento justo, e vem servindo de modelo para outras cooperativas que atuam na área. Dentre outros, esses detalhes que fazem a diferença no sistema de gestão da Unimed Uberaba e levam o seu bom nome para todo o País: a prestação de contas, rotineiramente, é feita de maneira clara, as reuniões semanais e a política cultural são feitas de portas abertas.

Sorte grande

Filha dos amigos Wilson Nunes e Eduarda, a médica veterinária Renata Patrícia Fagundes Nunes é a ganhadora do primeiro veículo Chevrolet 0 Km da Promoção de Natal do Shopping Uberaba. Ela ganhou a S10 branca no sorteio de um dos meros 12 cupons que ela depositou na urna, entre quase 20 mil cupons participantes. Que sorte! Atenção: o segundo carro da promoção será sorteado no dia 4 de janeiro, às 10h, portanto, a troca de notas fiscais por cupons pode ser feita até o dia 3.

Quase todos

Dos 14 vereadores à Câmara Municipal de Uberaba, 13 já declararam voto na chapa liderada por Luiz Dutra para eleição da Mesa Diretora. O PHS liberou seus vereadores para votarem como quiserem e ontem mesmo Cleomar Barbeirinho fechou apoio a Dutra. Agora só falta Franco Cartafina.



Renata Nunes levou o primeiro prêmio do sorteio de Natal do Shopping Uberaba. Contou que jamais ganhou alguma coisa em promoções semelhantes e o marido achava perda de tempo colocar os cupons na urna. Ainda bem que ela não deu ouvidos a ele...