Inevitvel

Os pardais estão voltando...

Os radares fixos vão voltar às ruas de Uberaba em 2017. Diante do aumento assustador de ocorrências motivadas por avanço de sinal vermelho e por excesso de velocidade, não apenas no centro, mas principalmente nos bairros, o secretário Wellington Cardoso afirma ser inevitável a volta da fiscalização eletrônica. Segundo ele, os mais de quatro mil pedidos para instalação de quebra-molas nas ruas evidenciam a preocupação da comunidade quanto ao excesso de velocidade. Ruim com o pardal, pior sem ele...



Multa tecnológica

Atenção, motoristas abusadinhos: a partir do ano que vem, a Prefeitura de Uberaba vai passar a enviar as notificações de multa por infração de trânsito por meio eletrônico. Deve ser assinado no começo do ano que vem um convênio com o Serpro (a empresa de processamento de dados da União) para implantação do cadastro de endereços eletrônicos de motoristas, o que possibilitará enviar por e-mail as notificações. Tem mais: o autuado terá desconto de 40% no valor da multa quando pagar à vista. Mas terá de abrir mão de apresentar defesa contra o auto de infração.



Novidade recente

Essa possibilidade de uso da internet para envio de notificação de multa é recente. Entrou em vigor em novembro. Com isso, em vez de receber o documento via Correios, receberá por e-mail. Na verdade, essa novidade servirá não apenas para agilizar a entrega, como também para evitar as despesas com postagem das multas nos Correios. Basta ver que cada cartinha daquelas custa em torno de oito reais ao município e cerca de R$40 mil por mês...



Incompatibilidade - Detalhe sobre a entrega pessoal de notificações via Correios: nunca os carteiros acham o destinatário, principalmente quando ele só volta do trabalho para casa depois das 16h, horário em que os carteiros encerram a jornada de trabalho.



Campeão – No primeiro lote de 500 multas de trânsito a partir da entrada em vigor da nova lei, 20% foram decorrentes de manuseio de celular ao volante. Nem aumentando o valor da multa os motoristas criam juízo e param de falar ao celular enquanto dirigem!



Apoio de peso

ABCZ, Girolando e lideranças ruralistas fecharam apoio em torno do nome do vereador Marcelo Machado Borges, o Borjão, para assumir a Secretaria de Agricultura no segundo mandato de Paulo Piau. Porém, segundo consta, a única voz dissonante seria do Sindicato Rural, que já havia indicado o nome de Luiz Carlos Saad para o cargo. Piau vai ficar numa saia justa danada para decidir.



Troca-troca

A demora do prefeito em anunciar sua equipe para o próximo mandato fatalmente lhe trará desgaste político e pessoal. Melhor que dissesse de uma vez por todas quem ele não irá aproveitar mais, seja em razão de compromissos políticos assumidos durante a campanha ou qualquer outro motivo. Mas, Piau viajou, vai ficar fora da cidade até quinta-feira, não quis falar sobre o assunto até agora e ainda proibiu seus assessores mais próximos de confirmarem ou não se ficarão nos cargos ou dirão adeus no dia 31.



Prestígio

Arnaldo Manuel Machado Borges, presidente da ABCZ, acertou com a CNA para realizar em Uberaba, nos dias 28 e 29 de abril, a reunião nacional da Confederação da Agricultura. Todas as federações estarão representadas aqui e deverão participar, também, da inauguração do prédio do Senar na avenida principal do Parque Fernando Costa. Na oportunidade, as duas principais entidades representativas do meio rural brasileiro vão afinar o discurso, buscando o fortalecimento da classe produtora.



Desdém absurdo

É verdadeiramente inconcebível o desdém da Pró-Saúde em atender à imprensa local. Toda vez que surge um problema envolvendo o atendimento nas UPAs e a Pró-Saúde é questionada, as respostas são vagas e demoram para chegar. Foi assim em todos os momentos, inclusive agora, na paralisação dos médicos. É um descaso tão grande que beira a falta de respeito.



Sufoco

Quem deixou as compras de Natal para os últimos dias – ou teve de deixar porque o pagamento do 13º atrasou – deve se preparar para encontrar lojas lotadas hoje e amanhã. Nem parece que estamos vivendo a crise econômica mais aguda da história do Brasil...



Pé na tábua

Nessa semana que antecedeu o Natal, operários das empreiteiras responsáveis pela implantação do BRT não pararam um minuto sequer o serviço na avenida Santana Borges. Como a obra vinha a passos de tartaruga, essa agilidade repentina deixou os moradores do entorno com a pulga atrás da orelha...



Feliz Natal!

Agradecendo a cada um dos leitores, parceiros comerciais e colaboradores que prestigiaram o Jornal da Manhã, a JM Magazine, Rádio JM e JM Online nesse ano complicado de 2016, desejo a todos, em nome da equipe do Grupo JM de Comunicação, um Natal abençoado, com muita alegria e paz.