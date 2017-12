Maria José e Hélio Boff comemoram 65 anos de casamento em missa especial

Maria Jos e Hlio Boff comemoram 65 anos de casamento em missa especial

Cláudio Freitas PRESENÇAS

Aninha e Beto Marzola, vistos no festão de Bel e Fenando Martins Clássico – Carmen Mayrink Veiga por Portinari, perfeição em duplicata

PLATINA

Maria José e Hélio Boff comemoram 65 anos de casamento, hoje, com missa às 17 horas, na igreja de São Benedito



Carmen Mayrink Veiga, cuja saída de cena encerrou o ciclo das elegantes brasileiras; o país é outro e a realidade, nem se fala!



Médico Luiz Fernando Angotti reuniu integrantes do grupo das quartas-feiras no seu niver; na foto, com a esposa, Cleise; Frank Neaime, Luciano Borges e José Fernando Bento



Cleise Scalon brindando o fim de ano com Azniv, Dayse

Laterza e Vicky Consone



Vicky, Gilda Mendonça, Graça Camargo, Maria Alice Nassif, Idarlene Abrão, Lélia Bruno, Neila Hueb, Tininha Marzola, Elizabeth Colombo, Maria Aparecida Barros, Lídia Terra e Cristina Hueb em jantar festivo organizado

pela Alegria Ilimitada



DECORAÇÃO E BUFFET

FORAM assinados pela Alegria Ilimitada a decoração e o buffet do ótimo jantar de confraternização dos moradores do colunável edifício Jacarandá. No cardápio, a elogiada comida árabe, feita sob o olhar atento de Soraia Baroni. Quibe assado na brasa, trigada, charuto de folha de uva, dentre outras iguarias merecedoras de todos os elogios.

Cristiana Borges Vilela (2ª da esq. para a dir.) comemorou aniversário em roda de amigas, incluindo colegas do curso de Medicina da Uniube



MULHERES FASHION

COM TANTOS eventos agendados para este sábado, o showroom de Linamarina ganha movimentação inusitada de clientes em busca da roupa mais adequada. Se o forte é o esporte fino, as roupas de formatura merecem atenção especial das jovens. Antenada Adriana Lyrio acaba de lançar coleção de semijoias que está bombando na completa Linamarina.

Ton sur ton nas propostas de Linamarina para os eventos mais que colunáveis deste fim de ano



LIVROS DE NATAL

ESTÁ NA hora dos presentes de Natal e, com certeza, a livraria Lemos & Cruz está no roteiro dos inteligentes que sabem se lembrar dos amigos. Da coleção de luxo de Harry Potter a filósofos que ganharam o mundo, como Nietzsche, ou poetas clássicos, como Dante Alighieri, as opções de presentes são imensas na queridíssima Lemos & Cruz.

JARDINS EXUBERANTES

FALTAM duas semanas para o Natal e, se a gente prestar atenção, faltam também toques na varanda e no jardim. As soluções quem dá é Fernanda Detoni, na floricultura AF Garden Center, na avenida Nenê Sabino, ao lado do aeroporto. De lá, você já sai com os vasos vietnamitas, em cores sépia ou fortes, e com as plantas na espécie e no porte desejados.

Jorge Alberto Jorge Alberto Dante, Nietzsche e Goethe, os clássicos também estão na rota dos presentes de Natal da Lemos & Cruz Novas cores dos potes vietnamitas que acabam de aportar na floricultura AF Garden Center; bem a tempo

do Natal





CONQUISTAS E COMEMORAÇÕES

MAIS que agitado, o Colégio Nossa Senhora das Graças realizou, com sucesso, o baile de conclusão de curso do 3º ano do Ensino Médio, a festa do Infantil II e já agenda a Cantata de Natal, formatura do 9º ano e confraternização dos funcionários. A cada conquista, uma comemoração. Colégio Nossa Senhora das Graças, preparando o aluno para a vida.

Cantata de Natal – Depois de fazer bonito no Shopping Praça, o Coral do Colégio Nossa Senhora das Graças apresenta-se dia 12 de dezembro, às 19h30, no Shopping Uberaba

Os Deuses que Habitam em Nós é o espetáculo que a academia Giovana Franchi apresenta hoje e amanhã no Teatro do Centro de Cultura José Maria Barra



OS DEUSES EM NÓS

COM TUDO para arrasar, hoje e amanhã, às 19h30, no Teatro do Sesi, a 16ª edição de Maktub (“estava escrito”) é centro de atenção dos apreciadores da dança. O tema deste ano é mitologia: Os Deuses que Habitam em Nós. À frente do espetáculo, a escultural Giovana Franchi, que já formou dezenas de alunos de dança árabe. Espetáculo para superlotar o belo Teatro.

TAPETE VOADOR

• Salvem a paineira – Adesão total à campanha da médica Hélia Angotti para salvar a belíssima paineira da rua Evaristo da Veiga, no Mercês. Ela tentou evitar o crime da derrubada da paineira à entrada do antigo USC e não conseguiu. Venceu a desfaçatez. Agora, Hélia e o bom-senso vencerão. Vamos proteger a centenária árvore.

• Musical – Hoje e amanhã, às 19 horas, Beth Dorça apresenta o musical A Bela e a Fera, no Teatro Joubert de Carvalho.

• Dr. Diamantino – Comemoração das mais festivas movimenta aniversário do importante e culto advogado Diamantino Silva.

• Ele – Esta semana, ele saiu, bonitão, “cheio de vida”, como costumam dizer, em foto com Suzanne Jardim. Hoje, ele recebe homenagem do colunista. Um dos mais festejados e resolvidos profissionais da decoração da cidade, Luiz Carlos Souza Campos comemora, hoje, seu dia especial, no restaurante de sua preferência, com pit stop de amigos que lhe são caros e ele caro a eles.