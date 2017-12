Giovana Borges Belli comemora seus três aninhos no Natal da Minie

Giovana Borges Belli comemora seus trs aninhos no Natal da Minie

Silvio Neto, na foto com Aninha Afonso, pilota, com amigos, a Festa do Buraco, hoje Mariana e Fernando Freire, que se deu bem na prova de Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Ribeirão Preto direto para a comemoração no

Rio de Janeiro

Crianças da família Belli em festas no Catavento Buffet



Fotos/Tatiane Mendonça Giovana com os pais, Pri Borges e Daniel Belli, e o avô Sérgio Borges com a esposa, Lenira Boscolo



GIOVANA E A MINIE

NATAL DA MINIE foi a sugestiva decoração do aniversário de três anos de Giovana Borges Belli, super bem-produzida por Maria Paula Mendes. Pais da criança, Daniel Belli e Pri Borges, ficaram realizados com a organização, o atendimento e o bufê. E a meninada fez o que queria no fantástico parque de diversão do Catavento Buffet.

Com os avós paternos, José Roberto Belli e Márcia



Aniversariante com o tio Gabriel Belli e a madrinha Luciana Faria Gabriela Hueb, Pri Borges e Aline Guimarães, todas grávidas



Natal da Minie foi o tema da decoração criada e produzida pela competente Maria Paula Mendes, no super Catavento Buffet



As top models Nayana, Luana e Suelem, arrasando no showroom de Linamarina; impacto fashion para o fim de ano



NATAL BY LINAMARINA

NESTE FIM de ano, Linamarina faz um brinde a todas as clientes que circularam pelo seu showroom, em 2018. Tim-tim! Na proximidade do Natal, aproveita para desejar boas festas a todas elas, com os melhores e mais charmosos modelos das grifes que tão bem representa, em Uberaba. Natal com tudo, com a moda concept by Linamarina. Sempre show no guarda-roupa das leitoras em dia com a moda.

Clima do mais alto-astral na colação de grau do 9º e do 3º ano do Colégio Nossa Senhora das Graças; inovações totais para 2018



CONQUISTAS EDUCACIONAIS

DEPOIS da Cantata de Natal no Shopping Uberaba, da Celebração da Palavra, na Santa Teresinha, da Colocação de Grau do Infantil II, 9º ano e 3º ano do Ensino Médio e do baile do 9º ano, o Colégio Nossa Senhora das Graças encerra suas atividades, com a confraternização dos funcionários, hoje. Para o diretor, José Luiz, 2017 foi um ano de vitórias. Merece ser festejado.

Jorge Alberto Em cores fortes e texturizadas, os vasos vietnamitas chegam à floricultura AF Garden Center, bem a tempo do Natal



PAISAGISMO NATALINO

ESTE sábado promete maior circulação pela floricultura AF Garden Center, que está bombando com pinheiro e, também, com espécies tropicais, para quem faz um Natal bem brasileiro. Aos belíssimos vasos vietnamitas somam-se plantas de grande porte, que mudam o visual das varandas e dos jardins. Bem ao lado do aeroporto.

Bom gosto é tudo, na Hueb, em tempo de Natal. Neste Natal fale

De amor…

De encantamento…

De coisas eternas!

Presenteie com

uma joia Hueb!



Dani Vitorino Gente boa e competente, o personal trainer Maikel Marcelino aproveita o fim de semana para malhar no Parque Fernando Costa



FESTA DO BURACO

DEPOIS DA FESTA do advogado Diamantino, o Pfizer Trio incorpora mais dois músicos – Diogo Aurélio, no pandeiro, e Steve Wanderson, no cavaco – para agitar sábado, 16, na Festa do Buraco, que Silvio Neto, Leo Felix, João “Orelha” e mais 13 amigos realizam na Fazenda São João. Com tudo para ser a melhor festa da moçada, no fim de ano.

TENOR NA MEDALHA

EM TEMPO de crise, cada um sabe de si e se vira, à sua maneira. Consagrado Thiago Neves troca repertório de tenor, no qual é muito bom, por MPB e música pop, neste caso, bem representada pela Ave Maria de Gounod, há muito incorporada à cultura pop. E o pop não poupa ninguém, nem o Papa, que é pop, como diz Engenheiros do Hawaii; nem o compositor francês, virilizado nas rádios e nas mídias sociais, onde é tocado por tudo quanto é banda, no sentido duplo da expressão. E falando em banda, Neves lembra que será acompanhado por uma, tocando desde padre Zezinho a Almir Sater. Não é recital, diz ele, é show. Ah, bom! Amanhã, às 18h30, na Medalha Milagrosa. Vamos lá.

TAPETE VOADOR

• Batismo – Rafael, o primogênito de Kariza e Murilo Batista Abud, será batizado neste sábado.

• Árvore da P&A – Original lembrança de fim de ano, árvore de Natal da poderosa agência de publicidade P&A (leia-se Marina e Geraldo Garcia de Freitas) é peça de madeira renovável. Bacana até!

• Chá de apresentação – Ontem, em casa de Aída Abreu, houve chá de apresentação da bisneta Celina, filha de Gabriela e neta de Paula Barcelos e Gabriel Rezende.

• JM Magazine – Eterna colunista Virgínia Abdalla entrevista Patrícia Zaidan, editora da revista Claudia. Lançamento dia 19, na Maison Blanche.

• Café com Poesia – Hoje, às 11 horas, Café com Poesia do grupo Insurgência, na Lemos & Cruz, a partir das 11 da manhã. Com presentes de Natal de seus amigos.

• Nascimento – Manuela veio, ontem, ao mundo, alegrar residência de Marília e do fisioterapeuta Gustavo Piau e para corujice de Heloísa e Paulo Piau e felicidade da irmã, Marina.