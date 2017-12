Diamantino Filho ganha festão da esposa, Vitória

Diamantino Filho ganha festo da esposa, Vitria

MULHERES

Mirian Abdanur Pinto Cruz com a filha Juliana Diamantino no festão do advogado Diamantino Deborah Diamantino com o filho Edu, na festa que marcou o último

fim de semana

Fotos/Digital Vídeo Produções PRESENÇAS

Diamantino, recebendo o reitor Marcelo Palmério, na chácara Buritis Advogado Diamantino Silva Filho com a esposa, Vitória; bolo francês e hortênsias colhidas nos

jardins da chácara

FESTÃO DE DIAMANTINO

DA LISTA dos convivas ao cardápio by Mariza Cury (arrasando, como sempre) e à música competente do Pfizer Trio – Fernando Remingger, na batera; Eric Fontes, na voz e violão, e o espetacular cantor Gabriel Mendes, que se revela um dos melhores da cidade –, tudo aconteceu da melhor forma possível na comemoração dos 75 anos do super-realizado advogado Diamantino Silva Filho.• Recebendo com ele, a esposa, Vitória, sempre comunicativa, e os filhos Eduardo Guilherme e Frederico, em noite para lá de acertada.

Casal com os filhos Guilherme, Frederico e Eduardo, no alto-astral da festa que rolou no aniversário do “chefe”



Eduardo Diamantino com o amigo Marcos Bilharinho Alexandre Atheniense, especialista em Direito Digital



DIREITO DIGITAL

DESDE 1983, e antes de qualquer outro país, o Brasil evolui, com o surgimento do Direito Digital, um dos segmentos mais avançados do conhecimento. O Direito Digital é um ramo essencialmente multidisciplinar, que dentre outros serviços se destaca pelo enfrentamento jurídico a favor de pessoas, organizações e marcas vítimas de diversos ataques à sua reputação na internet. Quem falou sobre isso, com o colunista, foi o bem-sucedido advogado desta área, Alexandre Atheniense (52 anos), à frente de um dos mais concorridos escritórios neste setor, em BH e São Paulo, de onde veio para o aniversário do advogado Diamantino.

Aniversariante com Bruno e a namorada, Isabella Diamantino

Entre juiz, promotor e advogados, José Sebastião Chair Dib (Araxá), Ademar Barros, Guido Bilharinho; Aristóteles Atheniense e Silvio Fausto de Oliveira



AVANÇOS DO DIREITO

SEGMENTO do Direito Digital tende a crescer, a partir de 2018, com a chegada das eleições. Para Atheniense, “chama atenção a pauta discutida, esta semana, no TCE, sobre possibilidade de, durante o pleito eleitoral, existir uma grande proliferação de notícias falsas geradas na internet, tentando induzir o povo a informações desvirtuadas em relação a determinados candidatos. Como a exemplo do que aconteceu nas últimas eleições americanas, fator decisivo para o aumento da popularidade do Trump, ao mesmo tempo em que espalhou diversos boatos negativos sobre a reputação da concorrente Hillary Clinton”.

CANAL DE MÍDIA DIGITAL

“FRENTE à divulgação de notícias falsas”, ainda é Alexandre Atheniense quem fala: “nós podemos monitorar informações, divulgadas na internet, em tempo real, e tomar medidas judiciais e administrativas, no menor tempo possível, provocando um contra-ataque, removendo conteúdos que causem imagem negativa, veiculada via internet. Uma boa versão pode valer mais do que o próprio fato. Em Uberaba, tivemos oportunidade de trabalhar para o prefeito Paulo Piau, construindo canais de mídia digital muito eficientes para a Prefeitura Municipal”.

Cantor Gabriel Mendes arrasou na festa de Diamantino Poltrona manuelina customizada é sugestão bem-vinda da loja Bendito Móvel à decoração do fim de ano

MÓVEL & DECORAÇÃO

PROXIMIDADE do Natal aguça o interesse pela decoração. Repaginar um ambiente dá um toque novo na casa. E isso se faz recorrendo à diferenciada Bendito Móvel. Renata e Fádua Hueb, mãe e filha, pretendem fechar as portas e, diante disso, baixam os preços, tornando os móveis customizados acessíveis a todos. Bendito Móvel, rua Capitão Manoel Prata, 353.

Batizado de Bernardo Pegorari Camargo foi dos mais comemorados; na foto, com os pais, Giovanne e Caroline Pegorari, e os padrinhos, Maria Eduarda Pegorari e Euripedes Pegorari



CARDÁPIO COMPLETO

COMO não existe mais a preocupação de saber onde levar amigos para almoçar, todos nós já aderimos ao Restaurante Tropeiro; resta informar sobre a diversidade de pratos, servidos, diariamente. Em tempo de nutricionistas e valorização do corpo, a mesa de frios é show à parte no restaurante da rua Major Eustáquio, esquina com Epitácio Pessoa.

Sandro Neves Mesa de frios do restaurante Tropeiro garante fartura àqueles que cuidam da forma física e da saúde

TAPETE VOADOR

• Oriente Express – O melhor da nova versão de Assassinato no Oriente Express é ouvir Kenneth Branagh falando um inglês escorreito. Aula de dicção.

• Athenienses – Entrevistado do colunista, hoje, Alexandre Atheniense é filho do consagrado jurista e articulista do Jornal da Manhã Aristóteles Atheniense.

• Da irreverência – Faleceu no dia 9, aos 79 anos, Luiz Carlos Maciel, que, entre outros talentos, participou do jornal O Pasquim, agito da contracultura dos anos 60/70.

• Trumpiadas – Reconhecer, desnecessariamente, Jerusalém capital de Israel foi mais um erro de Trump.

• Perda – Faleceu ontem, aos 90 anos, nossa amiga Tereza Moisés. Pessoa das mais comunicativas, Tereza enriquece a seção gastronomia do meu livro Fragmentos Árabes. Deixa a irmã Antônia Moisés Carneiro.

• Participação – Um dos prazeres de Tereza Moisés era participar dos eventos da sociedade, seja em reuniões de amigos, do Lions e, também, das celebrações católicas.