Bel e Fernando Martins celebram a vida ao lado dos filhos

ESSE É O CARA!

Alexandre Assumpção – Esse é o Cara! da próxima JM Magazine; voando nas alturas com a amiga Maria

Cláudia Cicci

Bel e Fernando Martins comemoraram 15 anos de casados e 40 anos de vida



BEL E FERNANDO

CERCA de 150 convidados deram ritmo e alegria à comemoração dos 40 anos de Isabel e do marido, Fernando Martins, pais de cinco lindos filhos: Maria, Pedro, José, Francisco e Tereza. Amigos, na faixa etária, estavam todos lá. De São Paulo, os pais de Bel, Ana Maria San Juan e Geraldo de Campos Freire, com o filho Geraldo e a esposa, Valéria. Ajudando a receber, Sandra e Paulão Martins com as filhas Paula, e Vinícius, e Mônica, e Virgílio. No mais, as belas fotos de Cláudio Freitas dizem tudo.

Fotos/Cláudio Freitas Quatro dos cinco belos filhos de Fenando e Bel



Bel Martins com as cunhadas, Paula e Mônica, no festão do fim de semana

Geraldo Filho, irmão de Bel, e Valéria com os aniversariantes



Geraldo de Campos Freire e Ana Maria San Juan, pais da aniversariante

Andrea com a mãe, Loló

Castro Cunha Luiz Gustavo Brasil e Marcela Martins

Manuela Martins e Rafael Chiorino



Estimados Cláudio Otoni e Renata

Camila Fontoura e a amiga

Rita Guido José Olavo Júnior e Lara Cecílio

PROVENCE BUFFET

À DECORAÇÃO do premiado Alexandre Assumpção somou-se serviço do muito bem repaginado Provence Buffet (leia-se Eliane Santos e Ana Navarro), com garçons jovens e atentos aos olhares dos convivas. Elogios para as massas aos três queijos com manteiga de sálvia, queijo brie com castanhas e mel, filé mignon ao molho de gorgonzola. Provence Buffet no topo!

Renata e Frederico Mendes Decoração toda em amarelo, com a marca Alexandre Assumpção



Sandra e Paulo Martins, presenças mais que notadas

na festa de Bel e do filho Fernando





JOALHERIA CARDOSO

NAS FESTAS que dominam a coluna, as mulheres têm brilho especial, provocado pelas peças lindíssimas da Joalheria Cardoso, referência de exclusividade no Shopping Uberaba. Se os brincos, pulseiras e anéis são presentes perfeitos para elas, os relógios Michael Kors, Tissot, Bulova e Technos fazem a alegria deles, no fim de ano.

Paula Martins com a sobrinha Maria Brincos de brilhantes by Joalheria Cardoso

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

ALUNA do Colégio Nossa Senhora das Dores, Cecília de Paula Farnezi, do 7º Ano, recebeu Menção Honrosa na 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) 2017. Iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) tem como objetivo revelar talentos na área. São esses jovens que aplaudimos. Parabéns, Cecília e equipe CNSD!

Cecília Farnesi, talento em Matemática do CNSD, brilhou na Olimpíada Brasileira de Matemática 2017



PRIMEIRO CD

POR ESTA nem eles mesmos esperavam. Participação, quase espontânea, de Randolinho Borges com Fausto Reis no Meu Chorinho já resulta em gravação do primeiro CD do pianista, que se surpreende com o avanço de sua trajetória musical. Luci Fantato comemora o sucesso do aluno e parceiro. Sem pensar em carreira profissional, Borges continua se dedicando à gravação, que inclui o choro Zebu na Ponta, do nosso Joubert de Carvalho.

PEDRO ABDALLA

EM FESTA o casal Érika e empresário Fernando Rezende Abdalla. Nasceu ontem o primogênito Pedro Pinto Abdalla, trazendo alegria a toda a família, aos avós Lúcia e José Antônio Pinto, Mary e Jamir Abdalla. Também no mais alto-astral, a bisa, Jandira Moisés Abdalla, que ganha o primeiro bisneto. Parabéns a toda a família!