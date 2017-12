Fernando Panattoni comemora diploma em Medicina

DIPLOMA

Fernando Panattoni Chaves Junqueira cola grau em Medicina, pela Universidade de Uberaba, dia 15, e estará no baile de gala, dia 16 CHEGADA

Adolescentes Victor Mendes Amaral e Pedro Leal de Macedo, preparados para receber a tia, Taciana Mendes Locatelli, que chega hoje de Paris, para o Natal, aqui

Filho dos amigos Lauro Juarez Prata Sabino Loes e Rose Mary Branco Loes, Fernando Branco Prata Loes integra elenco de formandos em Medicina, pela Universidade de Uberaba



Alegria Ilimitada Diretoria do Colégio Marista, José Jorge Ribeiro Meirelles, Cristine Vieira Castro, Renata Montes de Souza, Edson Alves Cunha Neto, na animada confraternização de fim de ano da escola; festa toda organizada

pela Alegria Ilimitada



COM ALEGRIA ILIMITADA

COM MUITA descontração, diversão e integração dos colaboradores! Assim, o Colégio Marista Diocesano celebrou os bons resultados conseguidos durante o ano de 2017. Uma festa de confraternização maravilhosa, com tudo de bom, organizada, é claro, pela Alegria Ilimitada. Dezembro é mês de festas e Soraia Baroni com show da Alegria.

Felipe Árabe e Maria Cristina Guarato com Dila Guarato, Fernanda e Bruno Guarato, nas comemorações do fim de ano



Eustáquio Paiva recebendo a colunável Lilian Andrade Antônio no indispensável salão Tanoar



AS BELAS DA HORA

Cláudio Freitas Caroline Aparecida Ciabotti participa do baile de formatura do Ensino Médio, nesta sexta Médicos Marina Dib e João Eduardo Januzzi no roteiro social do

fim de ano



O futuro já chegou no seu Technos, com exclusividade na Joalheria Cardoso, no Shopping Uberaba



No Colégio Nossa Senhora das Dores, pais orgulhosos com os filhos e filhas medalhistas nos esportes, vistos aqui com o coordenador da Escola de Esportes, Karel Avelar, e a diretora, Marta Fabri



SHOW DE BOLA

EDUCAÇÃO de qualidade do Colégio Nossa Senhora das Dores inclui a ênfase nos esportes. Em 2017, alunos do educandário foram campeões na Copa Sesc, no Torneio Assaub, no Jemg, Jeura e na Copa Triângulo. Garra, liderança e superação no futsal, vôlei, handebol, basquete, na natação, no judô, badminton. Show de bola!

Grupo Insurgência agita a livraria Lemos & Cruz, com o Café com Poesia, neste sábado, a partir das 10 horas





CAFÉ COM POESIA

ANOTE na sua agenda eletrônica. Sábado, 16, a partir das 10 horas, na Lemos & Cruz, Café com Poesia. Uma atuação do Insurgência, pilotado por Mayron Mundoca e que tem levado a maior galera à livraria dos premiados Manuela e Valdir Oliveira. Momento para escolha do presente de Natal dos





Sandro Neves Designer de interiores Raphael Ticiano, sempre atento às tendências, busca na Luxor Acabamentos os lançamentos

do momento

Ivalda Modas investindo alto nos modelos de fim de ano

TAPETE VOADOR

• Médico – Fernando Junqueira receberá, amanhã, título de médico. Eduardo Catananti Junqueira e Maria Helena Panattoni Chaves sentindo-se realizados com o sucesso do filho.

• Ivalda Modas – Elas são motivos de modelos especiais que Ivalda Bessa trouxe diretamente do Rio, de São Paulo e Beagá. Eu me refiro às formandas que arrasam usando Ivalda Modas.

• Cerveja gelada – DJ Julinho de Oliveira e empresário Carlos Humberto Ennes Andrade comemoram, hoje, suas datas; momento especial para celebrarem a vida.

• Cecilinho – Inteligente e atento a tudo e a todos que saem na coluna e circulam por sua famosa loja de presentes (leia-se Casa Verde), Cecilinho aniversaria hoje, recebendo homenagem especial do colunista. Alegria e saúde. Tim-tim!

• Trumpiadas – “Trump aliou-se com a ala direita israelense (...) e deu a esse campo a esperança de que seus sonhos de que Israel absorva os territórios palestinos (na Cisjordânia) possam ser realizados”. – Clóvis Rossi, Folha, 10/12.