Enfim, o tutu!

Agora é oficial: a Prefeitura vai pagar hoje o 13º salário dos servidores que recebem até R$2.300, o que corresponde a 70% do quadro funcional do município. Já os 30% de servidores com salários superiores a esse valor terão de esperar mais um pouquinho para receber. A previsão que até amanhã todos estejam com o dinheiro na conta. Oremos!



Toma lá, dá cá

Porta-Voz de terça-feira publicou a ratificação da contratação da Caixa Econômica Federal como banco oficial da Prefeitura de Uberaba para pagamento dos salários e benefícios dos servidores municipais, ativos e inativos, da administração direta e indireta. Em linhas gerais, a publicação evidencia que a ratificação traduz uma reciprocidade com a instituição financeira, uma vez que, diante da crise financeira, o município não dispunha de recursos suficientes para arcar com o pagamento do 13º dos funcionários. Diz, textualmente: “A negociação com a CEF representa um incremento de recursos no erário de, aproximadamente, R$10.000.000,00, os quais serão de vital importância para o pagamento do 13º salário dos funcionários públicos municipais. Ressalte-se que a presente contratação não gera ônus ao Município”.



Dispensa de licitação

A exclusividade da movimentação financeira do município dada à Caixa para pagamento dos servidores foi feita com dispensa de licitação, por 60 meses. Rescinde o contrato anterior, que venceria em 2018, e firma um novo, tendo em vista o salto olímpico da folha de pagamentos da PMU, de R$16 milhões para R$27 milhões, atualmente. Essa nova contratação traz vantagens evidentes para o banco, não apenas para a PMU, que conseguiu levantar o dinheiro necessário ao pagamento do 13º salário. Afinal, os servidores representam mais de sete mil correntistas ativos, fora os aposentados, movimentando dinheiro na agência local e podendo "comprar" os produtos oferecidos pela instituição financeira, que são o grande lance desse negócio...

Troca de comando – A Amvale, associação que congrega os municípios do Triângulo Mineiro, deve trocar seu comando em janeiro. O atual presidente, Ademir Ferreira de Melo, não concorreu à reeleição em Campo Florido e vai entregar o cargo na virada do ano.



O próximo – Ainda não existe movimentação em torno da eleição para a nova diretoria da Amvale, até porque a maioria dos prefeitos reeleitos está às voltas com o fechamento das contas do primeiro mandato, e os novatos parecem pouco interessados nesse cargo. Ao que tudo indica, a presidência da associação deve ser entregue a um dos reeleitos, que tanto pode ser Paulo Piau quanto Celson Pires (Conceição das Alagoas), ou Ruy Ramos (Pirajuba).

Tombamento de araque

Leitor da coluna anda indignado com o que chama de “tombamento de araque” de imóveis considerados históricos no centro da cidade. Primeiro foi a casa de Laurencina Palmério, na rua Vigário Silva. Todo o casarão foi ao chão para dar lugar a um estacionamento, porém mantendo-se a fachada pela metade. Ele cita o artigo 17 do Decreto Lei 25/37, para justificar a sua indignação: “As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado”.



Maus exemplos

Os maus exemplos de “preservação” do patrimônio arquitetônico da cidade vêm se multiplicando também na avenida Leopoldino de Oliveira. Ali, dois palacetes estão sendo derrubados, nos mesmos moldes: conserva-se a parede da frente do imóvel e o resto vira pó. Pois é. O leitor sugere que ou se preserve de verdade o imóvel porque tem valor histórico, ou se acabe com esse “tombamento de araque” no município.



Propina não

Na terça-feira, quando o prefeito Paulo Piau assinou termo de parceria com o Ministério Público sacramentando a cooperação entre os poderes na promoção do programa “Eu Não Pago Propina!”, o promotor de Justiça José Carlos Fernandes voltou a frisar que de nada adianta pregarmos o fim da corrupção sem mudarmos o nosso próprio comportamento. “Para termos um país honesto, cada um deve, antes de tudo, ser honesto. A transformação da sociedade passa necessariamente pela transformação do indivíduo. A pessoa tem que primeiro passar a adotar as medidas que ele quer que sejam objeto de transformação para, aí sim, nós passarmos para toda a coletividade.” Perfeito!

Mecanismos de controle

Um dos pontos prioritários desse programa anticorrupção liderado pelo Ministério Público prega a necessidade de criação de mecanismos de controle pelas empresas no trato com o poder público. O caso Odebrecht é emblemático. Só depois que seu principal executivo foi preso na operação Lava-Jato a empresa veio a público falar sobre adoção de novas práticas internas de controle para acabar com pagamentos de propina. Não devia ter existido nunca, mas antes tarde do que nunca para aprender a lição.



Seleção virtual

Sinal dos tempos: a designação de professores pelo Estado deixará de ser presencial. Daqui pra frente, todo o processo de designação de profissionais interessados em atuar na rede estadual de ensino será à distância e online. O candidato deverá entrar no sistema e indicar a escola na qual ele quer pleitear uma vaga e aguardar a designação. A previsão é que no próximo ano sejam designados cerca de 120 mil profissionais para atuar na rede estadual.



Representado pela gerente de Marketing Lucy Jardim, o Shopping Uberaba recebeu das mãos de Vandinho Andrade troféu “Destaque do Esporte 2016”, outorgado pela Fundação Municipal de Esporte e Lazer, na noite desta segunda-feira. Homenagem traduz o reconhecimento da Funel ao apoio incondicional ao esporte pelo Shopping Uberaba