Luisa e Henrique nas balações de fim de ano em Uberaba

Luisa e Henrique nas balaes de fim de ano em Uberaba

Nadir Silveira nas novenas de Natal que movimentam residências

Loló Martins e Cristina Guido em recente evento social

Luísa Borges e Henrique na comemoração de fim de ano em casa de Andrea Fabri e Carlos Eduardo Nascimento

Fotos/Jorge Alberto Carlos Eduardo e Andrea com o filho Felipe, o sobrinho Pedro e Marta Fabri na comemoração de fim de ano

UM dos casais mais bem-vistos da sociedade, o advogado Carlos Eduardo Nascimento e a esposa, Andrea Fabri, diretora do curso de Direito da Universidade de Uberaba, abriu residência para encontro familiar de fim de ano. Colunista e a prima Jandira Abdalla tivemos o prazer de estar com eles e participar da agradável reunião, enriquecida pela presença dos pais da hostess, Hélio Fabri e a consagrada educadora e diretora do Colégio Nossa Senhora das Dores, Marta Queiroz Fabri, que fecha o ano com nota 10!

Marta Fabri com o genro Carlos Eduardo e a filha Andrea, Guilherme Fabri e Luísa, Lilian, Luciana e Luísa

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO

ESPECIALIZADO em Direito Tributário, Administrativo e Econômico, Carlos Eduardo Nascimento é doutor em Direito Político e Econômico, atuando na Unipac e como secretário adjunto de Administração na Prefeitura de Uberaba, sendo responsável pela elaboração do Novo Código Tributário do Município de Uberaba. É, também, membro da Comissão Permanente de Estudos de Direito da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/MG. Colunista teve de ficar esperto para conversar com o mestre.

As irmãs Adriana, Marta e Regina com Jandira Abdalla, Elda Tibery,

Hélio Fabri e Zuleika

Fotos/Jorge Alberto Padre Prata com o prefeito Paulo Piau e o presidente João Sabino

no almoço da ALTM

Ana Laura Quadros com Arahilda Gomes na reunião festiva da ALTM Sueli Carvalho com o tenor Thiago Neves, que se apresentam na Medalha MiIagrosa, dia 17 (domingo), às 18h30

Wesley Sanchez Esculturas fazem a diferença e dão toque de cultura e arte na decoração by Casa Verde

CASAMENTO DE Lorena e o médico e amigo Ilídio Antunes de Oliveira Júnior movimenta padrinhos e parentes na Casa Verde. Boa oportunidade, também, para escolhermos os presentes de fim de ano. Amigos que precisam ser lembrados são merecedores da exclusividade de mimos, lembranças e presentes maravilhosos de Casa Verde, na rua São Benedito.

Mauro Costa Sandra Nascimento superlota, hoje, a Academia Fit Uirapuru

COM TUDO para energizar os alunos, Sandra Nascimento superlota, hoje, a Academia Fit Uirapuru. O som e o ritmo alucinante da aula de aeróbica vão balançar as estruturas da poderosa academia do Uirapuru Iate Clube. Associado vai molhar o corpo na vibração das aulas que dão o andamento certo de fim de ano à academia do belíssimo clube de campo.

Aí está a paineira, florida em abril passado, que Hélia Angotti defende, com toda razão, sua preservação, na rua Evaristo da Veiga, Mercês Vermelho, com brilho, aquece o guarda-roupa das bem-vestidas no Natal de Ivalda Modas

REUNIÕES de fim de ano dominado pelas presenças femininas que recorrem ao esporte fino de Ivalda Modas para se apresentarem bem, em todos os momentos. Se as estampas dominam a coleção de blusas, os vestidos lisos, com predominância do vermelho, branco e preto, fazem a diferença no visual de fim de ano de Ivalda Modas. Bom gosto em tudo.

CARMEM! FAÇO minhas as palavras da colunista de O Globo, Hildegarde Angel: “Carmem não foi a última, foi a primeira e única. Mais que grande dame, era grande personalidade, grande formadora de opinião, o maior mito da sociedade brasileira. Soube desempenhar seu papel como verdadeira diva, no exclusivo palco dos aristocratas do dinheiro, do poder e dos sobrenomes. O diferencial de Carmem era ser sempre a mesma com qualquer um, fosse ele o Bill Gates, o Roberto Carlos, um artista anônimo ou o verdureiro da esquina. Carmem conversava igual, tratava igual, emitia os mesmos conceitos, que para alguns soavam como vindos de um universo paralelo”. De certa forma, a elegância deixou de existir com a morte de Carmem Mayrink Veiga. • Para Hildegarde Angel, Carmem doou sua fantástica coleção de vestidos para o futuro Museu da Moda, no Rio de Janeiro.





• Singapura – Amigos Glória e Cacildo Lenza decolam hoje para passar o Natal com o filho Álvaro, que trabalha numa das maiores empresas asiáticas.

• Mulher – Sempre ligada no que acontece de bom e polêmico no mundo, Maria Lea Coelho Almeida comemora, hoje, seu dia especial. Aquele abraço!

• Fim de ano – Almoço festivo marcou o encerramento do ano na Academia de Letras do Triângulo Mineiro, com palavras otimistas do presidente João Sabino.

• Exposição – Hoje, às 9h da manhã, abertura da exposição de artesanato na Galeria Rachel Machado, na sede da Fundação Cultural, à praça Rui Barbosa.

• Direito – Carlos Eduardo Nascimento divide com Lucas Coelho Nabut participação de uberabenses na autoria do livro Direito Militar, que acaba lançado pela Boulesis Editora. Ao todo, são dez especialistas no assunto.

• Presépio – Hoje, às 16h, apresentação do presépio no Museu de Arte Sacra. Como poucas cidades, Uberaba preserva este sentimento tradicional de religiosidade.