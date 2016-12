Especulaes



Cotado para disputar a presidência da Câmara, o vereador eleito Almir Silva selou apoio ontem ao atual presidente, Luiz Dutra

Especulações em série

Bastou o prefeito Paulo Piau pegar a estrada para as especulações em torno do troca-troca de secretários para o próximo mandato tomar conta das conversas políticas. Entre o que se comenta com muita insistência está a possibilidade de Rodrigo Mateus voltar ao comando do Procon em 2017. Rodrigo seria uma indicação do vereador Franco Cartafina.



Mais nomes

Se se confirmarem os boatos insistentes nos últimos dias, Eduardo Calegari e Iraci Neto deverão assumir, respectivamente, as secretarias de Educação e Saúde. Os dois já passaram por cargos semelhantes no âmbito estadual, por indicação do deputado Marcos Montes, que teve participação fundamental na campanha de reeleição de Paulo Piau. No entanto, caso se confirmem as escolhas, ambos deverão enfrentar resistência dos servidores da Educação e Saúde, que têm trabalhado pela manutenção de Silvana Elias e Túlio Cury à frente dessas secretarias.



É o cara

Ainda não se sabe ao certo para onde e quando será chamado, mas é tido como fava contada que o presidente da Fiemg Regional Vale do Rio Grande assumirá cargo no primeiro escalão do segundo governo Paulo Piau. Ao que tudo indica, o prefeito deve esperar o término das obras do BRT para convocar Altamir Rôso Filho, já que a empresa dele é uma das responsáveis pela execução do serviço.



A caminho – Embora seja avesso aos holofotes e corra de repórter mais que ladrão fugindo da cadeia, o secretário Toninho Oliveira deverá ser o nome de consenso na região para disputar eleições para deputado estadual daqui a dois anos.



Vai topar? – Toninho Oliveira já comandou a Amvale por muitos anos e desfruta de grande prestígio junto aos prefeitos e lideranças políticas triangulinas. Nos bastidores das campanhas para eleição dos prefeitos em Uberaba ele sempre foi um exímio articulador. Resta saber se ele vai topar trocar a retaguarda pela linha de frente na política...



Natal do bem

Durante um mês inteiro as equipes da ABCZ se mobilizaram para arrecadar alimentos e o resultado foram toneladas de produtos que serão entregues dia 27 para entidades assistenciais da cidade. No total são mais de 50 itens diferentes, entre os quais 400kg de arroz, 124kg de feijão e cerca de 800 litros de leite, além de 2.426 pacotes de fraldas, 500 litros de materiais para limpeza e de 600 peças de roupas de cama (lençóis e mantas). Um trabalho fantástico do pessoal da ABCZ, que merece todo o aplauso.



Vencedores

A Aciu premiou na noite de quarta-feira os vencedores do Concurso Cultural, promovido pela entidade. Foram contempladas três categorias, infantojuvenil, jovem e adulto. Maria Eduarda Matias, Brenna Letycia e Ricardo Ferreira Moreno receberam cartões-presente, na função débito, a serem consumidos no comércio em geral da cidade. Presidente José Peixoto comemorou o sucesso da promoção, que contou com mais de 300 frases inscritas.



Na mão

Governador Fernando Pimentel prometeu liberar o pagamento do 13º para os servidores estaduais ontem, mas até o fim do horário de expediente bancário o dinheiro não havia caído na conta dos funcionários...



Solução

Mil elogios ao serviço de Valet do Shopping Uberaba, principalmente nesse período em que os estacionamentos estão sempre cheios. Além de ficar mais fácil e prático, é seguro e rápido. Isso porque o Valet, no subsolo, conta com manobristas treinados. O primeiro período custa R$8 e o excedente, R$4. O pagamento é realizado diretamente no Valet Parking, no estacionamento coberto, cujo layout foi assinado por Paula Bernardo. Para quem não quer perder tempo procurando vaga, o Valet do Shopping Uberaba é solução certeira.



O trabalho das arquitetas Rosemary Ribeiro e Fabiana Miranzi é resultado de cuidadosa análise do perfil do cliente para transformar sua vontade em eficiência arquitetônica e em harmonia com as modernas tendências do exigente mercado. “O maior objetivo nos nossos projetos é criar uma residência que reflita os sonhos dos clientes. Para isso são sempre considerados fatores como insolação, topografia, funcionalidade e respeito ao modo de viver dos proprietários”, dizem elas. As arquitetas acompanham as obras desde o início, executando não só o projeto arquitetônico, como também o projeto de arquitetura de interior. Todos os acabamentos são estudados e detalhados por elas, bem como a iluminação. O resultado são residências descaracterizadas de modismos e tendências, nas quais a identidade dos proprietários está totalmente inserida