Paula Barcellos recebe Eliane Sarkis em festa para a neta

Profissional dos mais festejados da medicina, o gentleman Luiz Gustavo Sabino Borges comemora

50 anos hoje JM MAGAZINE

Cynthia Ferreira é capa da JM Magazine; sucesso antecipado

DUAS estreias terão interesse especial do leitor da JM Magazine. A da bela Thiessa Sickert, na coluna de variedades, Sintonia Fina, e da descolada Fernanda Viola, em espaço denominado Papo Cabeça, falando sobre “cabelos”. Na gastronomia, Carol Nassif mostra que a medicina pode rimar com panelas fartas e ótimas cavalgadas, que ela pratica tão bem.

Ramon Magela Luiz Ciabotti e Lídia Prata à frente do lançamento da espetacular

59ª edição da JM Magazine, hoje, na Maison Blanche



LEITOR terá em mãos, amanhã, nas bancas de revistas, a 59ª edição da JM Magazine. Na capa, com direito a foto de Ramon Magela, Cynthia Ferreira, odontóloga que é referência em clareamento de dentes, usando inovadora técnica de lentes de contato. Lançamento acontece hoje, na Maison Blanche, num clima de festa; enriquecendo nossa já festejada agenda de fim de ano.

Fotos/Martinha Sabino Salões da elegantérrima Aída Abreu se abriram para o chá de apresentação da bisneta Celina, provocando encontro de quatro gerações: a hostess, a filha Paula Barcellos, a neta Gabriela e a bisneta, tão linda quanto estas



Queridas Paula Barcellos e

Eliane Sarkis Celina com Paula Barcellos e Gabriela

Nanda Guaritá, Vitória Recife, Cacala e Maria Paula Meneghello Sônia Mesquita com a filha Renata



Dulce Helena e Miriam Freire, que decola para o Natal em Paris Daniela com a mãe, Elzinha Miziara

Soninha Caetano e Meg Andrade



Jorge Alberto Montados nas casas e visitados nas igrejas, os presépios mantêm o espírito religioso e a tradição natalina. Na foto, a representação do nascimento de Jesus, na Catedral de Uberaba



NATAL AMARGO

UM DOS mais importantes articulistas da história da imprensa, em Uberaba, padre Prata nos “obriga” a lê-lo, aos domingos. Ele não deixa de ser religioso ao escrever, mas sabe se desvencilhar da pieguice, que ataca aqueles que redigem sob o olhar tedioso dos santos. Título de seu último artigo, “Natal Amargo”, já diz tudo. Sério e sincero ao encarar o Natal como produto de consumo. Afinal, pergunta ele: “O que estamos festejando no Natal? Nosso vazio interior?”.• Pode ser raciocínio cético de quem tem 95 anos, mas é um raciocínio a ser levado em consideração.

Sandro Neves BY IVALDA MODAS – Chiquê do Natal tem tudo a ver com o bom gosto de Ivalda Modas, que amanhece literalmente repaginada para os grandes eventos da semana. Os modelos mais bem-vindos para as mulheres brilharem nos almoços, encontros e nas ceias de fim de ano estão ao alcance de todas na indispensável Ivalda Modas. Hora de conferir. Ao lado, modelo exclusivo

by Ivalda Modas



SHOW DE DADÁ

LEVANTANDO a bola do lançamento de hoje, o cantor Dadá Fonseca faz “aquela” apresentação. Gente bacana estará folheando as 236 páginas da robusta edição, pontuada por matérias de Indiara Ferreira, sobre memes da internet; de Luiz Ciabotti, sobre os carros que levarão os consumidores a investirem alto, em 2018, para ter na garagem os modelos mais tops dos próximos 12 meses, um deles reservado à Reforma da Previdência, pois Deus é pai e vai ajudar a fazê-la.

ALTA E BAIXA GASTRONOMIA

ALTA gastronomia é quesito em voga nas duas últimas semanas do ano, trazendo à mesa o que há de mais sofisticado para almoços e jantares, harmonizados com vinhos das melhores safras, seguidos de sobremesas fantásticas. A tradição retorna com tudo, inspirada em Portugal e França e nos países de origem dos hosts. Na contramão disso tudo, foi engraçada a história de que o mais elogiado restaurante de Londres nunca existiu. The Shad at Dulwich não passou de gozação de um jornalista inglês, cujas resenhas falsas provocaram reservas até do exterior. De certa forma, o fato faz sentido. A comida inglesa é tida como a pior do mundo; dizem que é comida de preso. Não dos presos da Papuda, claro.

MEMÓRIAS DO CÁRCERE

NÃO SE sabe se Marcelo Odebrecht aproveitou sua “estada” de 22 meses na cadeia, em Curitiba, de onde sai hoje, para ler Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. De qualquer forma, o título, para um e para outro, é marcante. E, se a comida para o segundo foi a mais exígua, para o primeiro, fartura não faltou. “Aos sábados, o próprio Marcelo preparava uma pizza com pão sírio e coberturas variadas. A de azeite com zaatar era considerada ‘espetacular’. Outra receita levava tomate-cereja e queijo de cabra importado”, diz a colunista Mônica Bergamo.

TAPETE VOADOR

• Star Wars: Os Últimos Jedi – Com tudo a ver com as férias, o Episódio 8 da saga lota nossos cinemas.

• Ele é 10! – Homenageado especial de hoje, o médico cirurgião pediatra e gentleman Luiz Gustavo Sabino Borges recebe carinho especial da esposa, Ana Paula; do filho Leonardo; do pai, Zezinho Borges, e da mãe, nossa amiga de sempre, Lélia Bruno.

• Trégua – Nem no Natal nem no ano novo nos esmorecemos, faltando à academia de ginástica. É hora de pegar firme, antes que o peso das festas seja acusado pelas balanças.

• Star Wars – Ninguém precisa gostar da saga Os Últimos Jedi, mas os cenários e efeitos são fantásticos.

• Cheirando chocolate – Longe de ser droga, o chocolate em pó virou moda no Ocidente, ao ser aspirado por “bacanas”, fazendo alavancar o produto, produzido com refinamento na Suíça e na Bélgica.

• Mais limpo – Excelente a crônica Por um Planeta mais Limpo, de Renato Carvalho (JM, 17/12).